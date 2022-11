Sie wollen Ihre Immobilie bestmöglich verkaufen? Finden Sie den Wert heraus mit dem S-ImmoPreisfinder der Sparkasse

Teilen

Die Experten der Sparkasse beraten Sie bei allen Themen rund um Ihre Immobilie. © Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen

Die Immobilienpreise steigen und sinken. Sie möchten wissen wie viel Ihre Immobilie aktuell wert ist? Der S-ImmoPreisfinder der Sparkasse verrät es.

In den vergangenen Jahren boomte der Immobilienmarkt: Auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen standen nur wenige Angebote einer großen Nachfrage gegenüber. Die Kombination aus dieser hohen Nachfrage mit gleichzeitig niedrigen Zinsen hat die Preise immer weiter in die Höhe getrieben. Damit dürfte nun erst mal Schluss sein. Die Trendwende am Immobilienmarkt ist eingeläutet: Die Preise steigen langsamer oder bewegen sich sogar leicht rückläufig.

Was ist meine Immobilie wert?

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen fragen sich viele Immobilieneigentümer: Was ist meine Immobilie aktuell wert? Die Werter­mittlung gestaltet sich dabei oft nicht leicht, haben doch viele Faktoren Einfluss auf den Preis. Der Blick auf Verkaufsangebote ver­gleichbarer Immobilien hilft da nicht wirklich weiter. Denn jedes Haus und jede Wohnung hat unterschiedliche Merkmale und manch­mal machen nur kleine örtliche Unterschiede große Preisdifferenzen aus. Auch bleibt der tatsächlich erzielte Verkaufspreis meist im Dunkeln.

Mit dem S-ImmoPreisfinder finden Sie den aktuellen Wert Ihrer Immobilie heraus. © Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen

Preisindikation mit dem S-ImmoPreisfinder

Eine fundierte Bestimmung des Wertes einer Immobilie erfordert eine umfassende Analyse des Objekts von einem Experten. Eine erste Einschätzung bietet Ihnen unser S-Immo­Preisfinder – in nur wenigen Minuten, mit nur ein paar Klicks. Einfach Angaben zu Standort und Art der Immobilie online eingeben und schon erhalten Sie eine erste Preisindikation für Ihre Immobilie. Dazu verarbeitet der S-ImmoPreisfinder echte Marktdaten zu einem Richtwert. Der S-ImmoPreisfinder ist ein hochwertiges Angebot der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen und basiert inhaltlich auf einer Kooperation mit dem renommierten iib Institut Dr. Hettenbach.

Ihre Vorteile mit dem S-ImmoPreisfinder

Schnell: Daten eingegeben und in nur weni­gen Minuten eine individuelle Wohnmarkt­analyse mit Preisindikation erhalten.

Daten eingegeben und in nur weni­gen Minuten eine individuelle Wohnmarkt­analyse mit Preisindikation erhalten. Valide: gesetzliche Norm-Bewertungsverfah­ren, wissenschaftlich ermittelte Wohnlagen und aktuelle Vergleichsobjekte als Basis.

gesetzliche Norm-Bewertungsverfah­ren, wissenschaftlich ermittelte Wohnlagen und aktuelle Vergleichsobjekte als Basis. Kostenlos: keine versteckten Kosten.

Hier geht‘s zum S-ImmoPreisfinder

Ihre Immobilie in guten Händen

Eine Preisindikation ist natürlich nur der ers­te Schritt beim Verkauf der eigene Immobilie. Viele weitere wichtige Schritte folgen und hierfür bedarf es ausgewiesener Expertise und langjähriger Erfahrung – gerade in Zeiten wie diesen. In den meisten Fällen verkauft man eine Immobilie nur ein oder vielleicht zwei Mal im Leben. Umso wichtiger ist es, für ein solches Vorhaben einen Experten an seiner Seite zu haben.

„Wir sind gerne Ihr kompetenter Partner rund um die Immobilie“

Lernen Sie uns in einem ersten unverbind­lichen Gespräch kennen. Nach Besichtigung Ihres Hauses oder Ihre Eigentumswohnung bestimmen wir den exakten Wert Ihrer Immobilie. Anschließend unterstützen wir Sie bei allen Schritten der Vermarktung und des Verkaufs Ihrer Immobilie. Wir sind dabei je­derzeit an Ihrer Seite vom ersten Beratungs­gespräch bis zum Notartermin.

Telefon: 08041 8007-9111

E-Mail: immobilien@spktw.de

www.spktw.de/immobilien