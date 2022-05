Wieder Leben im Walchenseecamp: Kreis München pachtet Areal

Freuten sich über die Wiedereröffnung: (v. li.) Landrat Christoph Göbel (Landkreis München), KJR-Vorsitzender Jan Museler und Jachenaus Bürgermeister Klaus Rauchenberger mit dem neuen Logo des Camps. © Scheitterer

Vergangenes Wochenende wurde das Jugendcamp Breitort am Walchensee wieder in Betrieb genommen. Der Kreis München pachtet das Areal, das von Mitte Mai bis Mitte Oktober betrieben wird.

Jachenau/Breitort – Offiziell wieder in Betrieb genommen wurde am Wochenende das Jugendcamp Breitort am Walchensee-Südufer. Der Landkreis München hat das Gelände, das Eigentum der Bayerischen Staatsforsten ist, nach dem Rückzug der bisherigen Betreiber gepachtet und im Rahmen eines Nutzungsvertrags dem Kreisjugendring München-Land überlassen. Das Camp mit seinen zehn Zelthütten aus Holz und einigen hölzernen Gemeinschaftsbauten auf dem weitläufigen Gelände in unmittelbarer Ufernähe soll künftig wieder Kindern und Jugendlichen als naturnahes Freizeitlager dienen.

Landrat: Lager wertet Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche aus dem Landkreis auf

Das Lager an sich, das auf Jachenauer Flur liegt, besteht bereits seit Jahrzehnten. Es wurde anfänglich vom Bezirk-Jugendring Oberbayern und später vom Walchensee-Verein rein ehrenamtlich betrieben, bevor es nun der Landkreis München anpachtete. Der dortige Landrat Christoph Göbel freut sich über das neue Angebot: „Mit dem Walchenseecamp ist es uns gelungen, die Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis und darüber hinaus deutlich aufzuwerten.“ Bis zu 40 000 Euro nehme der Landkreis München dafür im ersten Schritt in die Hand. Für den Betrieb und den Unterhalt würden weitere rund 40 000 Euro pro Jahr anfallen.

Pachtvertrag läuft vorerst zwei Jahre

Der Pachtvertrag läuft vorerst für zwei Jahre. In dieser Zeit erfolgen Bestandsuntersuchungen. Dann wird eine Sanierungsplanung erstellt, „um die Möglichkeiten sowie den Investitionsaufwand für eine Generalsanierung der Einrichtung zur langfristigen Nutzung zu ermitteln“, sagte der Münchner Landrat.

Breitort bietet optimale Bedingungen für Erlebnis in der Natur

„Seit 2018 sind wir auf der Suche nach einem passenden Grundstück, welches wir den Kindern und Jugendlichen im Landkreis für Freizeiten anbieten wollen“, so Jan Museler, Vorsitzender des KJR München-Land. Das Walchenseecamp biete den Vorteil, dass die Infrastruktur bereits vorhanden ist und der Betrieb direkt starten könne. „Wir konnten sofort nach der Unterzeichnung der Verträge mit der Bewerbung anfangen und haben auch bereits großen Zuspruch bekommen“, sagte Museler. In Breitort gebe es „optimale Bedingungen, um Kindern und Jugendlichen ein Erlebnis in und mit der Natur zu ermöglichen. Wenn man Menschen beim Betreten des Platzes beobachtet, sieht man immer ein Lächeln – es ist ein besonderer Ort.“

Jachenauer Bürgermeister rät zu einheimischen Handwerkern

Auch Jachenaus Bürgermeister Klaus Rauchenberger freute sich bei der Eröffnung, dass wieder Leben in das Walchenseecamp einzieht: „Wir hatten noch nie Probleme mit dieser Einrichtung. Ich hoffe, das bleibt auch so.“ In Sachen Betrieb gab er den Verantwortlichen noch den guten Rat: „Nehmt’s einheimische Handwerker und Nahversorger. Die sind schnell vor Ort, und das hat bisher auch gut geklappt.“

Bis zu 130 Personen finden dort Platz

Gebucht werden können im Walchenseecamp ein Haupthaus, zehn gemütliche Zelthütten und ein Holzhaus von Selbstversorgergruppen zwischen 75 (Mindestbelegung) und 130 Personen von Trägern der Kinder- und Jugendhilfe – auch von überregionalen Institutionen. Möglich ist das Ganze von Mitte Mai bis Mitte Oktober. Eine Vermietung an Privatpersonen und Privatfeiern sind nicht möglich.

Im Landschaftsschutzgebiet wird auf Nachhaltigkeit geachtet

Auch das Thema Nachhaltigkeit wird in dem Landschaftsschutzgebiet groß geschrieben. So kommt das Trinkwasser aus einer eigenen Bergquelle, deren Reinheit fortlaufend kontrolliert wird. Abwässer werden nach ökologischen Standards in einer Pflanzenkläranlage aufbereitet, bevor sie wieder zurück in den Kreislauf gelangen. Der Strom wird ausschließlich in Form von Ökostrom bezogen.

Weitere Informationen zum Walchenseecamp gibt es im Internet auf der Homepage www.walchenseezeltlager.de.

