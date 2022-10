Greilinger segelt nach Ittoqqortoormiit

Der Höhepunkt der Reise: Die imposanten Eisberge im grönländischen Fjord. © Privat

Während andere einen gemütlichen Urlaub am Mittelmeerstrand verbringen, durchquerte Michael Junker den Nordatlantik. Der 60-Jährige machte sich auf einen dreiwöchigen Segeltörn von Norwegen bis nach Grönland.

Greiling – „Ich wollte schon immer unbedingt einmal das Nordpolarmeer erleben“, sagt Michael Junker. Diesen Wunsch hat sich der Hobbysegler im August zu seinem 60. Geburtstag nun erfüllt. Zusammen mit fünf weiteren Passagieren aus Deutschland, Frankreich, USA und Großbritannien sowie vier erfahrenen Skippern begab Junker sich auf Abenteuerfahrt. Für ihn war dies ein besonderes Erlebnis, denn bisher war der Tegernsee sein angestammtes Terrain. „Auf dem Ozean war es wie in einer anderen Welt“, meint der Greilinger. Besonders der starke Wellengang und das Navigieren habe eine deutliche Umstellung für ihn bedeutet.

Viele neue Herausforderungen

Doch nicht nur das Reiseziel, sondern auch das Schiff war ungewöhnlich. Bei dem rund fünfzehn Meter langen Holzboot handelte es sich um einen „originalgetreuen Nachbau des Schiffes, mit dem Amundsen die Nordwestpassage durchquerte“, erklärt Junker. Dies habe der Segeltour zusätzlichen Charme verliehen.

Michael Junker am Steuer. © Privat

Los ging die Reise in der norwegischen Stadt Bodø, welche nördlich des Polarkreises liegt. Der Start stand aber zunächst unter keinem guten Stern. Denn: „Mein Gepäck ist auf dem Flug verloren gegangen“, berichtet der 60-Jährige. Deshalb habe er sich vor Ort die nötige Segelkleidung besorgen müssen. In den ersten Tagen der Fahrt hatten die meisten Passagiere zudem mit der Seekrankheit zu kämpfen. „Im Gegensatz zu den anderen Mitfahrern hat es mich aber zum Glück nicht ganz so schlimm erwischt“, so Junker. Doch allzu viel Zeit zum Ausruhen blieb nicht. „Das war definitiv kein Erholungsurlaub.“ Denn die Passagiere mussten von Beginn an kräftig mitanpacken. Nicht nur Kochen und Navigieren gehörten zu den täglichen Aufgaben. Jeweils zwei Passagiere und ein Skipper waren außerdem zu dreistündigen Wachschichten eingeteilt, um bei Tag und Nacht das Wetter und den Wellengang zu beobachten. Bei Nebel wurde nach kleineren Eisbergen Ausschau gehalten. „Es war teilweise schon arg kalt, besonders wenn man von der Gischt und vom Regen durchnässt war“, sagt der Greilinger.

Eigenen Wunsch zum 60. Geburtstag erfüllt

Nach vier Tagen auf dem Ozean hieß es das erste Mal „Land in Sicht“. Das Segelboot erreichte die unbewohnte Vulkaninsel Jan Mayn, die rund tausend Kilometer vom norwegischen Festland entfernt liegt. Trotz der Abgelegenheit der Insel gab es dort einiges zu entdecken. „Ich habe dort ein altes Schiffswrack und sogar Walknochen gesehen“, berichtet der 60-Jährige. Die Weiterfahrt verzögerte sich allerdings, da erst ein kaputtes Segel repariert werden musste. Ohne weitere Zwischenfälle und nur zweieinhalb Tage und rund 500 Kilometer später war es endlich soweit: Ankunft in Grönland, das eigentliche Ziel der Reise. Dort legten die Abenteurer zunächst im Inuitdorf Ittoqqortoormiit an der Ostküste an. Der 300-Seelen-Ort ist mit Abstand die einsamste Siedlung Grönlands, die nächstgelegene Ortschaft liegt mehrere hunderte Kilometer entfernt.

Wer auf Grönland unterwegs ist, sollte laut Junker eines beachten: „Man muss überall zum Schutz vor den Eisbären ein Gewehr mitnehmen.“ Einen Bären zu Gesicht bekommen hat der Greilinger allerdings nicht. Von Ittoqqortoormiit ging es dann hinein in den Kangertittivaq-Fjord. Dort erwartete den 60-jährigen Hobbysegler eine „gewaltige Landschaft“: Riesige Bergmassive, strahlend blaues Wasser und natürlich zahlreiche Eisberge. Letztere stellten für Junker den Höhepunkt der Reise dar: „Mit dem Schlauchboot zwischen den teils mehr als vierzig Meter hohen Eisbergen hindurchzufahren war einfach episch. Man kann es fast gar nicht in Worte fassen.“ Ein Bad im nur ein Grad kalten Meerwasser durfte zum Schluss auch nicht fehlen.

Schutz vor Eisbären wichtig

Auf dem letzten Reiseabschnitt nach Island geriet das Schiff in eine Schlechtwetterfront. „Der Seegang war teilweise so stark, dass man Angst hatte, aus der Koje zu fliegen“, sagt Junker. Mit einiger Verspätung erreichte die Reisegruppe aber wohlbehalten die isländische Küste, wo bald darauf per Flugzeug die Heimreise angetreten wurde. Nun ist Junker wieder beim Segeln auf dem Tegernsee anzutreffen. Insgesamt ist er begeistert von diesem außergewöhnlichen Segeltrip. „Diese Reise war auf jeden Fall etwas Besonderes und ich würde sie jederzeit wieder machen“, sagt der Greilinger rückblickend. (Selter)

