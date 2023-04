Noch Fragen zu Funkmast am Fischberg am Walchensee

Von: Andreas Steppan

Teilen

Zu dem geplanten Funkmasten am Fischberg (hier ein Symbolfoto) gibt es noch Fragen. © Julian Stratenschulte/dpa

Das Unternehmen Telefonica will die Netzabdeckung an der Straße nach Sachenbach verbessern. Der Jachenauer Gemeinderat stellte den Bauantrag aber zurück, weil noch Fragen zu klären sind.

Jachenau – Das Telekommunikationsunternehmen Telefonica möchte am Fischberg am Walchensee einen 50 Meter hohen Mobilfunkmast bauen. Der Gemeinderat mochte sich in seiner jüngsten Sitzung aber nicht so recht mit dem Vorhaben anfreunden und stellte den Bauantrag zurück. Zuerst, so hieß es, soll ein Vertreter des Unternehmens vor Ort noch einmal die Standortentscheidung erläutern.

Diskussion um die Höhe

Ob Telefonica den Mast an der geeigneten Stelle plant, daran hatten die Gemeinderäte ihre Zweifel. Wie Bürgermeister Klaus Rauchenberger erläuterte, liegt der von Telefonica gewählte Platz an einem Weg, der nach links von der Staatsstraße Richtung Sachenbach den Fischberg hinauf wegführt. Da es sich um ein privilegiertes Bauvorhaben handle, sei der Mast im Außenbereich prinzipiell genehmigungsfähig. Doch im Bauausschuss seien Fragen offen geblieben.

Gemeinderat Josef Orterer positionierte sich dagegen. „50 Meter hoch, das ist schon ein Bauwerk“, befand er, und aus der Runde kam zustimmendes Gemurmel: „Ein Riesenapparat.“ Zudem ist aus Orterers Sicht im Bereich der Staatsstraße die Netzabdeckung schon gut genug, der Mast somit unnötig. „Auf der anderen Seite, in Niedernach, da ist es schlecht.“

Auch Empfang in Jachenau-Dorf soll besser werden

Wie Rathaus-Geschäftsleiter Felix Kellner aus einem Telefonat mit einem Telefonica-Vertreter berichtete, wolle der Konzern mit dem Mast am Fischberg aber gerade die Netzabdeckung auf der Straße verbessern. Funklöcher auf Staatsstraßen zu beseitigen, sei ein staatlicher Auftrag. In diesem Fall ist die Straße zwar für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr gesperrt, aber zu Fuß und per Fahrrad sind dort trotzdem regelmäßig viele Erholungsuchende unterwegs. Laut Kellner will Telefonica mit dem Mast auch den Handyempfang in Jachenau-Dorf sowie im Ortsteil Sachenbach verbessern.

Das und auch die Versorgung bis nach Niedernach wäre nach Meinung von Rauchenberger von einem Standort höher auf dem Fischberg möglich, der zuerst angedacht gewesen sei. Telefónica plane nun stattdessen, in Niedernach einen zweiten Mast aufzustellen, sagte Kellner.

Eventuell ein Drohnenflug

Gemeinderat Jost Gudelius, hauptberuflich Inhaber eines Vermessungsbüros, bot an, mittels einer Drohnenbefliegung die Sichtachsen von der möglichen Mastspitze und somit die abgedeckten Bereiche zu simulieren. Die Ergebnisse will die Gemeinde dann einem Telefonica-Vertreter präsentierten und von ihm noch weitere Informationen bekommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.