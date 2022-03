Neues Kapitel für Geschichte der Jachenau

Von: Andreas Steppan

Die Geschichte der Jachenau – hier die markante Kirche St. Nikolaus – ist in der Dorfchronik nachzulesen. Aktuell ist eine dritte Auflage des Buchs in Vorbereitung. © ARP/Archiv

Jost Gudelius sen. bereitet eine Neuauflage der Dorfchronik vor – und hofft auf Unterstützung.

Jachenau – Die Geschichte der Jachenau wird fortgeschrieben: Autor Jost Gudelius sen. bereitet aktuell eine dritte, aktualisierte Auflage der Dorfchronik vor. Dazu wird er in nächster Zeit das Gespräch mit einigen Eigentümern von Anwesen suchen, bei denen sich seit 2008 Änderungen in der Haus- oder Familiengeschichte ergeben haben. Für den 79-jährigen Hobbyforscher ist die Chronik ein Herzensprojekt.

Neuauflage der Jachenauer Dorfchronik: Ein eher spontaner Beschluss

Eine Neuauflage der Dorfchronik in Angriff zu nehmen, war ein eher spontaner Beschluss, wie Gudelius im Gespräch mit dem Tölzer Kurier berichtet. In der Gemeindeverwaltung seien nur noch rund 30 Exemplare vorrätig. Es hieß: „Da müsste man mal neue drucken.“ Und Gudelius sagte: „Ich bin dabei, würde die Chronik aber gerne aktualisieren, ohne sie vollkommen auf den Kopf zu stellen.“

Erstmals war Gudelius’ Dorfchronik 2008 in einer Auflage von 1000 Stück erschienen. Fünf Jahre später wurde eine zweite Auflage mit 300 Exemplaren gedruckt. Dafür hatte Gudelius Druckfehler korrigiert und die Zeittafel im Anhang ergänzt. Der Umfang des Werks blieb dabei insgesamt gleich.

Jost Gudelius sen., Dorfchronist © privat

Jetzt möchte Gudelius die Chronik leicht erweitern. Immerhin hat sich in den vergangenen Jahren in der Jachenau so einiges getan. Unter anderem zog die Gemeindeverwaltung in die umgebaute „Post“ um. Und es entstanden neue Wohnhäuser, insbesondere im Baugebiet Friedelweide im Ortsteil Bäcker und am Kircheggarten.

Gezielt auf die Familien zugehen, von denen es Informationen geben könnte

Gudelius will nun gezielt auf diejenigen Familien zugehen, von denen er sich Informationen erhofft, um die Geschichte der Jachenauer Anwesen fortschreiben zu können. Denn das war immer sein Ansatz: die Historie des Ortes nicht als „Herrschaftschronik“ niederzuschreiben, sondern als Geschichte der Menschen und ihres Lebens im Jachental.

Für Gudelius’ Recherchen bittet auch die Gemeinde um Unterstützung. „Die Gespräche und daraus folgende Veröffentlichungen in der Chronik finden natürlich nur mit dem Einverständnis der betroffenen Personen statt“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

So wurde Gudelius zum Dorfchronisten

Wie kam es eigentlich, dass Jost Gudelius zum Jachenauer Dorfchronisten wurde? „Als Evangelischer und als Preiß“, wie der ehemalige Mittenwalder Bataillonskommandeur selbst mit einem Lachen sagt. Gudelius ist in Berlin geboren, seine Vorfahren stammen aber aus dem Siegerland. 1975 heiratete er in die Jachenau. Zwei Jahre zuvor hatte er seine Frau Claudia beim Segeln am Walchensee kennengelernt.

Ursprünglich, so berichtet Gudelius, habe er das Projekt gemeinsam mit dem damaligen Rektor der Grundschule, Karl Kiefersauer, in Angriff nehmen wollen. Um das Jahr 2000 herum seien beide zu dem Schluss gekommen, dass die alte Chronik des Pfarrers Johannes Nar fortgeschrieben werden müsse. Da Kiefersauer in der Folge bereits gesundheitlich angeschlagen gewesen sei, habe er das Vorhaben schließlich allein umgesetzt, berichtet Gudelius.

Geschichte der Jachenau geht zurück bis ins Jahr 1192

Einiges Rüstzeug als Geschichtsforscher – wie das Lesen alter Schriften und die Archivarbeit – hatte sich Gudelius zuvor durch Ahnenforschung angeeignet. Bei den Gesprächen für die Dorfchronik habe er „sehr positive Erfahrungen“ gemacht, erinnert er sich. „Ich wurde überall freundlich aufgenommen, alle waren unheimlich offen. Deswegen bin ich guter Dinge, dass das jetzt wieder so sein wird.“

Die Geschichte der Jachenau geht übrigens zurück bis zur ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1192, als der Augsburger Bischof Udalschalk den „Neubruchzehnt“ (eine Steuerabgabe der Bauern) von Jachenau dem Klosters Benediktbeuern überließ. Genannt wurde die Siedlung damals „Nazareth“ – was biblisch klang, sich aber tatsächlich von der lateinischen Bezeichnung „in acereto“ – „im Ahorngehölz“ – herleitete. Denn, so ist es in der Chronik nachzulesen, das Jachental war früher wie der Große Ahornboden mit einem Ahornwald bedeckt.

