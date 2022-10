Bayerisches Fernsehen dreht Herbstfilm in Jachenau

Von: Felicitas Bogner

Auch am Walchensee war das BR-Team mit den Protagonisten, um Aufnahmen für den Herbstfilm zu drehen. © br

Ein neuer Film mit diversen Herbstgeschichten aus ganz Bayern wird am Montag erstmalig im BR ausgestrahlt. Auch in der Jachenau und in Lenggries wurde dafür gedreht.

Jachenau – Eine Geschichte über eine herbstliche Mountainbike-Tour von der Jachenau über den Walchensee bis zum Sylvenstein eröffnet am Montagabend im BR-Fernsehen den neuen Film „Herbstsymphonie – Geschichten über den Herbst in Bayern“.

Für die Aufnahmen begleitete ein Team unter der Leitung von BR-Kultur-Redakteur Michael Zehetmair Jost und Eva Gudelius aus der Jachenau bei einer Radtour in den Bergen. Die Dreharbeiten für den Herbstfilm wurden bereits vor einem Jahr aufgenommen. Das Filmteam begleitete dazu die Protagonisten aus der Jachenau einen Tag lang.

BR dreht in Jachenau: Protagonisten aus dem Landkreis dabei

Für die Eröffnung des Filmes habe man speziell für die Jachenau entschieden, „weil dort eine kuschlige und einzigartige Herbstatmosphäre einzufangen ist“, sagt Zehetmair. Weitere Szenen und Herbstgeschichten spielen innerhalb des 45-minütigen Einzelfilmes auch im Nachbarlandkreis Miesbach. Hier wird das Thema „Thanksgiving“ aufgegriffen. Also das amerikanische Erntedankfest.

„Überdies haben wir beispielsweise auch im Englischen Garten in München oder in der Oberpfalz gedreht“, berichtet Zehetmair. Die Erstausstrahlung von „Herbstsymphonie – Geschichten über den Herbst in Bayern“ läuft am Montag, 3. Oktober, um 21 im Bayerischen Fernsehen.

