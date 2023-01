Solarpark Greiling: Bürgerbeteiligung hat begonnen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Für die PV-Freiflächenanlage kaufte die Gemeinde Greiling einen Teil des ehemaligen Militärflugplatzes. Bislang lag das Areal brach. © Pröhl

Greilinger können ab sofort einen aktiven Beitrag zur Energiewende leisten: Bis 29. Januar können sich ausschließlich die Dorfbewohner an der neuen PV-Freiflächenanlage an der B 472 beteiligen.

Greiling – Im Gespräch mit dem Greilinger Bürgermeister Anton Margreiter merkt man, wie stolz er auf das Projekt ist. Der Solarpark An der Mühlleiten, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage an der B 472, ist so gut wie fertig. Und seit dieser Woche können die Greilinger Bürgerinnen und Bürger einen aktiven Beitrag zur Energiewende leisten, indem sie sich mit einem Geldbetrag an der Anlage beteiligen – und dafür sechs Prozent Zinsen pro Jahr einstreichen.

Am Dienstag gab es für alle Haushalte in der Gemeinde Post. „Wir sind stolz auf dieses zukunftsweisende Vorzeigeobjekt“, schreiben Margreiter und sein Stellvertreter Christoph Kitterle. In dem Brief wird das Projekt erklärt – genauso wie die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung.

500.000 Euro sollen die Bürger beisteuern

Wie berichtet haben sich für das Vorhaben auf einem Teil des ehemaligen Militärflugplatzes an der Grenze zu Bad Tölz drei Partner zu einer GmbH zusammengeschlossen. Die Gemeinde holte die 17er-Oberlandenergie und die Energie Südbayern mit ins Boot. Größter Gesellschafter ist mit 48 Prozent die Gemeinde. Von den 1,7 Millionen Euro, die in den Solarpark investiert werden mussten, sind rund 500 000 Euro Eigenkapital. 700 000 Euro werden über einen Bankkredit bei der Sparkasse finanziert. Und bei der restlichen halben Million sind jetzt die Greilinger gefragt. „Die Bürgerbeteiligung war von Anfang an ein zentraler Punkt“, betont Margreiter.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Beteiligen kann man sich mit einem Betrag zwischen 500 und 5000 Euro

Jeder Dorfbewohner kann sich mit einem Betrag zwischen 500 und 5000 Euro – dazwischen geht alles in 50er-Schritt – an der Anlage beteiligen. Er gewährt der Gesellschaft praktisch ein Darlehen mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Die GmbH zahlt jedes Jahr zehn Prozent des Ursprungsdarlehens zurück und verzinst die verbliebene Einlage mit sechs Prozent. Die Erträge sinken also im Lauf der Zeit, weil das Darlehen nach und nach getilgt wird. „Man wird nicht reich damit“, sagt Margreiter, aber man stärke die Region und leiste einen Beitrag zum Klimaschutz. Und die Zinserträge können sich durchaus sehen lassen. Wer beispielsweise 1000 Euro investiert, wird am Ende der zehn Jahre knapp 329 Euro an Zinsen bekommen haben.

Erst nach dem 29. Januar können sich alle Landkreis-Bürger beteiligen

Bis 29. Januar können ausschließlich Greilinger Bürger Geld in die PV-Anlage investieren. Möglich ist das online auf der Seite www.dkb-crowdfunding.de/greiling. Dort gibt es Erklärungen zum Projekt und Rechenbeispiele. „Wir würden uns freuen, wenn das Angebot regen Zuspruch finden würde“, sagt Adolf Hornsteiner, Geschäftsführer der Solarpark Greiling GmbH. Margreiter hat da eigentlich keine Sorge. „Die Rückmeldungen der Leute sind zu 100 Prozent positiv.“ Viele hätten ungeduldig auf den Beginn der Bürgerbeteiligung gewartet. „Mein Gefühl sagt mir, dass das schnell überzeichnet ist.“ Nur wenn das am 29. Januar nicht der Fall ist, haben alle Landkreis-Bürger ab 30. Januar noch die Chance, sich an der Anlage zu beteiligen.

Auch andere Gemeinden haben Interesse an dem Modell

Margreiter hofft, dass das Greilinger Beispiel Schule macht. Interesse gebe es jedenfalls. „Man merkt schon, dass sich viele – auch Bürgermeister-Kollegen – dafür interessieren, wie das gelaufen ist“, sagt er. Im März soll die PV-Anlage ans Netz gehen. Die knapp 4900 Module werden dann pro Jahr rund 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Das reicht, um ein Dorf wie Greiling mit seinen knapp 1500 Einwohnern – zu 110 Prozent zu versorgen. 1200 Tonnen CO2 werden pro Jahr eingespart.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.