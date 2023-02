Regionale Kleidung: „Sauba beinand“ produziert nun im Oberland

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Stolz auf ihre Mitarbeiterinnen: Daniela Steinberger (stehend) mit (v. li.) Marianna Oryshaka, Tamara Kanlikilic, Nina Malashkevych und Manuela Schrall. © arp

Daniela Steinberger stellt Kleidung für ihren Online-Versand „Sauba beinand“ in Greiling her und zeigt, dass Mode „made in Germany“ funktionieren kann.

Greiling – Vier Frauen sitzen in einem großen Raum an weißen Tischen, die hintereinander aufgestellt sind. Zwei Nähmaschinen rattern – mal lauter, mal leiser. An den anderen Tischen werden Stoffe geschnitten, Fadenrollen gewechselt, Muster begutachtet, Pakete verpackt. Vor der Corona-Pandemie war dieser Raum in Greiling das Bekleidungslager mit Verkaufsfläche von „Sauba beinand“. Inhaberin Daniela Steinberger, die sich 2015 auf Trachtenjacken mit Softshell-Innenfutter spezialisiert hat, hat auf die Lieferengpässe und andere Folgen der Pandemie reagiert: Aus dem Lagerraum mit Verkaufsfläche wurde innerhalb der vergangenen zwei Jahre eine komplette Produktionsstätte mit Schneiderei und Showroom.

Aufgrund von Lieferengpässen auf Herstellung in Deutschland umgeschwenkt

„Nachdem ich gesehen habe, was passiert, wenn Lieferketten nicht mehr funktionieren, dachte ich mir: Jetzt muss was passieren“, sagt die Greilingerin. Auch Steinberger hatte 2022 Probleme bei Bestellungen bekommen. „Ich habe die Jacken in Bulgarien nähen lassen. Dann hieß es, man kann nur noch auf Menge bestellen – Minimum 1000 Stück.“ Dieses Risiko war ihr deutlich zu hoch. Sie habe gemerkt, so Steinberger, dass sie ihren bisherigen Weg verlassen und sich unabhängig machen muss. Ausschlaggebend für den Versuch, eine bayerische Produktionsstätte zu errichten, sei eine Ansprache von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zum Masken-Engpass gewesen. „Er meinte, wir sind in Bayern so gut aufgestellt, wir machen das selbst. Und ich dachte mir sofort: Ja klar, das versuche ich jetzt.“

Problemlose Anschaffung spezieller Nähmaschinen

Gesagt, getan: „Ab da war ich nur noch am Telefon, habe mich informiert, wie die Arbeitsabläufe aussehen, welche Nähmaschinen für was gut sind, wie viele Mitarbeiter ich benötige, und, und, und.“ Eine besondere Anschaffung sei dabei eine spezielle Nähmaschine für wasserdichte Nähte gewesen. „Die brauche ich künftig für die Herstellung der Softshell-Janker“, erklärt Steinberger. „Aber auch an diese Maschine zu kommen, war im Endeffekt kein Problem. Ich habe gemerkt, dass viele Schritte gar nicht so eine große Hürde waren, wie man es mir versucht hat einzureden.“

Ich bin einfach meinem Pipi Langstrumpf-Motto treu geblieben: Der Sturm wird stärker und ich auch.

Von vielen Seiten sei ihr gesagt worden, es wäre unmöglich und viel zu teuer, eine Produktionsstätte in Deutschland aufzubauen, berichtet die 40-Jährige und schüttelt den Kopf. Sie habe nie verstanden, wieso das nicht funktionieren soll. Teurer sei es allemal. „Dennoch kostet aktuell kein Kleidungsstück von mir über 100 Euro“, unterstreicht sie. Trotz aller Unkenrufe von außen, machte Steinberger weiter. „Ich bin einfach meinem Pipi Langstrumpf-Motto treu geblieben: Der Sturm wird stärker und ich auch.“

Herausforderung: Personalsuche

Tatsächlich schwierig sei es allerdings gewesen, Personal zu finden, berichtet die Greilingerin. Schnell habe sie gemerkt, dass sie für die ersten Versuche ausgebildete Industrieschneiderinnnen benötigt. Zwar habe sie viele Anfragen von Hobbynäherinnen bekommen. „Aber das hat für die ersten Schritte leider nicht gepasst.“ Durch einen Zufall – oder auch einen „Rosamunde Pilcher Moment“, wie Steinberger es nennt, habe sich das Personalproblem erstmal in Luft aufgelöst. „Ich habe im Frühjahr 2022 einen Anruf von einer Dame bekommen, die mir gesagt hat, dass sie eine geflüchtete Frau aus der Ukraine kennt, die dort als Schneiderin gearbeitet hat, und nun einen Job sucht. Ich konnte mein Glück fast nicht glauben.“ Mittlerweile sind insgesamt vier Frauen – drei davon aus der Ukraine – als Schneiderinnen bei „Sauba beinand“ beschäftigt.

Schneiderinnen aus der Ukraine arbeiten bei „Sauba beinand“

Die gemeinsame Arbeit sei anfangs dennoch nicht einfach gewesen. Immerhin sprach Steinbergers erste Angestellte kein Wort Deutsch. „Ein Internet-Übersetzer musste zu unserem besten Freund werden. Aber auch daran haben wir uns gewöhnt.“ Unabhängig von Lieferketten zu arbeiten, ist nicht der einzige Antrieb von Daniela Steinberger. Sie will auch nachhaltig produzieren. Dass dies mit der Zeit immer besser klappte, ist weiteren „Rosamunde Pilcher“-Momenten zu verdanken. So fand sich ein Greilinger, der das Label und die Beschriftungen für die Waschzettel in die Kleidungsstücke lasern kann. Ein Ehepaar aus dem Ort bot seine Hilfe bei der Webseite an. „Ich habe ganz viel beim Universum bestellt, und es hat geklappt“, meint Steinberger lächelnd.

Kapuzen aus recycelten PET-Flaschen

Sobald alle Abläufe reibungslos funktionieren, hat die Unternehmerin vor, Quereinsteigern eine Chance im Betrieb zu geben. „Aber zu Beginn müssen das Profis sein“, pflichtet ihr die Schneiderin Manuela Schrall bei. Langfristiges Ziel ist es, auch für andere Firmen Kleidung zu produzieren. Bald werde es auch wieder die Softshell-Trachtenjanker geben. „Die Herstellung ist aufwendig, und wir brauchen für alles ein bisschen länger“, erklärt Steinberger. Bis dahin gibt es vor allem „Wohlfühlklamotten“ im „Sauba beinand“-Sortiment – vom Pulli bis zur Jogginghose. Manche Stoffteile wie die Kapuzen sind sogar aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. „Verrückt, oder?“, sagt die Unternehmerin selbst überrascht. Aber ganz gleich, ob Trachtenjanker oder Jogginganzug: Alles von „Sauba beinand“ ist nun made in Greiling.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.