Erneut Ansturm am Walchensee: Schranken den ganzen Nachmittag unten

Von: Andreas Steppan

Die große Hitze und die traumhaften Badebedingungen am Walchensee zogen am Wochenende zahlreiche Badegäste an – bis es am Sonntagmittag zu viele waren und die Mautstraße am Südufer gesperrt wurde. Vergangenes Jahr war dies nicht einmal notwendig, auch wenn wie hier im Mai starker Ausflugsverkehr herrschte. (Archivfoto) © Hias Krinner

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche senkten sich am Samstag die Schranken am Walchensee. Rund vier Stunden war die Zufahrt zur Mautstraße am Südufer gesperrt. Die Badewütigen aber ließen sich nicht von der Anreise abhalten.

Jachenau – Am Walchensee hat sich am Samstag das Szenario vom vorangegangenen Sonntag wiederholt. Abermals wurde die Mautstraße am Südufer wegen des großen Ausflüglerandrangs gesperrt. Das berichtet der Jachenauer Bürgermeister Georg Rauchenberger auf Anfrage unserer Zeitung.

Mautstraße am Walchensee von 13.15 bis 17 Uhr gesperrt

Wer konnte, suchte sich bei den hochsommerlichen Temperaturen einen Platz am Wasser. Die aber sind am Walchensee-Südufer bekanntlich seit dem vergangenen Jahr limitiert. Sobald sich auf der Süduferstraße zwischen Einsiedl und Niedernach 1100 Fahrzeuge befinden, schließen sich an den beiden Mautstationen die Schranken. Festgestellt wird das durch eine Fahrzeugzählung über im Boden eingebaute Induktionsschleifen.

Zum ersten Mal erfolgte eine Straßensperrung auf diese Weise am 9. Juli (wir berichteten). Sechs Tage später, am vergangenen Samstag, wurde die kritische Marke wieder überschritten. Laut Rauchenberger trat die Sperrung wieder zwischen 13.10 und 13.15 Uhr in Kraft, auch sonst seien die Abläufe weitgehend identisch wie am vorangegangenen Wochenende gewesen. „Ich habe den Eindruck, der Forst bekommt da schon Routine rein.“

Gesperrte Südufer-Straße am Walchensee: Rückstau auf B11

Einen größeren Rückstau habe es allerdings auf der Einsiedler Seite gegeben, wie Rauchenberger zu Ohren gekommen ist. Dort gibt es zwar – genau wie auf der Niedernacher Seite – einen Ausweichparkplatz, von dem aus die Besucher den Rest der Wegstrecke zum See zu Fuß oder mit dem Radl zurücklegen können. Doch auch diese Parkplätze waren bald voll. Dass die restlichen Autofahrer dann wenden und wieder wegfahren, klappte laut Rauchenberger nicht so ganz. „Viele warten vor Ort, bis sie doch noch reinfahren können“, sagt er. Die Schranken blieben am Samstag jedoch bis 17 Uhr unten, noch eine Stunde länger als am Sonntag davor. Auf der Zufahrt zur Mautstation habe sich ein Rückstau bis auf die B11 gebildet, so Rauchenberger. Ein Mautposten habe sich bemüht, den Verkehr einigermaßen zu regeln.

Insgesamt sei die Situation seines Wissens aber „im Großen und Ganzen relativ gesittet abgegangen“, meint der Bürgermeister, der selbst nicht vor Ort war, weil er als hauptberuflicher Landwirt mit der Heuernte beschäftigt war.

Elektronische Schilder lassen auf sich warten

Was ebenfalls genau so war wie in der Vorwoche: Um die Sperrung den Autofahrern schon auf der Anreise bekannt zu geben, mussten wieder Forstmitarbeiter bis zu den Schildern an der B13 (Bretonenbrücke und Ortsausgang Bad Tölz, Höhe „Hirschkuss“) fahren und von Hand entsprechende Tafeln anbringen. Denn die geplanten elektronischen Schilder, die sich auch aus der Ferne per Knopfdruck bedienen lassen, stehen noch immer nicht.

Auf Rückfrage sagt dazu Martin Herda vom Staatlichen Bauamt Weilheim: „Eigentlich war geplant, dass die Schilder bis Pfingsten in Betrieb gehen.“ Das Staatliche Bauamt habe den Auftrag erteilt, warte aber weiterhin auf die Bauausführung durch die beauftragte Firma. „Vorletzte Woche hieß es, dass die Fundamente letzte Woche stehen sollten – aber das war leider wieder nicht der Fall“, so Herda. Ziel sei es nun, dass die LED-Tafeln vor Beginn der bayerischen Sommerferien Ende Juli fertig sind. „Aber auch dahinter muss ich noch ein Fragezeichen setzen“, sagt der Abteilungsleiter.

Keine positiven Erfahrungen am Eibsee

Gleichzeitig dämpft Herda die Erwartungen an die elektronischen Schilder. „Natürlich erhoffen wir uns, dass die LED-Anzeigen die Akzeptanz und die Wahrnehmung durch die Autofahrer erhöhen und einige sich bei einer angezeigten Sperrung ein anderes Zeil für den Tag aussuchen“, sagt er. Ein großer Vorteil sei auch, dass die Information vom Walchenseesüdufer schneller und quasi live eingespielt werden können.

Die Erfahrung im Loisachtal seien dennoch durchwachsen. Dort zeigen seit einer Weile Schilder an der B2 an, wenn der Eibsee überfüllt ist. „Auch wenn das zuletzt mehrfach hintereinander passiert ist, hat das zu keinem nennenswerten Rückgang des Zustroms geführt“, muss Herda feststellen.

Die LED-Schilder an der B13 werden laut dem Abteilungsleiter auch noch andere Funktionen erfüllen. Im Winter werde dort gegebenenfalls auch auf eine Lawinensperrung der Mautstraße hingewiesen, zudem ließen sich dort auch Informationen über Verkehrsbehinderungen durch Unfälle oder Baustellen einspielen.

