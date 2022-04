Durchstarten mit dem Miet-E-Bike: Auch in der Jachenau gibt‘s jetzt einen Verleih

Von: Andreas Steppan

Am perfekten Ausgangspunkt für eine Radltour zum Walchensee oder den umliegenden Almen haben Chonthicha (35) und Stefan Draxl (38) ihren Jachenauer E-Bike-Verleih eröffnet. © Arp

Wer heutzutage zu einer Fahrradtour aufbricht, tut das nicht selten mit elektrischer Unterstützung: Der Trend zum E-Bike ist ungebrochen. Und weil viele so ein vergleichsweise teures Zweirad nicht gleich kaufen wollen, hat sich auch der Geschäftszweig des E-Bike-Verleihs in der Region gut etabliert.

Jachenau/Lenggries/Bad Tölz – Als das Ehepaar Chonthicha „Joy“ und Stefan Draxl am 8. April ihren E-Bike-Verleih im Jachenauer Ortsteil Mühle eröffneten, waren die äußeren Bedingungen nicht optimal. „An dem Wochenende hat es durchgeschneit, da ging erst mal nicht viel“, sagt der 38-jährige Geschäftsinhaber. Doch die Lage änderte sich sehr rasch. „Auch wenn wir teilweise noch einen kühlen Ostwind hatten, hatten wir jeden Tag Kunden“, berichtet Draxl.

Vor allem bei Urlaubern sind die E-Bikes gefragt

Neben vielen Einheimischen haben erwartungsgemäß bisher vor allem Urlauber nach den E-Bikes gefragt. Touristen aus dem Schwarzwald und Berlin seien dabei gewesen, und ein 74 und 69 Jahre altes Ehepaar aus Westfalen, dessen erwachsene Kinder mit den eigenen „normalen“ Fahrrädern mit auf die Radltour kamen.

Die meisten starten zu einer Runde um den Walchensee, berichten die Draxls. Wer „zügig durchfährt“, brauche für die 34 Kilometer lange Schleife eineinhalb bis zwei Stunden. Um in Richtung der umgebenden Almen aufzubrechen, liege zurzeit noch zu viel Schnee, meint Draxl.

Jachenauer Verleih könnte auch Entlastung für Verkehrssituation am Walchensee bringen

Für den Sommer überlegt das Ehepaar, zusätzlich normale Räder zu vermieten. Gerade an heißen Tagen könne das eine kleine Entlastung für die oft überfüllten Parkplätze am Südufer sein. Dann könnte es eine Alternative für die Ausflügler sein, das Auto an der Verleihstation abzustellen und die restlichen 3,3 Kilometer bis zum See zu radeln.

In Lenggries beim „Flow Valley“ gibt es 60 Bikes im Angebot

Während die Draxls mit einer Flotte von 15 E-Bikes gestartet sind, hat ein paar Kilometer weiter in Lenggries „Altwirt“ Robert Werner mit seinem E-Bike-Verleih „Flow Valley“ ein größeres Portfolio mit insgesamt 60 Zweirädern. Und selbst die reichen Werner zufolge nicht immer aus, um die große Nachfrage zu befriedigen. Zudem wolle er „von den Größen gut sortiert“ sein und: „Es kommen ja auch mal größere Gruppen.“

Drei Typen von E-Bikes hat Werner im Angebot: Trekking-Bikes seien geeignet für eher „harmlose“ Touren wie den Isarradweg, die Walchenseerunde oder eine Fahrt nach Vorderriß auf asphaltierten Straßen oder Forstwegen. Wer zum Beispiel über den Hirschbachsattel Richtung Tegernsee aufbricht, dem empfiehlt Werner das „Hardtail“-E-Bike, das vorne gefedert und mit Vier-Kolben-Bremse ausgestattet ist. Und wer sich anspruchsvolle Trails vornimmt, für den hat der „Altwirt“ das vollgefederte „Enduro“-E-Bike im Sortiment.

Nach jedem Einsatz müssen die Bikes komplett gewartet werden

In jedem Fall habe er nur die „hochwertigsten Modelle“ in seinem Fuhrpark. Schaltung, Ketten, und Bremsen müssten dem täglichen Einsatz und auch manch unsanftem Umgang durch die Kunden standhalten. Auch so geht es nach Werners Ansicht aber nicht ohne eigenen Mechaniker und eigene Werkstatt. „Die E-Bikes müssen jedes Mal komplett durchgewartet werden.“ Die ein oder andere Belastung wäre für die Hardtail- und Enduro-Bikes trotz allem zu viel: Sie sind von Herstellerseite auf eine Nutzung durch Personen von höchstens 136 Kilo Körpergewicht zugelassen. „Sonst erlischt die Garantie“, sagt Werner.

Ohne Helm darf keiner fahren, auch eine Einweisung ist Standard

Klar ist für ihn auch: „Wir lassen keinen ohne Helm fahren.“ Und auch eine vorherige Einweisung und Proberunde ist bei ihm Standard. „Rauf kommt jeder – aber runter ist es schwieriger“, gibt Werner zu bedenken Man müsse berücksichtigen, dass ein E-Bike 20 bis 25 Kilo schwer sei und dementsprechend beim Bergabfahren anschiebe.

Im Gegensatz zu E-Bikes nur „ganz selten“ zur Miete angefragt würden konventionelle Fahrräder. „Die Leute wollen es sich im Urlaub gut gehen lassen“, meint Werner. Und das eigene E-Bike an ihr Reiseziel mitzunehmen, sei vielen zu mühsam.

Zwischen 30 und 55 Euro kostet ein Leih-Fahrrad pro Tag

Je nach Modell kostet es in der Region zwischen rund 30 und 55 Euro, ein E-Bike für einen Tag zu mieten, mit Gästekarte gibt es teils Rabatte. Die Flitzer ausleihen kann man freilich auch in einer ganzen Reihe von Fahrradgeschäften im Isarwinkel. Verschiedene Trekking- und Mountainbikes hat etwa Andreas Kies, Geschäftsführer der „Bike Boutique“ am Tölzer Vichyplatz, im Angebot. Mit der Nachfrage sei er „nicht unzufrieden“, meint er. „Jetzt im April geht es so langsam los.“ Die Kunden machen sich ihm zufolge zum Beispiel gerne auf den Weg über den Isarradweg, auf den Blomberg oder zur Lenggrieser Hütte. Nach kurzer Einweisung und Größeneinstellung könne es losgehen, so Kies. Manche wollten auf diese Weise auch erst einmal ein E-Bike ausprobieren, bevor sie sich eines kaufen.

Tölzer Stadtwerke haben ihren E-Bike-Verleih eingestellt

Ihren E-Bike-Verleih eingestellt haben unterdessen die Tölzer Stadtwerke. Sie hatten ohnehin lediglich vier Zweiräder im Fuhrpark und wollen damit ursprünglich die Lust an der E-Mobilität wecken. Das sei heute nicht mehr nötig, meint Geschäftsführer Walter Huber. „Die Leute haben mittlerweile selber E-Bikes, die nachfrage ist stark zurückgegangen.“ Zudem seien zwei der Stadtwerke-E-Bikes gestohlen worden, „und es war im Herbst schwer, welche nachzukaufen“. Robert Werner bestätigt: Wegen Lieferschwierigkeiten hätten viele Hersteller aktuell einen Neukunden-Stopp verhängt. Und auch die Draxls sagen: Der Geschäftsstart gelang nur, weil sie zufällig einen Großhändler kennengelernt hatten.

