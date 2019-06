Flammen im Motorraum: Feuerwehreinsatz in der Jachenau

Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens lautete die erste Alarmierungsmeldung. Am Ende war der Einsatz in der Jachenau zum Glück weniger dramatisch.

Jachenau - Zu einem Einsatz musste die Jachenauer Feuerwehr am Dienstagabend gegen 21 Uhr ausrücken. Zunächst waren auch noch zahlreiche andere Wehren alarmiert worden, weil man vom Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens ausging.

Tatsächlich hatte ein 60-jähriger Jachenauer am Abend seinen Skoda in die landwirtschaftliche Remise seines Anwesens in Niggeln gestellt. Das Schiebetor ließ er offen. Einige Zeit später drang dichter Rauch aus der Remise. Der Jachenauer alarmierte die Feuerwehr, während sein Sohn das Auto auf den Hof schob.

Lesen Sie auch: Aus Übergangslösung wird Dauerlösung: Pfarrer Gracious bleibt in der Jachenau

Aus dem Motorraum des Pkw schlugen Flammen, die von dem 60-Jährigen mit dem Feuerlöscher bekämpft wurden. Die Feuerwehr Jachenau erledigte den Rest. Die anderen Brandschützer mussten nicht mehr eingreifen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt an dem schon älteren Wagen aus. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro. va

Auch interessant:

Vom Shuttle-Service bis zur App: 14 Ideen für den Walchensee

Streit um Reitunfall auf Fußgängerbrücke: Jachenauer Bürgermeister will nicht vor Gericht

Rubriklistenbild: © Pröhl