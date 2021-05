Verschlüsselte Drohung in die Hauswand geritzt

Polizei in Bad Tölz sucht Zeugen

Wer war das? Und wen meinen die noch unbekannten Täter damit? In Bad Tölz hat die Polizei Zahlenfolgen an einer Hauswand vorgefunden, die ganz offensichtlich eine Bedrohung sein sollen.

Bad Tölz - Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Zeit von Freitag, 7., bis Dienstag, 11. Mai, unter anderem eine massive Drohung in eine Hauswand in Bad Tölz geritzt. Die Inspektion sucht nun nach Zeugen.

Wand in Marien-Stift-Passage beschädigt

Laut Bericht beschädigten die Täter die Hauswand in der Marien-Stift-Passage (schräg gegenüber des Spielwarengeschäfts). Die Unbekannten Täter ritzten in die Wand die Worte „stay high“ und die Zahlen „187“ und „361“. „187“ ist die Nummer des Paragrafen im kalifornischen Strafgesetzbuch, in dem Mord behandelt wird. Immer wieder greifen unter anderem Jugendliche diese Zahl auf und benutzen sie als Drohung.

Auch Rußspuren an der Wand

Darüber hinaus wurde die Wand durch Rußspuren, mutmaßlich von ausgedrückten Zigarettenkippen, verunreinigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1000 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung beziehungsweise zu verdächtigen Beobachtungen im genannten Zeitraum werden bei der Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Rufnummer 0 80 41/7 61 06-0 entgegengenommen.

