Langlaufsaison in der Jachenau: 63 Loipentage, Stürme und ein Zwischenfall

Von: Andreas Steppan

Die Jachenauer Loipe zog zwischen Mitte Dezember und Anfang März wieder viele Langläufer an. (Archivfoto) © Alois Ostler

Der Langlaufwinter 2020/21 war in der Jachenau eine Saison der Extreme. Heuer pendelte sich alles wieder ein. Einige Spitzenwerte und besondere Herausforderungen gab es dennoch.

Jachenau – Im Langlaufparadies Jachenau ist die Loipensaison offiziell beendet. Das teilte die Gemeinde auf ihrer Internetseite mit. Die Winter-Bilanz von Sonja Eichbichler von der Tourist-Info fällt positiv aus. „Es war eine gute Saison“, sagt sie. Einige besondere Herausforderungen aber gab es.

Langlauf-Saison in der Jachenau begann ungewöhnlich früh

An 63 Tagen war die Jachenauer Loipe nach Eichbichlers Angaben in diesem Winter gespurt – ein für die Tourismus-Chefin zufriedenstellender Wert. Los ging es ungewöhnlich früh. Schon am Wochenende, 11./12. Dezember, waren die Loipen erstmalig gespurt. „Normalerweise fangen wir erst nach Weihnachten an“, sagt sie. Im vorigen Winter mussten sich die Langläufer sogar bis Mitte Januar gedulden.

Heuer hingegen ermöglichte der zeitige Start eine lange Saison – allerdings eine mit Unterbrechungen. „Zwischendurch gab es immer wieder Regen, Sturm oder einfach Schneemangel“, resümiert Eichbichler. „Deswegen musste sehr oft ganz neu gespurt werden.“ Das dauere dann je nach Schneelage acht bis zehn Stunden. Die Arbeit erledige der gemeindliche Bauhof-Mitarbeiter, unterstützt von zwei Ersatzkräften, die einspringen. Das immer wieder nötige Neu-Einfahren der Loipen band aber nicht nur Arbeitszeit, sondern auch Geld. Die gestiegenen Spritkosten machen sich auch hier deutlich bemerkbar, sagt Sonja Eichbichler. Die endgültige Abrechnung, ob der Langlaufwinter für die Gemeinde ein Draufzahlgeschäft war oder nicht, stehe aber noch aus.

Parksituation an Jachenauer Loipe bleibt entspannt

Nichts zu mäkeln habe es jedenfalls an der Qualität der Loipe gegeben. „Die Leute waren sehr zufrieden“, sagt Eichbichler. Das gehe aus den Rückmeldungen von Urlaubern, Ausflüglern und Einheimischen hervor. Das 2019 angeschaffte Spurgerät habe sich bewährt. Die Jachenauer Langlaufmöglichkeiten ziehen der Tourismus-Expertin zufolge auch etliche Übernachtungsgäste an, die die Loipen mit ihrer Gäste-Karte kostenlos nutzen können. Alle anderen zahlen eine Tagesgebühr von 4 Euro.

Entspannter als im Winter zuvor war die Parksituation. Der Winter 2020/21 hatte der Jachenau einige Spitzentage mit extremem Andrang beschert. „Heuer konnte man überall gut parken, es waren an keinem Tag Straßen blockiert.“ Einen Zwischenfall von der Loipe vermeldete die Polizei Ende Januar, als zwischen Höfen und Bäcker Unbekannte in zwei Nächten mit einem Geländewagen über die Loipe fuhren und sie damit auf einer Länge von 200 Metern zerstörten.

In den Faschingsferien habe auf den Loipen noch einmal gut Betrieb geherrscht, so Eichbichler. Mittlerweile seien die Menschen schon mehr auf den Frühling eingestellt.

