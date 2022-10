Erfolgsgeschichte Jachenauer Dorfladen: Betreiber jetzt auch Besitzer des Gebäudes

Das Angebot im Dorfladen ist zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Jachenauern und von Touristen, die wandern oder radfahren. Auf nur 75 Quadratmetern gibt es mit mittlerweile mehr als 1300 Artikeln alles, was das Herz der Kunden begehrt. © Archiv: Müller

Der Jachenauer Dorfladen ist beliebt bei Einheimischen wie Touristen. Seit Kurzem ist der Betreiber Peter Krauß nun auch der Hausbesitzer. Die Erfolgsgeschichte hat eine Fortsetzung gefunden.

Jachenau – Mittlerweile gehört der „Jachenauer Dorfladen“ ins Sonnental wie die Wirtshäuser und das Rathaus. Was Peter Krauß im Jahr 1999 begonnen hat, ist nach mittlerweile über 20 Jahren nicht mehr wegzudenken aus dem Ort. Heute ist der Laden ein Vorbild für regionales Einkaufen und Umweltbewusstsein. Nun hat die Erfolgsgeschichte eine Fortsetzung gefunden: Peter Krauß, Betreiber und Inhaber des Geschäftes, ist jetzt auch Besitzer des Gebäudes.

Dorfladen Jachenau: Betreiber des Geschäftes jetzt auch Besitzer des Gebäudes

Im Herbst des vergangenen Jahres erhielt der in Vollzeit beim Wasserwirtschaftsamt Weilheim tätige Elektrotechniker das Angebot, das Haus zu erwerben – und seit Mitte des Jahres gehört Peter Krauß das seit zirka 1810 bestehende Gebäude. In der mehr als 200-jährigen Geschichte hat sich bereits einiges in dem Haus abgespielt: Gefängnis, Polizeistation, Post und auch eine Bücherei waren dort schon untergebracht.

Nicht nur Einheimische, auch Touristen kaufen gerne im Laden ein

Der „Jachenauer Dorfladen“ wurde zunächst als GbR geführt, seit 2012 ist Krauß alleiniger Betreiber. Kunden sind nicht nur die Dorfbewohner, auch Urlauber und Tagesausflügler nutzen gerne die Gelegenheit zum Einkauf. Obwohl das Geschäft nur 75 Quadratmeter Verkaufsfläche hat, ist das Sortiment stetig gewachsen. Mittlerweile sind mehr als 1300 Artikel erhältlich – inklusive Getränken. Auch eine kleine Drogerieecke gibt es.

Aufschlag für Lieferung nötig, weil Laden abseits der Edeka-Lieferstrecke liegt

Ortsansässige Helferinnen sind die Garantie für einen reibungslosen Ablauf. Krauß sagt: „Weil der Laden abseits der Edeka-Lieferstrecke liegt, muss ich einen Aufschlag bezahlen. Auch die Mindestbestellmenge kann nicht immer abgenommen werden. Doch wenn der Umsatz stimmt, dann sind die laufenden Kosten gedeckt.“ Zwei Bäcker und zwei Metzger aus der Region bringen täglich Fleisch, Wurst, Brot und Semmeln. „Aber alleine die Grundversorgung reicht nicht aus. Der Kunde möchte Vielfalt. Außerdem wird auch immer bewusster nach regionalen Lebensmitteln gefragt“, berichtet Krauß.

Das Dorfladen-Team im Jahr 2019: (v. li.) Christine Schwaiger, Magdalena Grünwald, Resi Sachenbacher, Lea Happach, Evi Oswald, Christine Stock, Barbara Müller, Barbara Brandhofer, Martina Sanktjohanser und Elisabeth Willibald mit Inhaber Peter Krauß. © Archiv

Viele regionale Produkte aus dem Umland

Deshalb gibt es Milch- und Käseprodukte, Nudeln, Honig, Eis, Bier, Limo und Schnaps von Zulieferern aus dem Umland. Auch Selbstgemachtes von Jachenauern ist erhältlich. Krauß verbindet damit Aspekte, die ihm wichtig sind und zählt auf: „Regionale Warenversorgung und Wertschöpfung, kurze Einkaufswege, Zeit- und Fahrtkostenersparnis, weniger Verkehr, CO²-Verträglichkeit und Unterstützung des örtlichen Tourismus’ verbunden mit dem Lebensgefühl ,Einkauf vor Ort für alle‘.“

Geschäft ist wichtig für die Jachenauer

Der Kauf des Gebäudes ist für den Jachenauer Krauß eine Herzenssache gewesen: „Der Dorfladen gehört zur Jachenau, und so soll es auch bleiben.“ Im Juni 2019 hat der Dorfladen sein 20-jähriges Bestehen gefeiert (wir berichteten). Die große Zahl der Besucher hat gezeigt, wie wichtig das Geschäft für die Jachenauer geworden ist – vor allem im Winter, wenn sie mitunter auch mal von der Außenwelt abgeschnitten sind.

