Solarpark Greiling: Finanzierung innerhalb von 13 Minuten komplett

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Finanzierung steht: 500 000 Euro steuern Bürger aus dem Landkreis und vor allem auch aus Greiling über Darlehen für den Solarpark bei. © Pröhl/Archiv

Die Finanzierung des Greilinger Solarparks ist komplett. Die noch fehlenden knapp 100.000 Euro waren in wenigen Minuten von Bürgern zur Verfügung gestellt worden.

Greiling – Das ging flott: Ab Montag, 30. Januar, um Mitternacht wurde die Möglichkeit, sich an der Finanzierung des Greilinger Solarparks an der B 472 zu beteiligen, auf alle Landkreisbürger ausgeweitet (wir berichteten). Und es dauerte genau 13 Minuten, bis die noch fehlenden knapp 100 000 Euro gezeichnet waren. „Der Wahnsinn. So schnell hatte ich das nicht erwartet“, sagt Greilings Bürgermeister Anton Margreiter auf Anfrage.

Direkt aus Greiling kommen Bürgerdarlehen in Höhe von rund 400.000 Euro

Für rund 400 000 Euro hatten sich in den vergangenen knapp drei Wochen bereits Darlehensgeber aus der Gemeinde gefunden. Sie durften anfangs exklusiv zeichnen. „Auch damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt Margreiter. So schlecht könne das Konzept also nicht sein, sagt er in Richtung der Kritiker, die zuletzt immer wieder bemängelt hatten, dass es sich um keine echte Bürgerbeteiligung, sondern eben nur um Darlehen handle. Letztlich sei ja auch jeder frei in seiner Entscheidung, ob er hier sein Geld anlegen wolle oder nicht.

Bürger geben Darlehensbeträge zwischen 500 und 5000 Euro

Wie berichtet haben sich für das Vorhaben auf einem Teil des ehemaligen Militärflugplatzes an der Grenze zu Bad Tölz drei Partner zu einer GmbH zusammengeschlossen. Die Gemeinde holte die 17er-Oberlandenergie und die Energie Südbayern mit ins Boot. Größter Gesellschafter ist mit 48 Prozent die Gemeinde. Von den 1,7 Millionen Euro, die in den Solarpark investiert werden mussten, sind rund 500 000 Euro Eigenkapital. 700 000 Euro werden über einen Bankkredit bei der Sparkasse finanziert. Die restliche halbe Million steuerten die Bürger über Darlehen zwischen 500 und 5000 Euro bei, die die GmbH über zehn Jahre zurückzahlt und die verbliebene Einlage mit jeweils sechs Prozent verzinst.

Ab März soll die Anlage Strom produzieren

Ab 1. März soll die Photovoltaik-Anlage Strom produzieren – und zwar rund 2,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr.

