Viele Kinder, wenig Platz: Greiling braucht mehr Betreuungsplätze

Die Gemeinde Greiling braucht mehr Betreuungsplätze. In der jüngsten Ratssitzung wurde nun über Lösungsmöglichkeiten debattiert.

Greiling – Die Krippenplätze im Kindergarten der Gemeinde Greiling reichen nicht aus. Im ersten Halbjahr 2023 rechnet Bürgermeister Anton Margreiter mit einem zusätzlichen Bedarf von zwölf Plätzen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde lange Zeit um eine Lösung gerungen. Bürgermeister Anton Margreiter und Christoph Kitterle brachten als Interimslösung eine Nutzung des alten Gemeinde- und Feuerwehrhauses ins Gespräch, dessen Räume im Parterre ungenutzt sind. Für die notwendigen Umbaumaßnahmen, um die Räumlichkeiten krippentauglich zu machen, muss die Gemeinde nach einer ersten Grobschätzung etwa 300 000 Euro in die Hand nehmen.

Der Eingang zur Kinderkrippe würde bei einer Verwirklichung von der Ostseite des Gebäudes her erfolgen. Dort, wo früher die Geldautomaten standen, würde die Garderobe eingerichtet werden. In den ehemaligen Geschäftsräumen der Bank, also nach Süden zum Bürgermeister-Michael-Gistl-Platz hin, könnte der Gruppenraum und ein kleiner Ruheraum eingerichtet werden. Durch neu geschaffene Durchbrüche könnte man auf der Nordseite der Garderobe zu den Sanitäranlagen und einem Nebenraum – dem früheren Bürgermeisterzimmer – gelangen. Das Treppenhaus des Gebäudes bliebe bis auf zwei Fluchttüren unangetastet.

Containerlösung würde circa 500 000 Euro kosten

Als Alternative dazu böte sich eine Containerlösung an, die sich einschließlich Einrichtung auf geschätzt 500 000 Euro belaufen würde. „Dafür bekommen wir keinen Zuschuss von staatlicher Seite“, fügte Margreiter hinzu. Zusammen mit Christoph Kitterle habe er nach einer kostengünstigeren Lösung gesucht und diese in dem teilweise leerstehenden Gebäude gefunden. „Es macht Sinn, da eine Nutzung reinzubringen“, meinte Kitterle. Sollte der Bedarf für die Krippenplätze einmal wegfallen, würden die Räume problemlos wieder als Wohnung nutzbar sein. Die Kindergartenleitung habe keine Bedenken angemeldet.

Überrascht war nicht nur Claudia Petzl, dass plötzlich bereits von einer Gesamtplanung ausgegangen werde. „Das Thema sollte doch in unsere Dorfplanung einfließen“, erinnerte die Gemeinderätin. Zweifel hatte sie auch an der Kostenberechnung für die Interimslösung, bei der keine Kosten für Statik und Brandschutz anfallen. Genau diese seien bei einer Umwandlung in eine Flüchtlingsunterkunft gefordert worden. Kitterle räumte ein, dass diese noch dazugerechnet werden müssten, wohl aber nicht bedeutend sein würden. Die Nachnutzung als Wohnung sei nur ein Vorschlag. „Das kann auch etwas anderes sein. Für mich ist es wichtig, dass man das Haus wieder ertüchtigt“, stellte er klar. „Wie lange soll die Übergangslösung im Gemeindehaus dauern?“, wollte Johann Fichtner wissen. „Wir streben eine schnellere Realisierung einer großen Lösung an, solange es unsere Haushaltsmittel erlauben“, antwortete Margreiter. Dann müsse aber endlich ein Startschuss erfolgen. Ihm gehe es darum, nicht 300 000 Euro zu investieren und dann unter Umständen das Ganze wieder zurückbauen zu müssen, „weil wir uns anders entscheiden“.

Unterbringung von Interimsgruppe wird geprüft

Er sprach sich für eine Übergangslösung im Gemeindesaal für die Dauer von vielleicht zwei Jahren aus. Küche und WC seien bereits vorhanden. Die Leiterin der Greilinger Kindertageseinrichtungen Martina Schmid winkte ab. „Das wird nicht möglich sein, weil der Gemeindesaal als Schutzraum für die Außengruppe und als Bewegungsraum dient.“ Außerdem würden bestimmte Neben- und Ruheräume gebraucht, die nicht vorhanden sind. „Außerdem würden wir damit eine Begegnungsstätte für Senioren aufgeben“, gab das Gemeindeoberhaupt zu bedenken.

Bedenken hatte auch Andreas Kastenmüller. „Die Kosten bei einer Containerlösung sind fix. Bei einem Umbau können immer unliebsame Überraschungen kommen. Das weiß jeder, der schon einmal umgebaut hat.“ Daniela Steinberger erinnerte daran, dass sich der Gemeinderat bei einer Klausurtagung vor einem Jahr Gedanken über die Zukunft Greilings gemacht habe. „Eine weitere Wohnung im Gemeindehaus war dabei nicht unser Ziel. Wir waren alle dafür, dass im Dorf etwas passiert“, erinnerte sie. Nach kontroverser Debatte einigte man sich auf einen Kompromiss: Margreiter und Kitterle wurden einstimmig damit beauftragt, im Landratsamt den Vorschlag der Unterbringung einer Interimsgruppe im alten Feuerwehrhaus prüfen zu lassen. (Günter Platschek)

