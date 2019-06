In Reichersbeuern fehlen Krippenplätze - Aufsichtsbehörde genehmigt Notgruppe - Gemeinde macht Pläne 

In Reichersbeuern fehlen zum neuen Kindergartenjahr Betreuungsplätze. Doch die Gemeinde plant eine neue Krippen-Gruppe und einen Waldkindergarten.

Reichersbeuern – In Reichersbeuern fehlen zum Beginn des neuen Kindergartenjahres im September vor allem Krippenplätze. Aufgrund der überraschend hohen Zahl von Anmeldungen wäre es also sinnvoll, eine zweite Krippengruppe einzurichten.

Diese Empfehlung der Rathaus-Verwaltung war am Freitag Thema in der Sitzung des Reichersbeurer Gemeinderats, der sich schon einmal mit der Thematik befasst hatte und eine Verlagerung einer Kindergartengruppe in die Reichersbeurer Grundschule in Erwägung gezogen hatte. Die Eltern der Kinder aus der betroffenen Kindergartengruppe hielten dagegen die beabsichtigte Vorgehensweise für nicht sinnvoll, weil dadurch die Struktur der Gruppe auseinandergerissen würde. Dies habe zu einem Umdenken bei der Planung geführt, sagte Bürgermeister Ernst Dieckmann.

Dass die neue Krippengruppe in der Grundschule untergebracht werden kann, sei dem Entgegenkommen der Schulleitung zu danken. Diese habe neben dem im vorderen Teil des Schulgebäudes gelegenen Gruppenraum zusätzlich einen Nebenraum zur Verfügung stellen können. Dieser soll mit kleinkindgerechten Toiletten, Duschen und mit Wickeltischen ausgestattet werden. Der Zugang zum Gruppenraum könnte über eine bereits vorhandene Tür auf der Ostseite erfolgen. Da der Ausgang aber im Zufahrtsbereich der Schule liegt, will man die vorhandenen Möglichkeiten überdenken. Von Seiten der Aufsichtsbehörde sei bereits die Genehmigung einer Notgruppe für das Kindergartenjahr 2019/2020 im Schulhaus signalisiert worden.

Langfristig gesehen, so meinte Bürgermeister Dieckmann, wäre damit bereits eine Vorentscheidung darüber gefallen, die beiden Krippengruppen zusammen anderweitig unterzubringen und damit im Drachennest Platz für vier Kindergartengruppen schaffen würden.

Es fehlen zehn Betreuungsplätze in Reichersbeuern

Nach Abschluss der Schuleinschreibung habe es sich gezeigt, dass vom Kindergarten statt erwartet 18 nur 14 Kinder in die Schule wechseln. Auf das gesamte Kindergartenjahr gesehen, fehlen somit zehn Plätze, um alle Anmeldungen berücksichtigen zu können. Diese Lücke kann durch die von einer Elterninitiative angeregte Einrichtung eines Waldkindergartens geschlossen werden. Eine Umfrage bei den Eltern der infrage kommenden Kindern habe gezeigt, dass zehn Kinder in einen Waldkindergarten wechseln würden.

Als möglicher Standort kämen die Sport- und Vereinsflächen an der Reitersäge in Frage. Als Unterkunft bei schlechtem Wetter soll ein Mobilheim dienen, das relativ problemlos umgebaut werden könnte. Vorteil gegenüber einem Bauwagen wäre, dass dieses an die Strom- und Wasserversorgung und an die Abwasserentsorgung anschließbar ist. Die Kapazität könnte bei Bedarf auf 18 Kinder erhöht werden.

Im Gemeinderat gab es grundsätzliche Zustimmung für diese Vorgehensweise. Details zum Betriebsablauf müssen noch ausgearbeitet werden. Dies gilt auch für die von Johann Niggl angesprochene Haftungsfrage. Zweifel hatte er auch, ob sich der ins Auge gefasste Standort an der Reitersäge ausreicht, um alle bereits gefassten Projekte unterzubringen. Korbinian Reiter schloss sich dem an. „Waldkindergarten ja. Aber zusätzlich Bolzplatz und Eisplatz auf dem Grundstück sind Wunschgedanken. Da ist viel zu wenig Platz.“

Die Gemeinderäte stimmten schließlich nacheinander der Einrichtung einer Kinderkrippen-Gruppe in der Grundschule und einer Waldkindergartengruppe zu und brachten gleichzeitig die Änderung des Bebauungsplanes „Sport- und Vereinsflächen südlich der Reitersäge“ auf den Weg.

