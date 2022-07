Heimtückische Tat in Walchensee: Schrauben an Vorderrad gelockert

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die heimtückische Tat wurde erst jetzt bei der Polizei angezeigt. © Karl-Josef Hildenbrand

Ein unbekannter Täter hat die Schrauben am Vorderrad eines Autos in Walchensee gelockert. Dem Besitzer fiel das erst während der Fahrt auf.

Walchensee – Wie erst jetzt angezeigt wurde, wurde ein Anwohner aus dem Kochler Ortsteil Walchensee Opfer eines „sehr heimtückischen und verantwortungslosen“ Täters, wie die Polizei im aktuellen Pressebericht schreibt. Der 48-Jährige hatte seinen Skoda in einer Tiefgarage in Walchensee geparkt. An einem Abend Ende Mai fuhr er am späten Abend los. Wenig später bemerkte der Fahrer, dass das Auto nach einigen Kilometern Wegstrecke sehr unruhig fuhr.

Radschrauben an Vorderrad gelockert

Er hielt an und stellte fest, dass an einem der Vorderräder offenkundig und mutwillig die Radschrauben gelöst worden waren. Eine der Schrauben war bereits verloren gegangen, die noch vorhandenen ließen sich leicht herausdrehen. Eine spätere Überprüfung in einer Fachwerkstatt bestätigte, dass ein technischer Defekt als Ursache für die lockeren Schrauben auszuschließen war.

Weitere geschädigte Halter sollen sich bei der Polizei melden

„Der vollständige Verlust des Rads während der Fahrt hätte einen schweren Verkehrsunfall zur Folge haben können, der auch die Verletzung oder gar Tötung fremder Personen beinhalten könnte“, so die Polizei. „Dies war offenkundig dem Täter oder der Täterin völlig egal.“

Sollten auch andere Halter derartige Manipulationen an ihren Autos festgestellt haben, werden sie gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 62 73 bei der Polizeistation Kochel am See zu melden.

