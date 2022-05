Ein Südtiroler in der Jachenau: Pfarrer Peter Rechenmacher gestorben

Von: Andreas Steppan

Teilen

In seiner Heimat starb der ehemalige Jachenauer Pfarrer Peter Rechenmacher. © KN

Pfarrer Peter Rechenmacher, der von 1999 bis 2008 in St. Nikolaus in der Jachenau wirkte, ist mit 85 Jahren in seiner Heimat Südtirol gestorben.

Jachenau – Die Jachenauer Katholiken haben Erfahrungen mit Seelsorgern aus verschiedenen Regionen – und mit allen kommen und kamen sie bestens zurecht. Vor dem jetzigen Pfarrer Pater Gracious aus Indien betreute der Rheinländer Willi Milz die Gemeinde. Dessen Vorgänger wiederum war der Südtiroler Peter Rechenmacher. Nachdem er 2008 in Ruhestand gegangen war, kehrte er in seine Heimat zurück. Dort ist er am 25. April im Alter von 85 Jahren gestorben.

Hört man sich unter Jachenauer Gemeindemitgliedern um, dann zeichnen sie von Peter Rechenmacher das Bild eines zugänglichen und beliebten, für Neuerungen aufgeschlossenen Geistlichen, der aber auch Ecken und Kanten hatte, mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hielt und sich durchzusetzen wusste – mit einer Mischung aus einer gewissen Strenge und Verschmitztheit. Ein Perfektionist sei er gewesen, in dessen Gottesdiensten die Abläufe von Anfang bis Ende saßen.

Bei Pfarrer Peter Rechenmacher durften erstmals auch Mädchen ministrieren

Das wichtigste Projekt seiner Zeit in der Jachenau war die Renovierung der Pfarrkirche, die er mit großem Elan vorantrieb. Aber auch manche Abläufe erneuerte Rechenmacher. Unter ihm durften in der Jachenau erstmals auch Mädchen ministrieren – was kurzzeitig zu einem Reservoir an bis zu 50 Ministrantinnen und Ministranten führte. Auch neue Strecken für Bittgänge oder die Sitte, sich beim Friedensgruß die Hand zu geben, führte er ein.

Sprachlich und von der Mentalität her passte der Südtiroler gut mit den Jachenauern zusammen, hatte sich rasch ins Dorfleben integriert und war bei sämtlichen Vereinsjahrtagen dabei. Der Pfarrer, der mit seinem Dackel spazieren ging, war bald ebenso fester Bestandteil des Dorflebens wie seine Haushälterin Fräulein Hilde.

Als Rechenmacher 1999 in die Jachenau kam, war er mit seinen 63 Jahren bereits ein erfahrener Geistlicher. Geboren wurde er am 23. September 1936 in Goldrain im Vinschgau und wuchs im benachbarten Kortsch auf. Nachdem er 1956 in Bamberg das Postulat bei den Comboni-Missionaren begonnen hatte, kehrte er 1958 nach den Ewigen Gelübden ins Comboni-Missionshaus nach Südtirol zurück. Am 29. Juni 1961 wurde Peter Rechenmacher in Brixen zum Priester geweiht.

Auch als Missionar in Afrika aktiv gewesen

Von 1963 bis 1970 war er Missionar in Südafrika, wurde danach Rektor im Herz-Jesu-Missionshaus der Comboni-Missionare in Milland, einem Stadtteil von Brixen. 1973 ging Rechenmacher zum Studium nach Innsbruck und dann nach Augsburg, wo er zunächst für das Missionsamt des Bistums Augsburg und anschließend als Priester und Pfarrer wirkte, wobei die Jachenau die letzte Station vor seinem Ruhestand war.

Danach kehrte er nach Südtirol zurück, wo er 2009 noch zum Seelsorger für die Pfarrei Tarsch in der Gemeinde Latsch ernannt wurde. Seinen Lebensabend verbrachte Rechenmacher in Brixen und seit dem vergangenen Jahr im Jesuheim in Girlan. In die Jachenau kehrte der Pfarrer immer wieder einmal zu Besuch zurück. Zuletzt feierten die Jachenauer mit ihm 2016 seinen 80. Geburtstag im Gasthof Jachenau und schenkten ihm zur Erinnerung an seine ehemalige Wirkungsstätte ein Landschaftsbild. Zu Pfarrer Rechenmachers Beerdigung fuhr eine achtköpfige Delegation aus der Jachenau nach Südtirol.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.