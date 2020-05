Vatertag bringt erneuten Ausflügler-Ansturm - Wanderparkplätze schon um 6 Uhr voll - ZDF und BR filmen

Kaum gibt es Corona-Lockerungen, schon werden wieder die Berge gestürmt. Am Sonntag herrschte teilweise komplettes Chaos. Auch am Vatertag war einiges los.

Update vom 21. Mai: Der mediale Ansturm an Christi Himmelfahrt war fast so groß wie der Ausflugsverkehr: Das ZDF war am Vatertag ebenso in der Walchensee-Region präsent wie der BR. Nach dem Verkehrs- und Parkkollaps am vergangenen Sonntag, der überregional für Schlagzeilen gesorgt hatte, wollten sich die Fernsehsender in Begleitung von Kochels Bürgermeister Thomas Holz offenbar selbst ein Bild von der Lage machen.

Ausflügler aus München: Erhöhte Polizeipräsenz am Walchensee zeigt offenbar Wirkung

Sie wurden nicht enttäuscht – auch wenn nicht ganz so viel los war wie zuletzt. „Es war nicht so schlimm wie am Sonntag“, sagte Holz in einer ersten Einschätzung am Donnerstagnachmittag. „Vielleicht hat es wirklich etwas bewirkt, was wir medial versucht haben.“

Holz spielt damit auf die öffentlichen Appelle von ihm und seinem Jachenauer Amtskollegen Klaus Rauchenberger an (siehe ursprünglichen Artikel weiter unten). Beide hatten die Tagesgäste eindringlich gebeten, sich an die geltenden Parkregelungen zu halten und Rücksicht aufeinander zu nehmen.

Ausflügler Ansturm am Walchensee: Wanderparkplätze schon um 6 Uhr morgens voll

Dennoch standen auch gestern beispielsweise an der Süduferstraße des Walchensees die Autos dicht an dicht. „Aber wir konnten verhindern, dass die Straßen und Rettungswege zugeparkt wurden“, sagte der Tölzer Polizeichef Johannes Kufner. Damit sei eines der Hauptziele erreicht worden.

Auf Drängen von Holz hatten die beiden örtlichen Dienstellen Verstärkung von der Kontrollgruppe Motorrad und einer Einheit der Bereitschaftspolizei bekommen. Holz zeigte sich zufrieden mit der erhöhten Polizeipräsenz – zumal die Kochler Polizei bis 15 Uhr „keine Minute Zeit gehabt hätte, um sich um das Thema Walchensee zu kümmern“. Die Beamten seien anderweitig im Einsatz gewesen.

Auch an Tegernsee und Schliersee brachte der Ausflügler-Ansturm den Verkehr regelrecht zum Erliegen.

Nächste Woche will sich Holz bei einem Gespräch im Innenministerium dafür einsetzen, die örtlichen Dienststellen auch künftig an den Wochenenden und Feiertagen zu unterstützen. Die erhöhte Polizeipräsenz habe „mächtig Eindruck gemacht, auch bei den Einheimischen“. Überrascht zeigte sich Holz, dass die Wanderparkplätze an der Passhöhe zum Teil schon vor 6 Uhr morgens fast voll gewesen seien. Das habe ihm eine Bekannte erzählt, die dort um 5.15 Uhr unterwegs war. In der Jachenau sorgte laut dem Tölzer Polizeichef Kufner die Öffnung einer Wiese kurz vor dem Ortseingang für Entspannung. „Da standen bestimmt 300 Fahrzeuge.“

Landwirt in Jachenau stellt Wiese als Parkplatz zur Verfügung

Bürgermeister Rauchenbergers Dank gilt in diesem Zusammenhang dem Landwirt Josef Orterer, der die Wiese gegenüber eines Autohändlers zur Verfügung gestellt hat. „Eine Dauerlösung ist das aber nicht.“ Insgesamt zeigte sich Rauchenberger aber zufrieden. „Das hat ganz gut geklappt, auch wenn der Ansturm gewaltig war.“ Der Rathaus-Chef vermutet, dass sogar noch mehr los war als am vergangenen Sonntag. Für eine endgültige Bilanz war es am späten Sonntagnachmittag aber noch zu früh, weil der Rückreiseverkehr noch nicht eingesetzt hatte. Polizeichef Kufner rechnete mit massiven Verkehrsbehinderungen, weil erfahrungsgemäß alle auf einmal nach Hause fahren wollen.

+ Alle Parkplätze belegt: So war es am Sonntag am Walchensee. © Lotti Rosengarten/privat

Ursprünglicher Bericht vom 19. Mai: Kochel/Aschau –Sonntagvormittag im Schatten der Kampenwand – der Wanderparkplatz Hintergschwendt platzt schon aus allen Nähten. Ausflügler parken an den engen Zufahrtsstraßen. Selbst Wiesen und Felder des Bauern werden nicht verschont – Coronavirus, war da etwas?

Das Wetter lockte am Sonntag Einheimische, doch auch viele aus München und dem Münchner Umland in die Berge. So berichtete die Polizei in Brannenburg von einem „nicht abreißenden Zustrom von Fahrzeugen“. Vor allem im Bereich von Bad Feilnbach und dem Samerberg kam es aufgrund des Andrangs an den Wanderparkplätzen zu Staus. Gegen 10 Uhr waren die Wanderparkplätze überfüllt. In Prien am Chiemsee stürmten Erholungssuchende das Seeufer.

Ähnliche Bilder wurden aus dem Kreis Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz-Wolfratshausen geschildert, wo etwa am zugeparkten Kesselberg zwischen Kochel- und Walchensee auch noch Scharen von Motorradfahrern unterwegs waren. Von „brutalem Ausflugsverkehr“ spricht der Tölzer Polizeichef Johannes Kufner. Eine Streife habe auf der B 13 von Lenggries nach Tölz in zwölf Minuten knapp 90 Motorräder in einer Richtung gezählt. Die Beschreibungen der Verkehrssituation reichen hier von „irre“ über „Katastrophe“ bis „Hölle“.

Corona in Bayern: Chaos an den Bergen - Bürgermeister schickt Brandbrief nach München

Hans Schandl ist Bürger der kleinen Gemeinde Jachenau. Auch er hat sich am Sonntag über das Ausflugschaos geärgert und eine E-Mail an Landrat Josef Niedermaier geschrieben. „Hier ist dringend die Politik gefordert, sich kurzfristig um Maßnahmen zu bemühen, um einen Verkehrsinfarkt – nicht nur bei uns, sondern auch in den vielen anderen Ausflugszielen – zu verhindern.“ Schandl hält sogar „Eintrittskarten“ in die Naherholungsgebiete für sinnvoll.

Letzteres mag eine Einzelmeinung sein. Doch auch der Kocheler Bürgermeister Thomas Holz ist über den Ansturm von Ausflüglern vornehmlich aus dem Münchner Großraum alarmiert. Am Kesselberg sei alles zugeparkt gewesen. „Den Berg rauf und Berg runter“ herrschte Dauerstau. Eine solche Verkehrssituation wie am Sonntag habe er „noch nie erlebt“, sagt auch der Bürgermeister von Jachenau, Klaus Rauchenberger. Wanderparkplätze, zum Beispiel am Jachenauer „Schützenhaus“, seien bereits um 9 Uhr voll gewesen. Auch Wiesen wurden als Parkplatz missbraucht, das zur Mahd bereite Gras niedergetrampelt worden. Rauchenberger hofft, dass es im Verlauf des Sommers nicht immer so schlimm sein wird – wenn die Grenze zu Österreich wieder offen ist, könne sich der Tagestourismus besser verteilen.

Corona in Bayern: Münchner sorgen für Chaos in den Bergen

Kochels Bürgermeister Thomas Holz indes hat gestern das bayerische Innenministerium in einem Schreiben zu mehr Personal für die Polizeistation Kochel oder zu Verstärkung durch die Bereitschaftspolizei aufgefordert. „Mit einer Streife allein ist das nicht abzudecken“, sagt er. Er hofft auch darauf, dass Verkehrsverstöße leichter und konsequenter geahndet werden – da sei der Zweckverband für die kommunale Verkehrsüberwachung gefordert.

Anwohner Hans Schandl ärgert sich derweil über die Doppelmoral mancher Wildparker. „Die Menschen unterschreiben zwar zu Hause gegen das Bienensterben und gehen für den Umweltschutz freitags auf die Straße. Sobald es aber um die persönliche Freiheit geht, ist alles vergessen und es geht nur noch um den eigenen Egoismus.“

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerks