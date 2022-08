„Fischmörder“: Unbekannter ritzt Beschimpfung in Autolack

Von: Elena Royer

Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizeiinspektion Bad Tölz. (Symbolbild) © DPA / Frido Gentsch

Eine Beschimpfung, eingeritzt in den Lack ihres Autos, fand eine 58-jährige Jachenauerin am Dienstagmorgen vor. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Jachenau - Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag den Volvo einer 58-jährigen Jachenauerin zerkratzt. Wie die Polizei berichtet, parkte die Frau ihr Auto am Montagabend gegen 18.40 Uhr am Walchensee auf einem Parkplatz zwischen Niedernach und Breitort. Der Parkplatz befindet sich am rechten Fahrbahnrand, auf Höhe „Am Kothwurf“ und ist nur für Bootsanleger vorgesehen.

Beschimpfung in den Lack geritzt

Anschließend begab sich die Jachenauerin zum Fischen auf dem Walchensee. Gegen 20.45 Uhr kehrte sie zu ihrem Auto zurück, fuhr nach Hause und parkte ihr Auto in der Garage. Am nächsten Morgen stellte die 58-Jährige fest, dass das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Auf der linken hinteren Fahrzeugtüre hatte ein unbekannter Täter das Wort „Fischmörder“, versehen mit einem Kreuz, eingeritzt.

Unbekannter zerkratzt Auto: 3000 Euro Schaden

Den entstandenen Schaden am Fahrzeug beziffert die Polizei auf circa 3000 Euro. Personen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Nummer 0 80 41/76 10 60 melden.

