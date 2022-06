Motorradfahrerin übersehen: 60-Jährige schwer verletzt

Von: Christiane Mühlbauer

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag auf Höhe des Spargelstands an der B472 in Greiling ereignet. © Friso Gentsch

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B472 auf Höhe Greiling ist am Samstagmittag eine Motorradfahrerin aus Österreich schwer verletzt worden. Die Straße war einige Zeit gesperrt, es kam zu langen Staus.

Greiling – Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstagmittag eine Motorradfahrerin (60) aus Österreich auf der B 472 schwer verletzt worden. Das berichtet die Tölzer Polizei.

Der Unfall passierte zwischen Greiling und Bad Tölz auf Höhe der Kreuzung Reuth. Dort steht derzeit ein Verkaufsstand für Spargel. Ein Greilinger Autofahrer (69) hatte seinen BMW dort geparkt. Als er los fuhr, wollte er die Bundesstraße Richtung Greiling überqueren. Dabei übersah er die Motorradfahrerin, die mit ihrer Suzuki in Richtung Waakirchen unterwegs war. Die Frau konnte trotz Bremsen und Ausweichen einen Zusammenstoß mit dem BMW des Greilingers nicht mehr vermeiden und stieß gegen dessen linken vorderen Kotflügel. Dabei wurde sie auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber brachte sie ins Unfallkrankenhaus nach Murnau.

Die Bundesstraße war für eine Stunde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, berichtet die Polizei. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte dichter Ausflugsverkehr, und es kam zu langen Staus bis zu zurück nach Tölz. Die Feuerwehr Greiling war vor Ort und kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von zirka 5000 Euro, am Auto Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro.

