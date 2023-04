„Du hast hier nichts verloren“ - Jachenauer Räte über Hinweise auf Wolf

Von: Andreas Steppan

Mit grausamen Fotos aus der Region Unterammergau illustrierte Bürgermeister Rauchenberger im Gemeinderat, welche Spuren Wölfe hinterlassen. © Privat

Im Jachenauer Gemeinderat ging es um Hinweise auf die Anwesenheit des Wolfes im Sonnental. Der Gemeinderat fordert, den Schutzstatus zu lockern.

Jachernau – Der Jachenauer Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig hinter den Antrag der Kreistagsfraktionen von CSU und Freien Wählern gestellt, der fordert, den Schutzstatus des Wolfs herabzusetzen und ein staatliches Wolfsmanagement einzuführen. Bürgermeister Klaus Rauchenberger machte dabei deutlich, dass sich die Anzeichen auf die Anwesenheit des Wolfs im Gemeindegebiet verdichten.

Wolf: Gemeinderat Jachenau will Schutzstatus gelockert haben

Zu seinen Ausführungen ließ der Rathauschef Fotos aus Unterammergau im benachbarten Landkreis Garmisch-Partenkirchen per Beamer an die Wand werfen. Darauf war auf drastische Art zu sehen, welch grausame Spuren ein Wolf hinterlässt, wenn er Weidevieh oder Wild reißt. Dazu erklärte der Bürgermeister, dass es im Winter „nur ein paar Meter von der Gemeindegrenze“ im Wintergatter der Staatsforsten im Gemeindegebiet Wallgau einen „nachgewiesenen Wolfsriss“ gegeben habe. Dem sei ein Stück Rotwild zum Opfer gefallen. Auf Jachenauer Flur sei vor etwa anderthalb Wochen ein Riss gefunden worden. Die Jagdgenossenschaft habe eine Probe ans Landesamt für Umwelt eingeschickt, das Ergebnis steht laut Bürgermeister noch aus.

Noch während der Sitzung bekam Rauchenberger Nachricht von einem Vorfall am vergangenen Samstag. Da sei einem Holztransporterfahrer, der Richtung Sachenbach unterwegs war, „ein Wolf über den Weg gelaufen“. Bei einer Absuche der Gegend sei ein gerissenes Reh gefunden worden. Der Zusammenhang ist zwar noch nicht nachweisbar, liegt für Rauchenberger aber auf der Hand.

Bürgermeister berichtet von Hinweisen auf Wolf in Jachenau

Rauchenberger gab auch wieder, was er von Ereignissen bei der Luitpolder Alm im vergangenen Sommer gehört hat. Da habe die Sennerin festgestellt, dass „das Vieh jeden Tag in alle Richtungen verstreut war“. Der Bauer habe daraufhin die Almlichtung eingezäunt – die Tiere liefen trotzdem davon. Der Landwirt ging laut Rauchenberger zuerst von einem Sabotageakt aus und stellte deswegen eine Wildkamera auf. Auf der sei dann ein Wolf zu sehen gewesen. „Die Vermutung liegt nahe, dass der Wolf die Tiere verschreckt hat und sie deshalb ausgebüxt sind“, so der Bürgermeister. Die Sennerin habe daraufhin den Dienst quittiert. Die „Befürchtung, dass man auf den Almen kein Personal mehr findet“, von der Rauchenberger sprach, ist freilich nur eine von vielen Sorgen, die die Almbauern im Zusammenhang mit dem Wolf plagen.

„Rudel bringen den ganzen Almbetrieb in Gefahr“, prognostizierte Rauchenberger. Dadurch wiederum komme es auf den bislang bewirtschafteten Flächen zu einer Verbuschung und Verstaudung „und es geht so viel Flora verloren, dass man es gar nicht mehr reparieren kann“.

Gemeinderat Josef Orterer stimmte zu. „Die Weidewirtschaft schützt x Arten, die auf der Roten Liste stehen. Aber mit dem Wolf stellt man eine Art über alle anderen“, kritisierte er. „Wir kriegen den Wolf nicht mehr weg“, stellte Orterer fest. „Aber man muss ihm zeigen: ,Du bist nicht der letzte in der Nahrungskette und du hast hier nichts verloren.‘“ Deswegen plädierte er dafür, den Wolf künftig nicht mehr nach Naturschutzrecht zu behandeln, sondern nach Jagdrecht – so wie es im Antrag von CSU und Freien Wählern ebenfalls als Forderung formuliert ist.

Raucehnberger: „viel schöngeredet und heruntergespielt“

Rauchenberger kritisierte allgemein, dass beim Thema Wolf „viel schöngeredet und heruntergespielt“ werde. Vorschläge, das Almvieh auf alternative Art zu schützen, bezeichnete er als „Märchen“. Schon vom Gelände und der Bodenbeschaffenheit sei es zumeist gar nicht möglich, Schutzzäune aufzustellen. Und selbst wenn: „Dann kann auch kein Fußgänger mehr über diese Flächen gehen, und das Wild kann nicht mehr an seine üblichen Äsungsflächen.“ Die Folge sei dann, dass das Wild in den Wald ausweiche – „da, wo wir es nicht haben wollen“. Und Herdenschutzhunde, die ebenfalls manchmal vorgeschlagen werden, um den Wolf abzuhalten, „die sind so scharf, dass sich auch kein Fußgänger mehr hintraut“, so der Bürgermeister, der als Landwirt auch selbst Almwirtschaft betreibt. „Wir sind aber eine Region, die in hohem Maße vom Tourismus lebt.“

Georg Riesch jun. stimmte inhaltlich zu, fragte aber, was der Antrag und dessen Unterstützung durch den Gemeinderat konkret bewirken werden. Rauchenberger antwortete, es gehe darum, „in großer Breite auf die Regierung einzuwirken, den Schutzstatus des Wolfs zu lockern“.

