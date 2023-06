Auf den Spitz gekommen: Tölzer Hobbyzüchterin über eine seltene Hunderasse

Von: Felicitas Bogner

Der Deutsche Großspitz hat es Sirit Winter angetan. Seit 2019 züchtet sie hobbymäßig die noch seltene Rasse. © arp

Der Deutsche Großspitz spielt im Leben von Sirit Winter schon immer eine wichtige Rolle. Mittlerweile lebt sie umgeben von den Vierbeinern in ihrer eigenen Hobby-Spitz-Zucht in Bad Tölz. Hier gibt es jährlich neue Welpen der ältesten Deutschen Hunderasse. Eine Rarität.

Bad Tölz – Ein schmaler Weg führt von der hektischen Osterleite zu einem mit vielen Bäumen und Pflanzen überwachsenen Idyll. Obwohl das Grundstück mitten in der Tölzer Innenstadt liegt, ist vom Alltagstrubel nichts zu merken. Ganz im Gegenteil: Am lautesten hört man hier den Wasserfall im Garten plätschern. Aber nur, wenn nicht gerade jemand den kleinen Weg zum Haus hinunterspaziert. Macht man das erste Gartentürl auf, erklingt schon aufgeregtes Gebell. Kommt man dem Haus durch das zweite Gatter näher, lässt die Vierbeiner-Bande um Sirit Winter keinen Zweifel daran, dass man keinen Millimeter näher kommen sollte, bis ihr Frauchen das Okay gibt.

Großspitz zählt zu ältesten Deutschen Hunderassen

„Ist ja gut. Jetzt übernehme ich“, ruft Sirit Winter bestimmend aus der Haustür, und die Hunde ziehen sich zurück. „Nun haben Sie gemerkt, dass der Spitz ein Wachhund ist“, sagt Winter mit einem Augenzwinkern. Kein Wunder, dass der Beschützerinstinkt aktuell besonders ausgeprägt ist. Immerhin sind momentan Welpen im Haus. Die ehemalige Radio-Mitarbeiterin lebt hier gemeinsam mit ihrem Mann und – je nach Jahreszeit – unterschiedlich vielen Hunden. Einmal pro Jahr gibt es in ihrer kleinen Zucht einen Wurf.

Wer sich für einen Deutschen Spitz entscheidet, muss lange suchen. Zwar handelt es sich um die älteste deutschen Hunderasse, doch gibt es nicht mehr viele Züchter. Sirit Winters Leidenschaft entstand durch ihren Großvater, bei dem sie ihre ersten Lebensjahre aufgewachsen ist. „Er hatte Ende der 1920er-Jahre gezüchtet und mir immer viel erzählt. Er hat glühend für den Spitz gebrannt.“

Im Jahr 1995 gab es deutschlandweit eine Wurfzahl von nur 25 Spitzen

Noch in den 60er-Jahren, erinnert sich Winter, habe es auf vielen Höfen Spitze gegeben. „Als meine Mutter gestorben ist, wollte ich meinem Vater einen Spitz schenken, und habe mit Erschrecken festgestellt, dass der Hund meiner Kindheit nicht mehr zu bekommen war. 1995 gab es deutschlandweit eine Wurfzahl von nur 25 Tieren.“

Auch heute ist die Zahl noch niedrig. 2021 gab es lediglich 155 Welpen. „Zum Vergleich lag im selben Jahr die Wurfzahl von Schäferhunden bei über 10 000.“ Bedenklich findet die Hundetrainerin vor allem, dass der Großspitz aus der Mode kommt, hingegen aber der Zwergspitz sich immer größerer Beliebtheit erfreut. „Das ist eine Qualzucht. Er hat eine zu kurze Nase, einen Apfelkopf und zu viel Fell. Das mindert die Lebensqualität der Tiere “, sagt sie. „Ich sehe es als Pflicht an, Tiere so gesund wie möglich zu züchten.“ Daher stehe sie auch hinter der Vereinszucht. Die damit verbundenen Vorschriften würden ein hohes Maß an Sicherheit und Gesundheit mit sich bringen. „Für mich ist das aktiver Tierschutz und ein Versuch, dem Welpenschwarzmarkt entgegenzuwirken.“ Ein großes Thema: Denn zum Tag des Hundes am 4. Juni appellieren viele Tierschützer an die Bundesregierung, die Revision des Tierschutzgesetzes zu nutzen, um den illegalen Welpenhandel zu stoppen.

Wird als Therapiehund ausgebildet: Welpe Elia. © arp

Vor wenigen Wochen kam der neue Wurf von Hündin Anuuk zur Welt. Insgesamt sechs süße Babys wuseln seither im Haus umher. Die ersten zirka elf Wochen nach der Geburt gibt die Züchterin die Tiere nicht her. „Es ist wichtig, dass sie diese Zeit mit ihrer Mama haben.“

Das Interesse an dem Spitzwurf war auch in diesem Jahr groß. „Wir haben im Durchschnitt bereits drei Anfragen pro Hund.“ An wen Winter ein Tier verkauft, entscheidet ihr geschultes Auge. Sie prüft die Interessenten auf Herz und Nieren. „Mir ist es wichtig, dass es meinen Hunden gut geht.“ Ein Welpe koste um die 1650 Euro.

Zirka 1650 Euro für einen Großspitz-Welpen

29 Hundebabys haben bereits in Winters Zuchtstätte „Vom roten Turm“ das Licht der Welt erblickt. Die Geburt sei immer eine große Aufregung. Angefangen habe sie vor einigen Jahren mit ihrer ersten Zuchthündin. „Auch ich habe lange suchen müssen, bis ich einen Spitz bekommen habe. Molly kam 2017 zu uns, 2019 war ich dann mit allem zuchtfertig.“ Heute seien ihre Nachkommen über die Schweiz, Österreich und Deutschland verteilt. Und Molly selbst? „Nach drei Würfen ist sie in Rente und bei mir zu Hause.“

Für Anuuk steht die Trennung von ihren Welpen kurz bevor. Ein paar aus dem sechsköpfigen Wurf sind dieser Tage schon zu ihren neuen Besitzern gekommen. Drei sind noch bei ihr. Die Verabschiedung zwischen Hundemama und ihren Kleinen läuft immer gleich ab. „Wir lassen Anuuk mit in das Auto, mit dem der Welpe abgeholt wird, dort legt sie sich dann zu ihrem Baby, und wir lassen ihnen die Zeit, die sie zum Verabschieden brauchen. Sobald die Hundemama aufsteht und aus dem Wagen springt, können die neuen Besitzer losfahren.“ Welpe Elia bekommt übrigens eine besondere Aufgabe: „Er wird ein Therapiehund“, sagt seine Züchterin voller Begeisterung. „Man hat von Anfang an gemerkt, dass er sehr aufmerksam ist und eine beruhigende Ausstrahlung hat.“ Und dann ist auch noch Eiko da. „Für ihn suchen wir noch ein geeignetes Zuhause“, sagt die stolze Züchtern und streichelt ihrem Fellknäuel liebevoll über den Kopf.

