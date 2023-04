Markenprodukte und Top-Serviceleistung auf knapp 1.000 m²

50 Jahre Isartaler ZWEIRAD-HAUS mit laufend wechselnden Jubiläumsangeboten

Feiern Sie mit und profitieren Sie von tollen Angeboten. © Isartaler Zweiradhaus

Das Thema Ergonomie ist das Steckenpferd im Isartaler ZWEIRAD-HAUS. Das Fachgeschäft bietet hier höchste Kompetenz durch stetige Weiterbildungen der Mitarbeiter.

Das in Geretsried ansässige Isartaler ZWEIRAD-HAUS feiert 50-jähriges Jubiläum, feiern Sie mit! Der Familienbetrieb wurde 1973 vom Fahrlehrer Richard Worm während der Ölkrise gegründet. Sein Ansatz war, auch in Krisenzeiten für bezahlbare Mobilität zu sorgen. Dieser Ansatz wird vom jetzigen Geschäftsführer, Dipl.-Ing. Thomas Worm, weitergetragen und perfektioniert.

Bezahlbare und nachhaltige Mobilität bedeutet, bei uns bekommen Sie Bike’s in der Preislage von € 500,- bis € 7.000,- je nach Anspruch und Einsatzgebiet

Die Mitarbeiter im Isartaler ZWEIRAD-HAUS nehmen das Thema Nachhaltigkeit ernst. Das unterstreicht das Unternehmen sowohl durch eine 100-prozentige Altreifen-Recycling-Quote als auch durch das Angebot an Lastenfahrrädern für den Alltagsgebrauch, z. B. Kindertransport, Einkauf, Ausflüge und vieles mehr.

Top Beratung für ergonomisches Fahrradfahren

Finden Sie den idealen Fahrradsattel mit dem SQlab-Vermessungskonzept. © Isartaler ZWEIRAD-HAUS

Fahrradfahren soll Spaß machen und darf keine Schmerzen bereiten, z. B. im Genitalbereich, am Rücken oder an den Händen. Das Thema Ergonomie ist das Steckenpferd im Isartaler ZWERIAD-HAUS. Das Fachgeschäft bietet hier höchste Kompetenz durch stetige Weiterbildungen der Mitarbeiter.

Die Fahrradsättel werden speziell auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst. © Isartaler ZWEIRAD-HAUS

„Wir konnten schon viele Probleme beseitigen und Leistungssteigerungen durch unsere Beratung erreichen.“, so Thomas Worm. Dabei werden die Kunden digital vermessen, was zu einer hohen Kundenzufriedenheit führt.

Günstige Leasing- und Finanzierungsangebote im Isartaler ZWERIAD-HAUS

Gute Beratung braucht Zeit. Dafür gibt es im Isartaler ZWEIRAD-HAUS eine gemütliche Lounge. © Isartaler ZWEIRAD-HAUS

In den letzten Jahren sind die Preise von Fahrrädern und E-Bikes deutlich angestiegen. Eine attraktive Möglichkeit, um dennoch an ein neues Bike zu kommen, ist das Leasing- und Finanzierungs-Angebot. Das Isartaler ZWERIAD-HAUS arbeitet mit allen namhaften Anbietern zusammen, z. B. Eurorad, Jobrad, Business Bike, Bike Leasing usw.

Gerne beraten Sie die Mitarbeiter, um den für Sie besten Leasing Anbieter zu finden.

Markenprodukte und Top-Serviceleistung auf knapp 1.000 m²

Große Auswahl und Top-Beratung © Isartaler ZWEIRAD-HAUS

Der Qualitätsanspruch zeigt sich bei den im Isartaler ZWERIAD-HAUS geführten Fahrrad-Marken, wie Bulls, KTM, Conway, Kettler, Pegasus, QIO und Brennabor. Wie bei allen Produkten wird hier auch bei den Serviceleistungen auf höchste Qualität geachtet. Die Qualität zeigt sich in verschiedenen Auszeichnungen. So ist das Isartaler ZWEIRAD-HAUS eines von ca. 300 Shimano Service-Centern in Deutschland.

Im Ergonomie Bereich sind wir Premium Partner von SQ Lab, im Bereich Bremsen Magura Pro Shop-Partner.

Das Isartaler ZWERIAD-HAUS bietet Kunden auf knapp 1.000 m² Fläche auch eine Indoor-Teststrecke an. Somit können Sie entspannt bei jedem Wetter Ihr neues Bike „testen“.

Besuchen Sie das Fachgeschäft vor Ort, auf der Internet-Seite und folgen Sie dem Isartaler ZWERIAD-HAUS auf Instagram oder YouTube.



Große Rabattaktionen im Isartaler ZWERIAD-HAUS

Die Große Jubiläumsaktion im Isartaler ZWERIAD-HAUS © Isartaler ZWERIAD-HAUS

