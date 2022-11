Ärger mit Brandmeldeanlage im Jachenauer Rathaus - schuld könnten Hotelgäste sein

Thema im Gemeinderat

Von Andreas Steppan schließen

Im Jachenauer Rathaus gab’s zweimal Fehlalarm – möglicherweise, weil Hotelgäste, die im selben Gebäude untergebracht sind, die Rauchmelder manipulierten.

Jachenau – Wiederholt hat zuletzt die Brandemeldeanlage im Jachenauer Rathaus verrückt gespielt. Wie Bürgermeister Klaus Rauchenberger in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete, ist die Ursache dafür gefunden: mutmaßlich Manipulationen an Rauchmeldern im Hotel, das sich im selben Gebäude befindet.

Einmal muss die Gemeinderatssitzung wegen den Alarms unterbrochen werden

Bei zwei Gelegenheiten war zuletzt in der ehemaligen „Post“ aus unerfindlichen Gründen der Alarm losgegangen. Wie berichtet musste wegen des ohrenbetäubenden Lärms die September-Sitzung des Gemeinderats unterbrochen werden. Ein weiteres Mal ertönte der durchdringende Ton dann am 17. September um 3 Uhr morgens, sagte Rauchenberger.

Einmal musste nachts die Feuerwehr anrücken

Der Alarm gehe in der Leitstelle des Anlagenherstellers ein, erklärte der Bürgermeister. Dort seien drei Telefonnummern hinterlegt, bei denen die Mitarbeiter sich erkundigen können, was vor Ort los ist. In jener Nacht war aber keine davon erreichbar, sodass am Ende die Feuerwehr ausrückte. Die habe dann am Rathaus vor verschlossener Tür gestanden und wiederum den Bürgermeister angerufen, der somit zu nachtschlafender Zeit kommen musste.

Feuerwehr bekommt Schlüssel - allerdings nicht fürs Rathaus

Aus dieser Erfahrung heraus habe die Feuerwehr um einen Schlüssel fürs Rathaus gebeten. „Aber das können wir nicht machen“, sagte Rauchenberger. Denn im Rathaus gebe es viele sensible Bereiche, etwa Steuerdaten, Meldedaten oder die Gemeindekasse. „Da kann nicht im Feuerwehrhaus ein frei zugänglicher Schlüssel hängen.“ Man einigte sich darauf, dass die Feuerwehr einen Schlüssel für den anderen Gebäudeteil, das Hotel, bekommen soll. „Wenn es ersichtlich brennt, verschaffen wir uns sowieso auf andere Art Zugang“, sagte Gemeinderat und Feuerwehr-Kommandant Andreas Demmel.

Außerdem will man bei dem Alarmanlagen-Unternehmen nun „noch ein paar Telefonnummern mehr“ hinterlegen, so Rauchenberger. Und es ist eine Anlagen-Einweisung für ihn und die Feuerwehr geplant.

An einem Rauchmelder war das Kabel durchtrennt

Nach den zwei Fehlalarmen habe man nachgeforscht, was mit der Brandmeldeanlage nicht in Ordnung war. Die Spur führte zu zwei Rauchmeldern in Hotelzimmern. Bei einem war laut Rauchenebrger die Kappe verdreht, bei einem anderen im Inneren ein Kabel durchtrennt. Es lasse sich nur mutmaßen, dass Hotelgäste an den Rauchmeldern manipuliert hätten – möglicherweise um ungestört auf dem Zimmer rauchen zu können, doch das sei Spekulation.

