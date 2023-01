„Tut gut, einfach mal draufzuhauen“: Jachenauerin lehrt, wie ein Wikinger zu kämpfen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

In einem Waldstück in der Jachenau trifft man manchmal auf moderne Wikinger. Die Workshops umfassen Schild- und Kampfübungen. © Fotos: privat/dan kahn

Bei der Jachenauerin Susanne Williams kann man lernen, wie ein Wikinger zu kämpfen. Sie erzählt, warum es gut tut, dabei auch mal zu verlieren.

Jachenau – Wer an Wikinger denkt, hat vermutlich stolze Schiffe, das Meer und möglicherweise plündernde Nordmänner vor Augen. Wikinger kann man aber immer mal wieder auch in den Wäldern rund um Hinterbichl in der Jachenau treffen. Dort wird zwar ebenfalls gekämpft – ansonsten sind die Teilnehmer der Workshops aber ganz friedlich. Organisiert werden die Treffen von Susanne Williams.

Susanne Williams ist fasziniert Leben, der Kultur und der Kampfkunst der Wikinger

Das Leben, die Kultur und die Kampfkunst der Wikinger faszinieren die 53-Jährige schon lange. „Es waren eben nicht nur Plünderer. Es waren Schreiner, Fischer, Segler, Bauern und Krieger. Es war eine sehr vielseitige Gesellschaft“, sagt die Jachenauerin. Und vielleicht seien Wikinger über Handelsrouten ja auch ins Oberland gekommen. „Das Erz aus dem Karwendel war sehr beliebt“, sagt sie.

Lehrt die Kampfkunst der Wikinger: Susanne Williams aus der Jachenau. © Fotos: privat/dan kahn

Im kommenden Jahr geht es für die 53-Jährige auf Expedition

Seit 2020 ist Williams Teil der „Midgard Expedition“ rund um Björn Heyerdahl, Enkel des norwegischen Forschungsreisenden Thor Heyerdahl. Damals segelte sie mit der „Midgard Heeron“, einem Drachenschiff, vom südafrikanischen Durban nach Kapstadt. Für 2024 ist ihr nächster Aufenthalt an Bord geplant. Der Hintergrund der Expedition, die für insgesamt fünf Jahre angesetzt ist, ist übrigens durchaus ein ernster. Durch die vielen Kontakte mit Menschen, die man bei den Landgängen trifft, erhofft man sich, nachhaltige Lösungen für Probleme der modernen Welt zu finden. Wie lässt sich Wasser mit Hilfe von Pflanzen entsalzen? Wie kann man aus Müll Energie gewinnen? Wie kann es gelingen, eine Wüstenlandschaft in fruchtbares Land zu verwandeln? Überall auf der Welt gebe es Menschen, die Lösungen für Probleme wie diese gefunden haben, erklärte Williams vor der ersten Segeletappe den Hintergrund.

Sie weiß, wie man eine Nacht im Freien ohne Ausrüstung übersteht

Die Britin, die seit Jahren in der Jachenau lebt, kann aber nicht nur segeln. Als Teil der „Bushcraft Akademie“ lehrt sie Kunden, wie man in der Wildnis zurecht kommt, wie man eine Nacht im Freien ohne Ausrüstung übersteht oder sich im Gelände orientiert. Im bürgerlichen Leben hat Williams „Management Science“ studiert. Sie arbeitete in Führungspositionen in großen Unternehmen – zuletzt für Gartner, die Marktforschungsergebnisse und Analysen über Entwicklungen in der IT anbieten. Nach gesundheitlichen Problemen musste sie aber einen Schritt zurücktreten.

Kampfkunst der Wikinger ist Williams Passion

Eine weitere Passion der Jachenauerin ist die Kampfkunst – vor allem eben die der Wikinger. Immer wieder kommen Interessierte zu ihr auf den Hof, um im Wald nahe dem Haus zu trainieren. „Wir haben glücklicherweise ein Gelände, das wir nutzen dürfen“, erzählt sie. Die Klientel, die sich für die Workshops interessiert, ist ganz gemischt. Beispielsweise kamen Mitglieder der deutsch-dänisch-norwegischen Nordic-Ritual-Folk-Band „Heilung“ in die Jachenau. „Der Umgang mit Schwert und Schild auf der Bühne sollte besser wirken“, erklärt Williams den Beweggrund. Ein Schauspieler sammelte Erfahrungen in dem Workshop genauso wie ein Major der britischen Armee. „Oft sind es Leute, die sich fürs Fechten interessieren oder generell die Lebensweise der Wikinger. Es gibt aber auch einige, die sich einfach für die Fernsehserie ,Vikings‘ begeistern.“

Klientel für Workshops ganz gemischt - Übungen als „super Fitnessprogramm“

Insgesamt gehe es an diesen Wochenenden um Spaß, aber auch um die Möglichkeit, „einmal ein echter Held zu sein“, sagt Williams. Aber Held hin oder her – alle tragen Schutzausrüstung, wie Protektoren, Hals- und Kopfschutz. Dann gibt es Übungen mit Schild, Axt und Schwert. „Das macht Freude und ist ein super Fitnessprogramm“, sagt die Jachenauerin.

Niederlage ist nicht das Ende

Natürlich werden auch Duelle und Turniere ausgetragen. „Es tut gut, einfach mal draufzuhauen. Es tut aber auch gut, mal zu verlieren, weil man lernt, dass eine Niederlage nicht das Ende ist“, ist sie überzeugt. Das sind Erfahrungen, die Williams auch gerne an Jugendliche vermitteln würde. Sie hat einige Ideen, die sind aber noch nicht ganz spruchreif. Bis dahin, „kann jeder, der fechten will, einfach bei uns vorbeikommen“.

Heuer im Frühjahr oder im Sommer möchte sie auch gerne einen größeren Workshop in der Jachenau anbieten mit mehreren Instruktoren und bis zu 50 Wikingern. Geld verdient Williams damit übrigens nicht. „Ich mache das aus Freude.“

