Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Isarwinkels: die Lenggrieser Festwoche

Vom 4. bis 15. August findet die Lenggrieser Festwoche statt. © TNG Veranstaltungsservice

Für Einheimische und Gäste aus der ganzen Region ist ein Besuch ein Muss: die Lenggrieser Festwoche. Erleben Sie die echt bayerische Gaudi mit: vom 4. August bis zum 15. August.

Im Isarwinkel wird gerne gefeiert. Viele Feste stehen in den unterschiedlichen Terminkalendern der Region. Den alljährlichen Höhepunkt bildet dabei mit Sicherheit die Lenggrieser Festwoche. Seit mittlerweile 20 Jahren sind die Brüder Michael und Peter Gascha Festwirte von erlebnisreichen und geselligen Tagen für Jung und Alt. Geboten wird neben stets deftigen Schmankerln aus der Festzeltküche und süffigem Gerstensaft auch ein Vergnügungspark mit den Volksfestklassikern wie Schokofrüchte, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln und natürlich auch Schiffschaukel, Schieß- oder Wurfbuden sowie Autoscooter.

Die Festwoche hat in Lenggries Tradition. © TNG Veranstaltungsservice

Alles zur Festwoche Lenggries

O`zapft is in Lenggries

Los geht es traditionsgemäß mit einem Standkonzert und Freibierausschank am Rathausplatz. Angeführt von der örtlichen Blasmusik, geht es schließlich zum Bierzelt. „O`zapft is“ heißt es dann, wenn der Bürgermeister mit kräftigem Schlag die Lenggrieser Festwoche eröffnet. Von nun an reihen sich Tag für Tag die Programmhöhepunkte aneinander. Da ist für Klein und Groß etwas dabei. Von zünftiger Blasmusik bis zu namhaften Bands, die mit Partykrachern die Stimmung anheizen. Auf die kleinen Besucher wartet am Familientag eine Kasperlbühne, die nicht mehr ganz so Jungen treffen sich beim Seniorennachmittag. Und dann gehören da noch als weitere Attraktionen Heimatabend, Landjugend-Tauziehen oder ein großes Schafkopfturnier zu beliebten Publikumsmagneten der Festwoche. So ist das Festzelt eigentlich immer bestens gefüllt. Am Tag der Betriebe und Vereine ebenso, wie zur „langen Nacht der Musik“.

Genießen Sie Blasmusik, bayerische Schmankerl und gute Stimmung im Festzelt. © TNG Veranstaltungsservice

Für Einheimische und Gäste aus der ganzen Region ist ein Besuch zu einem echten Muss geworden und natürlich feiern auch Urlauber gerne mit. Wer eine echt bayerische Gaudi miterleben möchte, der sollte sich einen Besuch der Lenggrieser Festwoche nicht entgehen lassen.

Besonderheiten während der Festwoche

Kinder können sich auf die Lenggrieser Festwoche ganz besonders freuen. Schon am Samstag, 5. August, ist Familientag. Da kommt um 15 und 16 Uhr der „Kasperl“ auf die Bühne, Feuerwehr und Bergwacht stellen sich vor und auch eine Hüpfburg steht auf dem Festplatz. Am Mittwoch, 9. August, ist Kindernachmittag mit Schaustelleraktionen.

Am Sonntag, 13. August, ab 9 Uhr können Sie bei den Alpenländischen Meisterschaften im Fingerhakeln zusehen. © TNG Veranstaltungsservice

Für die Senioren aus Lenggries (über 65 Jahre) gibt es am Dienstag, 8. August, eine Maß Bier sowie ein ½ Hendl gratis. Gestiftet von den Festwirten und der Gemeinde Lenggries.

Spannende Kämpfe werden am Donnerstag, 10. August, ab 19 Uhr, beim Landjugend-Tauziehen erwartet. Die Anmeldung hierfür ist ab Freitag, 4. August, im Festbüro möglich.

Die Alpenländischen Meisterschaften im Fingerhakeln stehen am Sonntag, 13. August, ab 9 Uhr, im Festkalender. Am Sonntag, 15. August, ist das große Schafkopfturnier. dh

Kontakt

TNG Veranstaltungsservice

Isarring 5

83661 Lenggries

Tel.: 0170 / 83 92 315

E-Mail: lenggrieser-festwoche@web.de

Web: www.lenggrieser-festwoche.de