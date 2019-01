Mutter und Tochter die Reifen zerstochen

An zwei geparkten Fahrzeugen wurden in Greiling die Reifen zerstochen.

Greiling - Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag um 6 Uhr. Die beiden Autos standen an der Sachsenkamer Straße. Beschädigt wurde der rechte Vorderreifen einer schwarzen Mercedes A-Klasse. Der Wagen stand in einer verschlossenen Garage. Der unbekannte Täter muss das massive Rolltor hierzu leicht angehoben haben, um an den Vorderreifen zu gelangen. Den Schaden an ihrem Auto bemerkte die 26-jährige Greilingerin erst auf dem Weg nach Bad Tölz, als der Reifen platzte.

Im selben Zeitraum machte sich der Täter am rechten Vorderreifen des Mercedes Vito der 46-jährigen Mutter der Greilingerin zu schaffen. Dieser stand in der Nachbargarage. Auch hier befand sich eine sechs Zentimeter breite Einstichstelle im Reifen.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt rund 800 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0 80 41/76 10 60.

Rubriklistenbild: © dpa