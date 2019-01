Ilse Gröbner starb mit 95: „Essen auf Rädern“ aus der Taufe gehoben

„Sie war eine großartige Frau.“ Da sind sich nicht nur die Angehörigen, sondern auch die ehemaligen Greilinger Nachbarn einig, die Ilse Gröbner auf ihrem letzten Weg begleitet haben. Im Alter von 95 Jahren ist sie nach einem aufregenden und erfüllten Leben gestorben.

Greiling – „Sie durfte friedlich einschlafen“, sagt ihr Neffe und Adoptivsohn Michael Melzer. In den vergangenen fünf Jahren lebte Ilse Gröbner im Pater-Rupert-Mayer-Heim in Bad Tölz, wo es ihr laut Melzer an nichts fehlte. Ihr Zuhause aber war in Greiling, wo sie viele Jahrzehnte verbrachte. Dort hatte ihr bereits 1972 verstorbener Mann ein Ferienhaus, in dem beide gerne Gäste einluden.

Peter Gröbner war seinerzeit Bayerns jüngster Nachkriegs-Landrat. Er stand von 1949 bis 1959 an der Spitze des damaligen Landkreises Bad Tölz. Der CSU-Politiker wechselte dann ins bayerische Innenministerium und später zum Deutschen Landkreistag in Bonn – begleitet von seiner damaligen Sekretärin und späteren Frau Ilse.

+ Ilse Gröbner. © privat

Als Landrat war Peter Gröbner auch Vorsitzender des BRK-Kreisverbands. „Wenn ich nicht mehr bin, dann wäre es mir schon recht, wenn Du etwas für das Rote Kreuz tust“, hatte er ihr seinerzeit ans Herz gelegt. Und seine Frau nahm die Sache ernst. Ilse Gröbner half beim Aufbau von „Essen auf Rädern“ tatkräftig mit und fuhr über 20 Jahre lang die Mahlzeiten zu den meist einsamen Menschen. „Wenn ich es nicht getan hätte, wer hätte es dann gemacht, hat sie oft zu uns gesagt“, so Michael Melzer.

„Mit Essen auf Rädern hat sie viele bemerkenswerte Geschichten erlebt und uns davon oft erzählt“, pflichtet Irene Melzer ihrem Mann bei. „Sie hat das sehr gerne getan“, sagen beide. Das Rote Kreuz und die Stadt Bad Tölz würdigten ihre Verdienste mit der Henry-Dunant-Gedenkmedaille und der Silbernen Verdienstmedaille.

„Ich habe in meinem Leben Glück gehabt“, hat Ilse Gröbner oft gesagt, die mit 22 Jahren unter schrecklichen Umständen ihre Heimat in Nordböhmen verlassen musste. Deshalb hat sie auch andere an diesem Glück teilhaben lassen, sagt Melzer. „Meine Tante war sehr spendabel und sozial eingestellt.“