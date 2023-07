Die Mutter ließ sie einfach zurück: Verwaiste Marderbabys von der Lenggrieser Kotalm gerettet

Von: Vinzent Fischer

Der große Findus und die kleine Sonja: Ein neues Zuhause haben die beiden verwaisten Marderwelpen bei Maria Steinberger aus Greiling gefunden. © Privat

Zwei verwaiste Marderbabys wurden Mitte Mai vor der Lenggrieser Kotalm am Brauneck gefunden. Inzwischen haben sie ein neues Zuhause.

Lenggries/Greiling – Zwei Marderbabys sorgten Mitte Mai für einen ungewöhnlichen Einsatz der Lenggrieser Bergwacht (wir berichteten). Die beiden Welpen waren verwaist vor der Lenggrieser Kotalm am Brauneck gefunden worden. Die Kleinen sind inzwischen bei Maria Steinberger aus Greiling untergekommen, die sich um sie kümmert. Unsere Zeitung hat sich nach dem Zustand der jungen Marder erkundigt.

Verwaiste Marderwelpen vor der Kotalm gefunden: Greilingerin nimmt die Kleinen bei sich auf

Drei Tage seien die beiden Welpen schreiend vor der Kotalm gelegen, berichtet Maria Steinberger. „Die Marder-Mutter nistet gern in der Dämmwolle. Doch dann hat sie ihre Babys zurückgelassen.“ Die Greilingerin versuchte, die Marder wieder zurück in ihr Nest zu bringen, doch von dort seien sie immer wieder nach draußen gekommen, berichtet sie. Nach drei Tagen kam die Bergwacht und gab der Wirtin Spritzen mit Nahrung für die Erstversorgung der beiden Tiere.

Die Marderbabys befanden sich in einem schlechtem Zustand, als Maria Steinberger sie in ihre Obhut nahm. „Sie sind beide kleiner als normal.“ Eines der beiden Welpen bereitete ihr von Anfang an Sorgen. Er wächst deutlich langsamer als sein Geschwisterchen. Ein Genfehler oder eine Krankheit könnten der Grund dafür sein, vermutet sie. Wohl deshalb habe die Mardermutter ihre Babys auch zurückgelassen. Außerdem habe sich das Kleinere ein Bein gebrochen. „Momentan ist es ohne Unterstützung in Freiheit nicht überlebensfähig“, glaubt Steinberger.

Maria Steinberger nimmt die Marderbabys auf die Kotalm und wieder zurück ins Tal

Inzwischen ist der Greilingerin gelungen, die beiden Tiere wieder aufzupäppeln. Etwa zwölf Wochen alt sind die Marder, schätzt sie. Sie haben mittlerweile auch Namen bekommen: Der kleinere Marderwelpe heißt Sonja, der größere Findus. Der habe sich bereits gut erholt und sei schon „ziemlich groß“.

Alle zwei Stunden müssen die Marder gefüttert werden. Maria Steinberger nimmt die Welpen dafür sogar extra im Katzenkorb mit auf die Kotalm. Dort warten sie im Büro der Pflegemutter auf ihre Fütterung. Nach Feierabend nimmt sie die Tiere wieder mit nach Greiling.

Die Pflege von Tieren ist Maria Steinberger nicht neu, daheim hat sie neben den Mardern noch zahlreiche andere Tiere. Für die beiden Marderwelpen hat sie sich von einer Auffangstation Tipps zur Aufzucht eingeholt. Die vergangenen Wochen verbrachten die beiden Welpen im Wechsel auf der Kotalm und bei Maria Steinberger zu Hause.

Und wie geht es mit den Marderwelpen weiter? Das mutmaßlich kranke Tier soll vorerst in der Obhut von Maria Steinberger bleiben. Der gesunde Welpe kann hingegen in absehbarer Zeit ausgewildert werden. (vfi)

