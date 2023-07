„Idee hat sich verselbstständigt“: Die Jachenau feiert ihren neuen Schulpavillon

Von: Andreas Steppan

Mit Musik und Tanz bedankten sich die Jachenauer Schulkinder bei allen Helfern, die zur Fertigstellung des neuen Pavillons beigetragen hatten. Das Holzgebäude ist auf dem Bild links im Hintergrund neben dem Schuleingang zu sehen. © Schule

Zuerst sollte es nur ein Dach als Unterstand werden. Dann aber entwickelte an der Grundschule Jachenau das „Klassenzimmer im Freien“ zum großen Gemeinschaftsprojekt.

Jachenau – Gut Ding will Weile haben: Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung gingen einige Jahre ins Land. Nun aber hat die Ferdinand-Feldigl-Schule in der Jachenau ihren neuen Pavillon bekommen. Schüler, Eltern und Lehrer haben das Ereignis gebührend gefeiert.

„Grünes Klassenzimmer“ für Ferdinand-Feldigl-Schule Jachenau

Am Anfang stand die Vorstellung, dass ein „grünes Klassenzimmer“ die Schule bereichern könnte. „Wir fanden, es wäre gut, wenn wir im Sommer, wenn es heiß ist, Unterricht im Freien machen könnten, und haben uns eigentlich nur ein Dach gewünscht, damit die Schulbänke nicht in der prallen Sonne stehen“, berichtet Lehrerin Andrea Kiening. Von da an habe sich die Idee allerdings ein wenig „verselbstständigt“, wie sie sagt. Es stellte sich heraus, dass es nicht so einfach möglich war, ein Dach ohne Fundament aufzustellen, da zum Beispiel Baugenehmigungen, statische Berechnungen und die Auslegung auf eine bestimmte Schneelast nötig waren.

Aus dem, was nur ein Unterstand werden sollte, ist nun ein richtiges kleines Häuschen geworden, hauptsächlich aus Holz, mit Betonfundament und geziegeltem Dach. Nach Kienings Schätzung können darin bis zu 28 Kinder sitzen. „Für uns ist es eine Art Ausweichklassenzimmer im Freien“, sagt die Pädagogin. Die Mädchen und Buben können in dem Pavillon aber auch Schutz vor Regen oder Sonne suchen. „Und der Kindergarten kann den Pavillon ebenfalls nutzen.“

Eltern packen für Pavillon an Jachenauer Schule an

Finanziert habe den Pavillon zu einem Großteil die Gemeinde. Möglich geworden sei es aber auch dadurch, dass viele Schülereltern und -großeltern mit anpackten, überwiegend ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Das reichte laut Kiening vom Entwurf eines Architekten über Zimmerer- und Schmiedearbeiten. Ein großes Gemeinschaftsprojekt sei das gewesen, sagt die Lehrerin.

Das gelte auch für das Schulfest. Der Elternbeirat, der sich damit bei allen Arbeitern bedanken wollte, habe die Bewirtung organisiert, und die Kinder gestalteten die Einladungskarten, tanzten und sangen ein Dankeslied, in dem jedem einzelnen Helfer ein Vers gewidmet war. Pater Gracious, der Pfarrer der Jachenau, spendete dem Pavillon den Segen. Besonders freut sich Kiening darüber, dass sämtliche 41 Schülerinnen und Schüler, die dort in den jeweils kombinierten Klassen 1/2 und 3/4 den Unterricht besuchen, anwesend waren, obwohl das Fest keine schulische Pflichtveranstaltung war. „Es war für uns auch das erste größere Schulfest nach Corona. Es war sehr schön.“

