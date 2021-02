Ohne Abstand und Maske: Polizei löst am Walchensee Treffen von 60 Eisschwimmern auf

Eine Menschenansammlung am Walchensee rief am Sonntag die Polizei auf den Plan. Vor Ort trafen die Beamten 60 Mitglieder eines Eisschwimmclubs an. Die bekommen nun Ärger.

Einem Verkehrsteilnehmer fiel an Sonntag (14. Februar) am Walchensee eine Menschenansammlung auf.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an.

Rund 60 Eisschwimmer hatten sich versammelt und verstießen gegen Corona-Regeln.

Jachenau – Mit einer Gemeinschaftsveranstaltung am und im Walchensee ist am Sonntag eine Gruppe von Eisschwimmern gründlich baden gegangen. Die Polizei löste die Ansammlung, an der rund 60 Personen beteiligt waren, auf. „Mehrere Dutzend Personen“, so berichtet die Polizei, wurden wegen Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen angezeigt.

Corona im Landkreis Bad Tölz: Polizei löst am Walchensee Treffen von 60 Eisschwimmern auf

Einem Verkehrsteilnehmer war die große Personengruppe gegen 11.30 Uhr in Niedernach am Ostufer des Walchensees aufgefallen. Die verständigte Polizei holte sich Unterstützung aus umliegenden Dienststellen und rückte mit mehreren Streifenwagen an.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bis zu 60 Personen zusammengekommen waren. Es handelte sich um Mitglieder eines Clubs von Eisschwimmern, die ein gemeinschaftliches Bad im Walchensee nahmen.

Corona in Jachenau: 60 Eisschwimmer treffen sich ohne Abstand und Maske - nun droht ihnen ein Bußgeld

Die Sportler stammten naturgemäß aus verschiedenen Haushalten. Laut Polizei wurde zudem vielfach der Mindestabstand unterschritten, und etliche Teilnehmer trugen keinen Mund-Nase-Schutz. Sie müssen daher mit einem Bußgeld rechnen.

