Ein Quak als Dank muss reichen: Unterwegs mit den Amphibienrettern am Walchensee

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Vorsichtig werden die Grasfrösche und Erdkröten eingesammelt und über die Straße gebracht. © arp

Freiwillige Amphibienhelfer retten jedes Jahr mit viel Engagement tausende Leben. Die Arbeit ist anstrengend, wie ein Besuch bei den Rettern am Walchensee-Südufer zeigt.

Jachenau – Ein bisschen mehr Dankbarkeit könnte man eigentlich schon erwarten. Schließlich geht es hier um eine Lebensrettung. Stattdessen gibt es maximal ein etwas unwilliges Quaken. Doch Dankbarkeit hin oder her: Jeden Abend nach Einbruch der Dunkelheit sind im Moment viele freiwillige Helfer an den Straßen im Landkreis unterwegs und retten Amphibien auf dem Weg in ihre Laichgewässer vor dem sicheren Tod.

Bis zu 1000 Tiere landen an einem guten Abend im Eimer eines Helfers

Es muss dunkel sein. Vorher stranden nur ganz vereinzelt Erdkröten, Grasfrösche und vereinzelt Bergmolche am Zaun entlang der Mautstraße am Walchensee-Südufer. Regen ist auch nicht schlecht. „Niedrige Temperaturen sind gar nicht so das Problem. Nur bei Trockenheit sind wenige unterwegs“, erklärt Gebietsbetreuerin Margret Hütt. Bis zu 1000 Tiere landen an einem guten Abend im Eimer eines Helfers. Das bedeutet auch: 1000 Mal in die Knie gehen, Kröte vorsichtig einsammeln, wieder aufstehen. Das ist durchaus anstrengend – und geht mitunter über Stunden. Nicht selten sind die Helfer bis Mitternacht oder noch länger im Einsatz.

15 Freiwillige sind an der Walchensee-Mautstraße im Einsatz

Glücklicherweise finden sich trotzdem immer wieder Freiwillige. Nach dem Zeitungsaufruf im Tölzer Kurier sei einiges in Bewegung gekommen, sagt Hütt. „Wir haben an der Mautstraße jetzt 15 Freiwillige, die sehr begeistert sammeln.“ Aus Walchensee gibt es eine weitere Gruppe engagierter Helfer, die sich schon seit zwei Jahren um den Zaun in Obernach kümmert. Viele sind an einem Abend in der Woche unterwegs. Bei Gerhard und Karin Glas sind es meistens zwei. „Die Viecher liegen uns am Herzen“, sagt der Jachenauer. Diese Haltung ist in seiner Familie verbreitet. „Unsere Tochter wollte als Madl immer Frösche“, sagt der 67-Jährige schmunzelnd. Also wurden Gelbbauchunken mit Wasser versorgt, Kröten und Frösche gerettet. Seine Frau kann sich an viele Abende erinnern, „an denen wir heimgefahren sind, angehalten haben und dann Frösche eingesammelt haben“.

Kröten sind nicht glitschig und eklig

Die Tochter ist natürlich längst erwachsen, doch ihre Eltern sind beim Retten geblieben. Er sehe das auch ein bisschen als Ausgleich zu seinem nicht unbedingt klimafreundlichen Motorsport-Hobby, sagt Gerhard Glas. Seine Frau Karin (67) räumt derweil gleich noch mit einem Vorurteil auf. „Viele denken ja, die Kröten sind glitschig und eklig.“ Das sei aber nicht so. „Sie sind einfach glatt und kühl.“

Waren am Walchensee-Südufer unterwegs: Die freiwilligen Helfer Karin (li.) und Gerhard Glas (2. v. re.) mit Ranger Hans Adlwarth und Gebietsbetreuerin Margret Hütt. © arp

Sie und ihr Mann würden sich wünschen, dass sich in der Jachenau noch mehr freiwillige Helfer finden, weil sie einfach den kürzesten Anfahrtsweg zur Mautstraße haben. Und weitere Hilfe ist immer willkommen, schließlich gibt es zwei Kilometer Zaun entlang der elf Kilometer langen Fahrbahn, die akribisch abgesucht werden müssen. Dass es überhaupt so viel Zaun gibt, ist den Bayerischen Staatsforsten zu verdanken, die ihn gekauft haben – auf Bitten der Walchensee-Ranger. Die sammeln dafür mit den Freiwilligen, die der Bund Naturschutz koordiniert, und den Gebietsbetreuern. Und von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt gibt es auch noch Unterstützung. „Es ist ein tolles Kooperationsprojekt“, sagt Ranger Hans Adlwarth.

„Wir kämpfen überall um Tempo 30, weil man sonst das Leben der Sammler riskiert“

Auch er ist an diesem Abend unterwegs – wie alle anderen ausgestattet mit Warnweste, Handschuhen, Eimer und Stirnlampe. Letztere ist wirklich wichtig, denn an der Mautstraße ist es richtig finster. Weste und Licht sorgen für die Sicherheit der Helfer. Während der Amphibienwanderung ist die Geschwindigkeit auf der Mautstraße zwar auf 30 km/h reduziert, aber daran hält sich längst nicht jeder. „Wir kämpfen überall um Tempo 30, weil man sonst das Leben der Sammler riskiert“, sagt Hütt. Und für die Amphibien ist alles über 30 auch ungesund. Fahrzeuge, die schneller sind, würden so viel Unterdruck erzeugen, dass die Tiere sterben können.

Die Amphibien wandern und zum See - und wenig später wieder zurück

Schritt für Schritt arbeiten sich die Helfer auf der dunklen Mautstraße vor. Dabei müssen die Retter nicht nur den Zaun im Auge behalten. Denn wer mit der Fortpflanzung im Walchensee fertig ist, will zurück in den Wald jenseits der anderen Straßenseite. Dabei ist der Rückweg deutlich gefährlicher, denn auf der Seeseite hält kein Zaun die Tiere auf. Eigentlich bräuchte man dort auch einen, sagt Hütt. Aber das ist eine Frage des Geldes – und vor allem auch der Freiwilligen, die dann noch mehr Arbeit hätten. Daher müsse man in Kauf nehmen, die Tiere zu verlieren, die bereits abgelaicht haben. An diesem Abend aber werden alle vorsichtig aufgesammelt, die auf der Fahrbahn sitzen oder es nicht über den Zaun zurück in den Wald schaffen.

Amphibien sind ein Indikator für die Gesundheit eines Ökosystems

Aber braucht es diesen ganzen Aufwand wirklich für ein paar Kröten? Auf jeden Fall, sagt Hütt. „Amphibien sind ein Indikator für die Gesundheit eines Ökosystems.“ Sie fressen Algen, später auch Mücken und andere Insekten. Sie selbst dienen im ewigen Kreislauf des Lebens aber auch als Nahrung. Fische fressen den Laich oder auch die Kaulquappen, Vögel den ganzen Frosch. Das würden Hechte übrigens auch schaffen, sagt Adlwarth. Die Lebensbedingungen für Amphibien sind in den vergangenen Jahren nicht besser geworden. Gedüngte Wiesen würden ihnen zusetzen genauso wie die zunehmende Trockenheit, sagt Hütt. Durch die schwindende Zahl an Insekten fehlt Nahrung. Auf der anderen Seeseite, in Walchensee oder Urfeld, gebe es viel weniger Amphibien als früher, hat die Gebietsbetreuerin beobachtet.

Bis zu 1000 Tiere sammelt ein Helfer an einem Abend ein. Das heißt auch: 1000 Mal bücken. © arp

Münchner Pärchen stoppt spontan und hilft beim Sammeln

Und weil das so ist, freut sich Ranger Adlwarth über jede zusätzliche Unterstützung. Die kommt manchmal ganz unverhofft. Erst vor wenigen Tagen hielt ein Auto mit Münchner Kennzeichen im strömenden Regen auf der Mautstraße an. „Das Paar kam gerade vom Sport. Sie ist ausgestiegen und hat alle Tiere von der Straße aufgesammelt, während er mit dem Auto langsam hinterhergefahren ist.“

Wie lange die Wanderschaft der Amphibien noch dauert, kann niemand genau sagen. Bis Mitte, Ende Mai könnten schon noch Tiere unterwegs sein. Wer – auch im kommenden Jahr – an einem der Zäune im Landkreis helfen möchte, meldet sich beim Bund Naturschutz, Telefon 0 81 71/2 65 71, E-Mail: bad-toelz@bund-naturschutz.de oder bei Margret Hütt, margret.huett@lra-toelz.de