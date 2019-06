Schwer verletzter Radler hat keine Erinnerungen an Unfall

Bei einem Sturz in der Jachenau verletzt sich ein E-Bike-Fahrer schwer. Wie es zu dem Unfall kam, weiß der Mann nicht mehr.

Jachenau - Gegen 12.55 Uhr wurde der Einsatzzentrale in Rosenheim am Donnerstag der Unfall eines Radfahrers im Ortsteil Tannern gemeldet. Als die Beamten um kurz nach 13 Uhr am Unfallort eintrafen, befand sich dort bereits ein Rettungswagen im Einsatz.

Der Gestürzte, ein 62-jähriger Mann aus Bruckmühl (Landkreis Rosenheim), war ansprechbar, konnte sich noch an seinen Namen erinnern und daran, dass er in Richtung Lenggries unterwegs gewesen war – an mehr allerdings auch nicht. „Wie es zum Sturz gekommen war, daran hatte er keine Erinnerung mehr“, berichtete die Polizei.

Nach Spurenlage dürfte er mit seinem E-Bike der Marke Haibike (alleine fahrend) auf der Staatsstraße 2072 von der Jachenau kommend in Richtung Lenggries unterwegs gewesen sein. Aus nicht bekannter Ursache kam er auf der geraden Strecke zu Sturz. Zwei unbeteiligte, an der Unfallstelle vorbeikommende Radfahrer leisteten Erste Hilfe. Eine Ärztin aus der Jachenau versorgte den Radfahrer dann bis zum Eintreffen des Notarztes.

Der Bruckmühler erlitt bei dem Sturz – auch dank des Radhelms – keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Er trug eine Gehirnerschütterung, Schürfwunden und Prellungen davon. Der BRK-Rettungswagen brachte ihn ins Tölzer Krankenhaus. An dem E-Bike entstand kein Schaden.

