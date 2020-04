WGV: Deponie am Vorberg bleibt geschlossen

Aufgrund des zu großen Ansturms hat die Deponie in Greiling wie berichtet ihre Tore gänzlich für Privatleute geschlossen.

Greiling – Um Menschenansammlungen in diesen Zeiten zu vermeiden, hat die WGV diese Maßnahme ergriffen.

Wie Abfallberaterin Ursula Mackensen von der WGV Quarzbichl auf Anfrage erklärt, gibt es weiterhin Möglichkeiten für Privatleute, ihren Müll bei der Deponie abzuladen. Sondergenehmigungen gebe es aber nur für die Fälle, in denen es keinerlei Platz für eine Zwischenlagerung gebe, beispielsweise bei einem Umzug. „Wir lassen uns den Umzugstermin aber nachweisen“, so die Beraterin. Auch gebe es weitere Alternativen: Sperrmüll kann gebührenpflichtig abgeholt werden. Dafür müssen Kunden ein Formular ausfüllen, das auf der Homepage der WGV bereitsteht. Dann wird ein Termin für die Abholung festgesetzt. „Für die Kunden, die bislang keine Verpackungstonne hatten und diese stets in den Wertstoffhöfen entsorgt haben, ist es jetzt möglich, kostenlos eine zu bestellen“, so Mackensen. Für Papier und Grüngut bittet sie alle, eine Zwischenlagerung zu finden. „Hygienisch ist das nicht bedenklich.“

Ein langjähriger Leser des Tölzer Kurier aus Greiling hat sich an die Redaktion gewandt. Er überlegt, ob denn nicht eine Lösung gefunden werden könne, die Deponie wieder zugänglich zu machen. „Seit Jahrzehnten schätze ich diese so hervorragend geführte Deponie außerordentlich. Für mich gehört sie zur Grundversorgung.“ Und gerade jetzt, wo viele Menschen Zeit hätten, beispielsweise ihre Gartenarbeiten zu verrichten, sei es hinderlich, wenn die Abfälle nicht entsorgt werden könnten. Er sei sich sicher, dass sich bei vielen Menschen der Müll nun staple – „und Gartenabfälle fangen ja auch an zu stinken“.

Auch eine mögliche Lösung hat er sich überlegt – wenn beispielsweise die Zufahrt zur Deponie anhand der Endziffer der Autokennzeichen geregelt würden. Beispielsweise, dass Fahrzeuge mit den Endzahlen 1 und 2 jeweils montags zur Deponie dürften, mit Endzahlen 3 und 4 dienstags und so weiter. „Man bräuchte nur jeweils drei bis vier Fahrzeuge einlassen, die anderen müssen vor der Einfahrt warten“, so der Greilinger. „Wenn man die Frequenz an sich um 80 Prozent senkt, könnte man das Ganze sinnvoll handhaben“, ist er überzeugt. Dies könne auch verhindern, dass wie andernorts geschehen, am Tag nach der Wiedereröffnung die Deponie komplett überlaufen werde und sich lange Staus bilden.

Abfallberaterin Mackensen sieht hingegen in der momentanen Situation keine Möglichkeit, die Deponie am Vorberg wieder zu öffnen. Die oberste Prämisse der WGV sei es derzeit, die Entsorgung von Rest- und Biomüll zu gewährleisten. „Wir arbeiten im Schichtbetrieb und schlagen ohnehin schon Purzelbäume, um das zu schaffen.“

