Unfälle auf B472 und B307: Motorradfahrer und Pedelec-Fahrerin verletzt

Von: Andreas Steppan, Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Tölzer Polizei hatte am Donnerstag eine Vielzahl von Einsätze zu bewältigen. © Friso Gentsch/dpa

Eine Vielzahl von Einsätzen musste die Tölzer Polizei am Donnerstag bewältigen. Bei einem wurde eine Pedelec-Fahrerin beim Queren der B 472 angefahren, bei einem anderen ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Greiling - Die Freiwillige Feuerwehr Greiling musste am Donnerstagabend gegen 18 Uhr zu einem Unfall auf der B 472 ausrücken. Eine 81-jährige Pedelec-Fahrerin aus Gaißach wollte von der Tölzer Straße kommend die Bundesstraße in Richtung Ortsverbindungsstraße Greiling-Gaißach überqueren.

Mercedesfahrer kann der 81-Jährigen nicht mehr ausweichen

Dabei übersah sie einen 61-jährigen Mercedesfahrer aus Schliersee, der dort in Richtung Waakirchen fuhr. Dieser konnte nicht mehr ausweichen oder bis zum Stillstand abbremsen. Durch die Kollision wurde die Gaißacherin mittelschwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Tölzer Krankenhaus. Am Pedelec entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 250 Euro, am Mercedes in Höhe von rund 5000 Euro.

Polizeikräfte aus Berlin und Feuerwehr unterstützen die örtliche Polizei

Bei der Verkehrsabsicherung der Unfallstelle gab es Unterstützung von fünf Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Greiling und von Polizeikräften aus Berlin, die sich gerade im Rahmen des G7-Gipfels im Oberland befinden.

Die Unterstützung war der Tölzer Polizei vermutlich hoch willkommen, denn die Beamten hatten am Donnerstag alle Hände voll zu tun. Am Vormittag hatte sich ein tödlicher Radlunfall im Schwarzenbachtal ereignet, am späten Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 13 bei Reichersbeuern.

Motorradfahrer beim Einfahren auf die B 307 übersehen

Gegen 17.20 Uhr mussten die Beamten zudem nach Vorderriß ausrücken. Ein Motorradfahrer aus Österreich war dort bei einem Unfall schwer verletzt worden. Etwa zwei Kilometer von der Ortschaft entfernt wollte laut Polizei ein 75-jähriger Tölzer mit seinem Volvo von einem Parkplatz auf die B 307 in Richtung Bad Tölz einfahren. Dabei übersah er den von links kommenden 57-Jährigen auf seiner KTM-Maschine.

Hubschrauber bringt verletzten Motorradfahrer in die Klinik

Nach dem Zusammenstoß musste der Österreicher per Hubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen werden. Sowohl das Motorrad als auch der Volvo mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.