Fünf Elemente für eine gesunde Ernährung

Setzt auf die chinesische Lehre der „Fünf-Elemente-Küche“: Franz Xaver Bodmaier mit seinem ersten Kochbuch. © arp

Ernährungsberater Franz Xaver Bodmaier aus Jachenau hat ein Kochbuch veröffentlicht. Nachhaltigkeit und vegetarische Ernährung sind dem 62-Jährigen dabei wichtig.

Jachenau – Gesundheit ist sein Hobby und sein Beruf. Deshalb zog es Franz Xaver Bodmaier vor zehn Jahren auch in die Jachenau. „Die Natur und die Möglichkeit, hier draußen überall Sport zu machen, ob Wandern oder Radfahren, sind mir das Wichtigste“, sagt der 62-Jährige. Aber nicht nur frische Luft und viel Bewegung gehören für ihn zu den Grundbausteinen eines bewussten Lebens. „Eine gesunde und nachhaltige Ernährung hat für mich oberste Priorität“, sagt der Ernährungsberater. Dabei setzt Bodmaier auf die Kochlehre der „Fünf Elemente“ und verzichtet zusätzlich auf Fleisch. Seine Lieblingsrezepte hat der Wahl-Jachenauer nun in seinem ersten Kochbuch „Vegetarische Fünf Elemente Küche“ zusammengestellt. Vor Kurzem ist das Buch erschienen.

Lehren aus der traditionellen chinesischen Medizin

Die Rezepte basieren alle auf der Lehre der sogenannten Fünf-Elemente-Küche. „Das kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin“, erklärt Bodmaier. Hierbei werden die Lebensmittel ihren Eigenschaften entsprechend den Elementen Erde, Metall, Wasser, Holz und Feuer zugeordnet. Danach gehören der süße Geschmack sowie die Grundbausteine der Ernährung – also Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß – zum Element Erde. Zum Metall gehört der scharfe Geschmack – beispielsweise scharfe Gewürze wie Chili oder auch Alkohol. Zum Element Wasser ist der salzige Geschmack zugehörig sowie „alles, was aus dem Wasser kommt“, erklärt er. Holz ist das saure und Feuer das bittere Element. „Die Übergänge können aber auch fließend sein.“ Sprich, es gibt Lebensmittel, die mehreren Elementen zugehörig sind.

Der Autor lebt seit vielen Jahren vegetarisch

Wichtig sei bei der Kochlehre auch, die Elemente in der richtigen Reihenfolge in den Kochtopf zu geben. Dies helfe dabei, die einzelnen Bestandteile einer Mahlzeit besser zu verstoffwechseln. „Außerdem macht es einen großen geschmacklichen Unterschied“, ist der 62-Jährige überzeugt. Die Fünf-Elemente-Küche schließe dabei kein Lebensmittel aus. „Grundsätzlich ist es eine Kochlehre von allem und mit allem.“

Franz Xaver Bodmaier allerdings lebt selbst seit etwa 30 Jahren vegetarisch. „Ich hatte damals viel mit Leuten zu tun, die kein Fleisch gegessen haben und habe dadurch erstmal eher unbewusst auch meinen Fleischkonsum reduziert.“ Recht schnell hat der Kochbuchautor gemerkt, dass es ihm körperlich durch den Verzicht besser ging. 2003 folgte dann seine Ausbildung zum Fünf-Elemente- Ernährungsberater. „Und seither halte ich mich selber daran, weil es mir einfach gut tut und schmeckt.“

Auch glutenfreie Rezepte sind enthalten

Das neu erschienene Kochbuch ist allerdings nicht nur vegetarisch, sondern auch „fast vegan, teils glutenfrei und ohne Sojaprodukte“. Hört sich irgendwie schon nach viel Verzicht an? „Das ist es gar nicht, ich wollte lediglich eine Bandbreite an Rezepten in dem Buch anbieten, dass sowohl Menschen mit Glutenunverträglichkeit als auch Veganer etwas davon haben“, erklärt er. Überdies seien tierische Produkte und Weizenmehl Lebensmittel, die Bodmaier selbst nur selten isst. „Das kommt zum einen davon, dass ich eine stark gemüsebasierte Ernährung habe und zum anderen gibt es sehr viele Menschen, die Weizenmehl nicht gut vertragen“, erklärt er. Wichtig sei ihm aber sowohl persönlich als auch in seiner Ernährungsberatung, dass es keine strikten Tabus gibt. „Ausnahmen sind immer erlaubt“, schreibt der Autor in der Einleitung.

„Man ist, was man isst“

„Egal, was man isst, das A und O dahinter ist immer die Qualität der Lebensmittel“, betont Bodmair. „Mir ist es ein Anliegen, den Menschen den bewussten Umgang mit sich und der Natur mehr ins Bewusstsein zu rücken.“ Denn eine gute Ernährung habe für ihn nicht nur etwas mit der eigenen Gesundheit zu tun, sondern auch mit einem nachhaltigen Verhalten gegenüber der Umwelt. „Der Spruch ,Man ist, was man isst‘ hat viel Wahrheit in sich“, sagt Bodmair. Deshalb sollte die Ernährung immer saisonal und regional sein. Dies habe neben Aspekten der Nachhaltigkeit auch seine Begründung in der Lehre der Fünf Elemente. „Beispielsweise die Tomate wirkt kühlend. Sie hat im Winter auf dem Speiseplan nichts verloren. Das merkt man auch daran, dass Tomaten hier in den kalten Monaten nicht wachsen.“

über 80 Rezepte

Bodmaier merkt in seiner Praxis, dass viele Menschen sich erst Gedanken über ihre Ernährung machen, sobald ein Problem auftritt. „Es kommt eigentlich fast nie jemand präventiv. Die meisten Patienten haben Kälteprobleme, leiden unter Unverträglichkeiten, haben Gewichtsprobleme oder andere Beschwerden“, stellt er fest.

Die über 80 Rezepte umfassen vom Frühstück bis zum Abendessen, von der Vorspeise bis zur Süßspeise als Dessert sämtliche Gerichte. „Fast alles ist beim Kochen entstanden. Wenn mir etwas geschmeckt hat, habe ich es gleich notiert.“ Mit manch einer Kreation überrascht der Jachenauer auch wie etwa mit den „nussfreien Nussecken“. Das kulinarische Highlight für Bodmaier selbst ist sein Schokopudding.

Das Buch „Vegetarische Fünf Elemente Küche“ kostet 34,95 Euro und ist erhältlich in der Lesebar Lenggries, im grünen Warenhaus in Lenggries und per Mail an info@rundum-gesund.com.

