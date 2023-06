75 Jahre Trachtenverein Jachenau: Feier des Zusammenhalts und der Tradition

Von: Andreas Steppan

Zum Feldgottesdienst versammelten sich hunderte andächtige Trachtler aller Generationen aus der Jachenau und den Nachbargemeinden auf der Wiese nahe der Kirche. © Andreas Steppan

Vier Tage lang feierte die Jachenau das Jubiläum ihres Gebirgstrachtenvereins. Höhepunkt waren ein Feldgottesdienst und ein Festzug bei Bilderbuchwetter.

Jachenau – Ein Festgottesdienst und ein Festzug unter strahlend blauem Himmel und vor Bilderbuchkulisse: Dieses perfekte Szenario am Sonntag hatte sich der Gebirgstrachtenverein Jachenau als Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen redlich verdient. Mit viel Einsatz im Vorfeld hatten die Jachenauer ein viertägiges Jubiläumsfest gestemmt und sich dabei im besten Licht präsentiert.

Ein prächtiger Festzug setzte sich nach dem Gottesdienst in Richtung Dorf in Bewegung. © Andreas Steppan

„Um so etwas auf die Beine zu stellen, muss das ganze Dorf zusammenhalten. Dafür sage ich Danke“, lobte zu Beginn des Feldgottesdienstes nahe der Kirche St. Nikolaus Bürgermeister Klaus Rauchenberger. Auch Pfarrer Gracious Naralakkattukunnel („Pater Gracious“) betonte: „Mit Freude und Dankbarkeit blicken wir zurück auf die Anfänge unserer Gemeinschaft und alle, die dazu beigetragen haben, sie bis heute lebendig zu halten.“ Es sei „gut, in unserer global vernetzten Welt ein Stück Heimat und Tradition zu erleben“.

So oder so ähnlich sahen auch schon unsere Vorfahren aus, wenn sie ein besonderes Ereignis gefeiert haben oder in den Gottesdienst gegangen sind.

So oder so ähnlich, wie die versammelten Trachtler auf der Wiese vor dem Feldaltar standen, „sahen auch schon unsere Vorfahren aus, wenn sie ein besonderes Ereignis gefeiert haben oder in den Gottesdienst gegangen sind“, stellte der Geistliche fest. Viel Arbeit und Vorbereitung – Pater Gracious erinnerte allein an das aufwendige Nähen und Sticken – investiere man seit jeher, „um sich vom Alltag abzuheben und die besonderen Momente des Lebens zu feiern“.

Jubiläum vor Bilderbuchkulisse: Junge und erwachsene Trachtler lauschen der Predigt beim Festgottesdienst. © Hans Demmel jun.

Ein Höhepunkt des Festgottesdienstes war die erneute Weihe der Trachtenfahne, die wie berichtet 1948 in Auftrag gegeben worden, 1950 erstmals geweiht und nun zum Jubiläum restauriert wurde. „Sie verkörpert die Bräuche, die uns über Generationen verbinden, und ist ein Zeichen des Schutzes für all das, wofür Ihr Euch einsetzt“, sagte Pater Gracious.

Jubiläum des Trachtenvereins Jachenau

Das Motto „Einigkeit in der Verschiedenheit“ stellte nach dem Gottesdienst Landrat Josef Niedermaier über sein Grußwort an die Trachtler. Trachtenvereine seien einst gegründet worden, „weil die Menschen gespürt haben, dass sonst etwas verloren geht“, sagte er. Falls das passiere, würden aber auch Identität und Orientierung fehlen. Freilich werde Tradition auch in anderen Kulturen gepflegt. So sei es wichtig, diese Vielfalt wertzuschätzen, „nicht zu meinen, anderen etwas aufdrücken zu können und sich auch umgekehrt nichts aufdrücken zu lassen“. Als Anerkennung für den großen Einsatz hatte Niedermaier eine Spende des Landkreises in Höhe von 1000 Euro mitgebracht. Gauvorstand Schorsch Englhart zitierte in seinem Grußwort den Jachenauer Ehrenvorstand Benedikt Fischer sen.: „Halt ma zam in Freud und Not, und unser Tradition beschütz der Herrgott!“

Pater Gracious segnete die restaurierte Fahne. © Hans Demmel jun.

Traditionspflege von der schönsten Seite konnten im Anschluss hunderte Zaungäste beim Festzug erleben, der vom Friedhofsberg hinunter ins Dorf, dann über die Staatsstraße bis Mühle und zurück zum Festzelt in Dorf führte. Nicht nur die Jachenauer Trachtler, auch befreundete Vereine, zum Beispiel D’Simetsbergler Wallgau, Lenggries Stamm oder die Silberstoana Hechenberg-Bairawies, ließen sich im Festgewand bewundern.

Der Kronentanz der Plattlergruppe war einer der Höhepunkte beim Festabend im Zelt. © Hans Demmel

Der Sonntag war der krönende Abschluss des Jubiläums, das am Donnerstag mit „Rock im Zelt“ begonnen hatte. Die Band „Z’lässig“ um Sängerin Katharina Heiß sorgte für Stimmung. Das Festzelt war teils mit mehr Besuchern gefüllt, als die Jachenau Einwohner hat. An die 900 Gäste stimmten zum Abschluss des Festabends am Freitag gemeinsam das einst vom Schriftsteller und Musiker Ferdinand Feldigl gedichtete Lied von der „stillen, schönen Jachenau“ an – ein emotionaler Höhepunkt. Beeindruckend waren auch der Auftritt der rund 70 Nachwuchs-Trachtler, der Kronentanz der Jachenauer Plattler, der Auftritt der Blaskapelle gemeinsam mit dem Trommlerzug und der „Schnackelwalzer“ der aktiven Männer und Buben. Vorstand Andreas Orterer berichtete informativ aus der Vereinschronik.

Voll war das Festzelt auch am Samstag beim Austropop-Konzert der Band „Auf A Wort“. Im Lauf des Abends kletterten immer mehr Besucher auf Tische und Bänke, um mitzusingen und zu klatschen.

