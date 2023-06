Der wohl letzte Kinoplakatmaler Deutschlands lebt in der Jachenau

Von: Andreas Steppan

„Es gibt das eine oder andere, um das es schade wäre“ sagt René Birkner über die von ihm gemalten Filmplakate. Einige Sammlerstücke wie die Werbung für „Fluch der Karaibik“ bewahrt er in einem Schuppen auf. Ich habe keine Zeit, um ins Kino zu gehen. Kinoplakatmaler René Birkner Montags erfährt er, welcher Film ab Donnerstag läuft © ast

Deutschlands vermutlich letzter Kinoplakatmaler René Birkner lebt in der Jachenau. Er malt großformatige, aber vergängliche Werke.

Jachenau – Ein expressionistisches Gemälde kündigt ein Leinwandwerk des Regie-Großmeisters Fritz Lang an: In den 1920er-Jahren war dieser Anblick in den Städten gang und gäbe. Heute erwartet man an den Portalen der Kinos keine Kunstwerke, sondern gedruckte Plakate oder gleich LED-Wände. Am Münchner „City“ an der Sonnenstraße sowie am „Filmtheater Sendlinger Tor“ aber sind bis heute Filmplakate in Acryl auf Leinwand zu bestaunen und sorgen für ein Ambiente von Nostalgie und Hochwertigkeit. Die Werke stammen allesamt von René Birkner aus der Jachenau – Deutschlands vermutlich einzig verbliebenem Kinoplakatmaler.

Der Beruf ist in Deutschland „eine Seltenheit“ geworden

„Gerade hat ein Kollege in Berlin aufgehört – es könnte also sein, dass ich der letzte bin“, sagt der 67-jährige Maler eher unprätentiös. Sein Beruf sei jedenfalls „eine Seltenheit geworden“, das traut er sich zu sagen. Von der Jachenau aus liefert Birker seine großflächigen Werke regelmäßig per Lkw an die genannten Münchner Filmtheater – wo ihnen in aller Regel nur eine begrenzte Lebensdauer vergönnt ist.

Zu seinem ungewöhnlichen Beruf kam Birkner eher zufällig, wie er berichtet. Geboren als Sohn bayerischer Eltern in Caracas, aufgewachsen in Madrid und München, studierte er Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in München. Während der Referendarzeit – Birkner machte auch Staatsexamen als Kunstlehrer – wurde er gefragt, ob er in einem Atelier am Münchner Josephsplatz aushelfen wolle, in dem Filmplakate hergestellt wurden. „Es hat gleich Riesenspaß gemacht, diese großflächigen Portraits haben mich gereizt“, erzählt er. René Birkner blieb dabei, machte sich selbstständig – und übt den Beruf seit mittlerweile 32 Jahren aus.

Die Gesichter haben eine Intensität, die ein gedrucktes Plakat nie erreichen könnte

„Ich konnte damit Geld verdienen, um meine Malerei zu finanzieren“, meint der 67-Jährige. Seine eigenen Ideen verwirklicht Birkner in abstrakten Gemälden: intensive Farben, fließende Formen. Die Kinoplakate bezeichnet er demgegenüber als „handwerkliche Tätigkeit“. Seine Ehefrau Alicja Podgórska Birkner, die dem Gespräch mit dem Journalisten lauscht, will das so nicht stehen lassen. „Man braucht dafür eine besondere Begabung, ein großes Farbverständnis“, wirft sie ein. Und in der Tat: Die Gesichter auf Birkners Filmplakaten haben einen tiefen Ausdruck und eine Intensität, die ein gedrucktes Plakat nie erreichen könnte.

Die Kundschaft ist dennoch kleiner geworden. Als Birkner anfing, hingen noch überall in der Stadt gemalte Plakate an den Kinos. Im Atelier „arbeiteten wir zu dritt oder viert“, berichtet er. So manches traditionsreiche Filmtheater aber hat seither geschlossen – bis nur mehr zwei blieben, die auf Birkners Werke setzen.

Bezahlt werden die Werke vom jeweiligen Filmverleih

Das heißt aber nicht, dass Birkner die Arbeit ausgeht. In den vergangenen 15 Jahren habe er – in Auftrag gegeben und bezahlt übrigens vom jeweiligen Filmverleih – rund 2500 Plakate gemalt, sagt er. In der Regel teilen ihm die Kinos montags mit, welche Filme sie ab dem folgenden Donnerstag zeigen – wenn’s gut läuft, erfährt es der Jachenauer auch schon am Donnerstag oder Freitag davor. Zwei Tage hat er dann, um die meist 2,80 aus 2,60 Meter großen Plakate fertig zu stellen.

Eigene Kreativität habe da wenig Platz, so stellt es Birkner dar. Das Motiv sei vorgegeben. Die Vorlage spanne er in einen Projektor, werfe sie auf eine Leinwand und zeichne von da aus zunächst einige „Koordinaten“ auf, etwa Mundwinkel oder Augen. „So, wie das jeder fotorealistische Maler macht“, sagt er. Kann man dabei seinen eigenen Stil einbringen? Es gebe durchaus verschiedene Herangehensweisen, sagt Birkner. Selbst versuche er, mit einem gestischen Stil sichtbar zu machen, dass das Bild gemalt ist.

Bis zu drei oder vier neue Plakate muss Birkner pro Woche anfertigen

Letztlich führt Birkner aber aus, was vorgegeben ist. „Es gibt schöne Motive“, sagt er. Was er mochte, war etwa die Ankündigung eines Woody-Allen-Film, die nur aus einer stilisierten Brille und Augenbrauen bestand. „Weniger ist mehr“, findet der Maler. Auch „Pulp Fiction“ gefiel ihm. Etwas weniger begeistert ist er, wenn sich auf dem Plakatmotiv eine ganze Darstellerriege tummelt. Das bedeutet erhöhten Aufwand – und es kommt vor, dass Birkner drei bis vier neue Plakate in einer Woche anfertigen muss. Zu den jüngsten Werken des Jachenauers zählen die Plakate zu „Und dann kam Dad“ mit Robert de Niro, „Griechenland“ oder „Im Taxi mit Madeleine“. Die Filme selbst kennt der 67-Jährige nicht. „Ich habe keine Zeit, um ins Kino zu gehen.“

Seit fünf Jahren lebt das Künstler-Ehepaar in der Jachenau

Der Weg zum nächsten Filmtheater wäre nicht der nächste. Vor fünf Jahren sind Birkner und seine Frau aus Ismaning in die Jachenau umgezogen. „Es ist ein Segen, hier zu leben“, sagt der Vater von vier erwachsenen Kindern. Das Paar teilt sich in der Jachenau ein Atelier. Alicja Podgórska Birkner ist Porzellan-Künstlerin. Verschwindet ein Streifen wieder aus dem Programm, ist die Zeit von Birkners dazugehörigen Werken vorbei. Die Leinwand wird dann grundiert und muss für den nächsten Film zur Verfügung stehen. Nur ein paar Sammlerstücke bewahrt der Künstler ein einem Schuppen in der Jachenau auf. „Es gibt das ein oder andere, um das es schade wäre.“

