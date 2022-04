Afghanischer Flüchtling in der Jachenau: „Sobald ich nach Hause komme, köpfen sie mich“

Von: Felicitas Bogner

Amir aus Afghanistan ist im November 2015 in die Jachenau gekommen. Er hätte Taliban-Kämpfer werden sollen und floh deshalb aus seiner Heimat. (Symbolbild). © Hussein Malla/dpa

Amir hätte bereits zwei Mal nach Afghanistan abgeschoben werden sollen. Beide Male rettete ihn der Jachenauer Sägewerksbetreiber Josef Tiefenbrunner davor. Wenn der Afghane nicht gerade Holz sägt, lernt er Deutsch. Trotz aller Hilfe, die er hier bekommt, vermisst er seine Familie sehr.

Jachenau – Erst war Josef Tiefenbrunner skeptisch und zögerlich. Brauche ich überhaupt dringend einen Mitarbeiter? Klappt das, ohne dieselbe Sprache zu sprechen? Was, wenn er unzuverlässig ist? Fragen wie diese schwirrten dem Jachenauer durch den Kopf, als ihn Claudia Gudelius vom Helferkreis für Geflüchtete in der Jachenau 2016 fragte, ob er den Afghanen Amir (Name geändert) in seinem Sägewerk arbeiten lassen könne. Auf Bitten der freiwilligen Helfer wie beispielsweise David Warham gab sich Tiefenbrunner einen Ruck. „Ich habe Amir eine Probezeit von zwei Wochen gegeben“, erzählt Tiefenbrunner. Schnell habe er gemerkt, dass es nichts zu bemängeln gab, lobt er seinen Mitarbeiter. Und nicht nur das: Amir fiel sogar durch seine Leistungen auf: „Ich kenne niemanden, der so penibel arbeitet“, betont sein Chef stolz. „Wenn an einem Holzbrett nur ein minimaler Mangel ist, erkennt er das sofort.“ Überdies lobt Tiefenbrunner seine Disziplin: „Er ist pünktlich wie ein Einser.“

Doch wie lief es die ersten Wochen, bevor Amir ein paar deutsche Wörter sprechen konnte? „Ich habe ihm per Hand gezeigt, was er machen soll. Er hat alle Abläufe beobachtet und es dann recht schnell auch so übernommen.“ Zu seinen Hauptaufgaben zählen: Sägeblätter tauschen, Maschinen bedienen und Bretter besäumen.

Amir wollte nicht zu den Taliban und floh aus der Heimat

Amir ist dankbar über die Unterstützung von vielen Seiten. Claudia Gudelius helfe ihm mit Amtsgängen, Arztbesuchen und vor allem beim Deutschlernen. Denn als Amir nach einer sechsmonatigen Flucht nach Bayern kam, sprach er nicht nur kein Wort Deutsch, sondern er war Analphabet. „Er hat noch nie eine Schule von innen gesehen und sich vor seiner Flucht jahrelang unter der Erde vor den Taliban versteckt“, weiß seine Förderin Gudelius. Im Helferkreis tätig, lernte sie Amir besser kennen. „Sein besonders tragisches Schicksal ging mir unter die Haut, daher habe ich ihm zu den Gruppen-Deutschstunden noch Einzelunterricht gegeben.“ Regelmäßig bringe sie ihm selbstgekochtes afghanisches Essen. „Er hatte anfangs Probleme das anzunehmen, da er dachte, dass er sein Essen nicht genießen darf, wenn seine Familie weniger hat“, erklärt die Ärztin. Amirs Familie lebt in einem abgelegenen Dorf nahe der Grenze zu Pakistan. Sein Vater ist Gemüsebauer. Früher habe Amir auf den Märkten geholfen, die Produkte zu verkaufen. „Er ist ein ausgezeichneter Rechner“, unterstreicht Gudelius.

Sein Fleiß wurden ihm jedoch zum Verhängnis: „Er war kräftig und hat jeden Tag Wasser zur Bewirtschaftung der Felder einen Berg hochgetragen. Das haben die Talibankämpfer beobachtet und wollten ihn als Soldaten einziehen“, sagt Gudelius. „Ich hätte dabei Kinder töten sollen“, sagt Amir. „Das wollte ich auf keinen Fall, daher habe ich mich erst vier Jahre im Keller versteckt und mich dann für die Flucht entscheiden.“ Sein Bruder wisse nicht, dass es ihn gibt. „Er ist kleiner und es wäre zu gefährlich, dass er etwas verraten könnte“, erklärt Gudelius.

Kontakt zu seinen Eltern zu haben, ist für Amir enorm umständlich. „Ich kann einen Bekannten anrufen, der geht zu Fuß zu meinem Elternhaus und sie machen einen Termin aus, an dem wir dann über sein Telefon sprechen können“, erklärt Amir das Vorgehen und ergänzt: „Wir müssen da sehr vorsichtig sein, die Taliban hören ja alles ab und sie suchen mich regelmäßig bei meinen Eltern.“ Seit der brutalen Machtübernahme der Taliban im August 2021 herrsche noch mehr Angst und Hunger in seiner Heimat. „Dafür gibt es weniger Bombenanschläge und Krieg“, erzählt Amir von den Berichten seiner Angehörigen. Von seiner Cousine wisse er, dass sich die Lage für Mädchen und Frauen enorm verschlechtert hat. „Sie bekommt keine Bildung mehr.“ Es tue ihm sehr weh, seine Liebsten nicht sehen zu können. „Seit sieben Jahren bin ich getrennt von ihnen, am Anfang war es noch schlimmer, aber man gewöhnt sich an den Schmerz“, sagt er mit gesenktem Kopf.

Bairisch als Herausforderung beim Deutschlernen

Irgendwann seine Familie wiederzusehen und in die Heimat zurückzukehren, schätzt Amir als nahezu unmöglich ein. „Dazu müsste Frieden herrschen und die Taliban verschwunden sein. Sobald ich nach Hause komme, köpfen sie mich“, sagt er.

Dies sei bereits fast geschehen. Wie Gudelius und Tiefenbrunner bestätigen, hätte Amir seit 2015 bereits zweimal abgeschoben werden sollen. Damals sprang Tiefenbrunner ein. Mitunter, weil er ihm eine Festanstellung gegeben hat, konnte Amir in Deutschland bleiben. „Dringend brauche ich im Winter zwar keinen Mitarbeiter, aber es hilft ja nix. Ich setze ihn nicht auf die Straße.“

Jetzt muss Amir eine Abschiebung und damit seinen sicheren Tod nicht mehr fürchten. „Wir haben ein Abschiebungsverbot für ihn erkämpft“, erklärt Gudelius erleichtert. Amir bleibt der Jachenau erhalten. Hier kennt ihn mittlerweile jeder. Während er mit 16 weiteren Flüchtlingen in einem vom Landratsamt gemieteten Hof in Lain wohnt, fährt er alle Strecken mit dem Fahrrad. In seiner Freizeit am liebsten bis zum Walchensee. Im Winter war er auch schon Langlaufen. „Ab und zu fahre ich mit dem Zug nach München, da habe ich ein paar Bekannte“, berichtet Amir. Sein größter Wunsch ist der Führerschein. „Aber das ist für mich wirklich hart“, sagt er. Gudelius erklärt: „Dazu müssten wir ganz intensiv und lange lernen. Das ist mit seiner Arbeit aktuell in der Form noch nicht zu vereinbaren.“

Eine besondere Herausforderung beim Deutschlernen sei, dass Amir in der Arbeit nur Bairisch höre und spreche. „Der Grammatikunterricht wird dadurch erheblich erschwert“, erklärt Gudelius, die selbst schon ein paar Sätze seiner Muttersprache Paschtu gelernt hat. Ein Punkt, der Tiefenbrunner nicht stört: „Amir kann sogar schon auf Bairisch fluchen“, sagt der Sägewerksbesitzer lachend.

