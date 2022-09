Solaranlage Greiling: Baubeginn am 19. September

Die Bauarbeiten für die Freiflächenanlagen in Greiling starten.

Gemeinderat

Lange war geplant worden, jetzt geht es los: Die Bauarbeiten für die Freiflächen-Solaranlage in Greiling beginnen.

Greiling – Der Bau der Freiflächen-Photovoltaikanlage durch „die Solarpark Greiling An der Mühlleiten GmbH“ am ehemaligen Flugplatz nimmt Fahrt auf. Wie Bürgermeister Anton Margreiter bei der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gab, ist der Baubeginn für den kommenden Montag, 19. September und der symbolische 1. Spatenstich am 26. September geplant.

Anlage wird zum Teil über geschützten Biotop-Flächen stehen

Zwischenzeitlich sei bei der Gemeinde auch die naturschutzrechtliche Erlaubnis der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes für das Vorhaben eingegangen. Dabei müssen einige Auflagen beachtet werden, weil die Anlage teilweise über gesetzlich geschützten Biotop-Flächen errichtet werden soll. So müsse die Aufstellung der Solarpaneele bestandsschonend ohne Fundamente vorgenommen werden.

Die Höhe müsse so gewählt werden, dass die Beschattung den vorhandenen Pflanzenbewuchs nicht erheblich oder gar nachhaltig schädigt. Die Wiesenfläche unter der Anlage müsse so gepflegt werden, dass der charakteristische Zustand der Vegetation dauerhaft erhalten bleibt. Eine Mahd muss sich nach der Vegetation richten. Eine Beweidung mit Schafen könne unter dem Gesichtspunkt des Vegetationsstands zwei Mal im Jahr für kurze Zeit als Stoßbeweidung erfolgen.

Streuobstwiese muss als Ausgleich angelegt werden

Auf der Ausgleichsfläche für den Solarpark, die sich ebenfalls im Bereich des Flugplatzes befindet, müsse eine Streuobstwiese mit hochstämmigen Obstsorten und eine düngerfrei bewirtschaftete Wiese hergestellt werden. Für die in diesem Bereich festgestellten Fundorte von Zauneidechsen müssen möglichst rasch Habitatsstrukturen zum Erhalt der Art in dem Bereich hergestellt werden. Über den Erfolg dieser Maßnahmen müsse nach zwei Jahren ein Monitoring durch ein Fachbüro mit einschlägiger Erfahrung durchgeführt werden. (ps)

