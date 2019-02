Ein Kofferraum voll Bohrmaschinen und Akkuschrauber

Diebstahl in besonders schwerem Fall: So lautete die Anklage gegen einen 38-jährigen Jachenauer. Er musste sich vor Gericht verantworten.

Jachenau/Wolfratshausen –Er soll durch ein Kippfenster in die Werkstatt eines Metallbaubetriebs in Lenggries eingestiegen sein und mehrere Bohrhämmer und Akkuschrauber gestohlen haben. Deshalb musste sich ein 38-Jähriger aus der Jachenau wegen Diebstahl in einem besonders schweren Fall vor Gericht verantworten.

Der Mann beteuerte zwar in der Verhandlung am Amtsgericht: „Ich war das wirklich nicht.“ Trotzdem wurde er zu acht Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt – doch nicht als Dieb, sondern als Hehler.

Dass die gestohlenen Werkzeuge bei ihm gefunden worden waren, konnte der Angeklagte nicht leugnen. Aber dafür sei er nicht in die Werkstatt seines früheren Chefs, bei dem er vor knapp vier Jahren mal ein, zwei Wochen gearbeitet hatte, eingedrungen. Die Schrauber und Bohrmaschinen habe er auf dem Flohmarkt in Lenggries erstanden. An einem Stand mit „drei Verkäufern, in der dritten Reihe ganz hinten rechts“. Mit den Männern habe er ein Treffen am Moraltpark in Bad Tölz vereinbart und dort die Maschinen, „gebraucht, aber in gutem Zustand“, in Empfang genommen. Die Akkuschrauber für 100 Euro pro Stück, die Bohrhämmer kosteten doppelt so viel.

Dass bei dem Deal wohl etwas nicht mit rechten Dingen zuging, habe er sich denken können, bestätigte der Beschuldigte auf Fragen des Richters.

Insgesamt drei Bohrmaschinen und drei Schrauber waren nach Aussage eines Polizeibeamten im Kofferraum des Angeklagten gefunden worden. Zwei Navigationsgeräte, die bei dem Einbruch im Frühsommer vorigen Jahres ebenfalls entwendet worden waren, tauchten nicht wieder auf. Er habe die Geräte, an denen teilweise noch die Logos des Lenggrieser Metallbaus klebten, im Internet weiterverkaufen wollen, räumte der mehrfach vorbestrafte Angeklagte ein.

Zuletzt war gegen den Mann im Oktober 2018 wegen Unterschlagung (damals ging es um eine Kreissäge, die er seinem Arbeitgeber nicht zurückgegeben hatte) eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten verhängt worden. Dieses Urteil wurde in die neue Strafe von nunmehr acht Monaten mit einbezogen.

„Es spricht viel dafür, dass Sie da eingestiegen sind. Aber wir gehen von dem aus, was Sie uns erzählt haben und was die Polizei ermittelt hat“, begründete Richter Helmut Berger, warum er den Angeklagten der Hehlerei statt des Diebstahls schuldig gesprochen hatte.