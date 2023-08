Fotowettbewerb: Gesucht werden die schönsten Bilder aus der Jachenau

Von: Andreas Steppan

„Mein Gefühl Jachenau“: Das Sonnental bietet viele schöne Motive. Urlauber und Einheimische sind aufgerufen, ihre Bilder bei einem Wettbewerb einzureichen. © Stephan Kretzschmar

„Mein Gefühl Jachenau“: Das ist das Motto eines Fotowettbewerbs, zu dem der örtliche Tourismusverein aufruft. Aus den schönsten Einsendungen wird ein Monatskalender entstehen.

Jachenau - „Wir wollten einmal etwas Neues machen und Urlaubern und Einheimischen die Gelegenheit geben, ihr Jachenau-Gefühl darzustellen“, sagt Sonja Eichbichler. Deswegen hat der Tourismusverein Jachenau, bei dem sie Schriftführerin ist, nun erstmals einen Fotowettbewerb ausgerufen.

Fotowettbewerb „Mein Gefühl Jachenau“

Aus den schönsten Einsendungen zum Thema „Mein Gefühl Jachenau“ wird am Ende ein Monatkalender erstellt, von dem die Fotografen natürlich je ein Exemplar erhalten. Zusätzlich bekommen die Gewinner regionale Produkte aus der Jachenau als Sachpreise.

Bisher werde der Wettbewerb über Aushänge im Rathaus und in den Gastgeber-Betrieben sowie auf der Homepage der Gemeinde beworben, sagt Eichbichler, die hauptberuflich die Tourist-Info leitet. „Und es sind schon einige Bilder eingegangen, ungefähr jeden zweiten Tag kommt etwas an“, freut sich Eichbichler. „Man merkt, dass die Urlaubszeit angefangen hat, aber auch Einheimische haben Fotos geschickt.“

Jachenauer Fotowettbewerb: Einsendeschluss 31. Oktober

Über die Gewinner soll es laut Eichbichler eine öffentliche Abstimmung geben. „Es gibt die Idee, eine Ausstellung zu machen.“ Das müsse aber noch genauer besprochen werden.

Die Teilnahmebedingungen: Einzelpersonen dürfen je ein Foto einreichen, Familien bis zu drei Bilder. Das Foto muss natürlich selbst aufgenommen sein, und zwar in der Jachenau. Es muss aber nicht aus diesem Jahr stammen. Die Teilnehmer erklären sich bei Einreichung des Fotos mit der Veröffentlichung und Weiterverarbeitung einverstanden und erteilen dem Tourismusverein die Lizenzrechte.

Die Bilder sollten in hoher Auflösung per E-Mail an die Adresse Tourismusvereinjachenau@web.de geschickt werden. Dazu ist der Name des Fotokünstlers abzugeben sowie ein Vermerk, ob der Name öffentlich gemacht werden darf. Einsendeschluss ist der 31. Oktober. Der Kalender soll dann vor Weihnachten im Dorfladen erhältlich sein.

