Großer Geburtstag der Jachenauer Veteranen

Bei Kaiserwetter Gottesdienst gefeiert: Höhepunkt war die Feldmesse am Sonntag. © dh

Der Veteranen- und Kriegerverein Jachenau hat sein 200-jähriges Bestehen mit einem vielfältigen viertägigen Fest gefeiert. Dabei gab es mehreren Höhepunkte.

Jachenau – Sein Gründungsfest zum 200-jährigen Bestehen hat der Veteranen- und Kriegerverein Jachenau an vier Tagen gebührend, aber auch abwechslungsreich, gefeiert. Einer Rocknacht zum Auftakt, schloss sich tags darauf der Festabend an. Umrahmt von der Musikkapelle Jachenau, Auftritten des Trachtenvereins und Ehrungen verdienter Mitglieder.

Vorstand Sebastian Joachim ging in seinem Rückblick auf die Entwicklung vom Vorderlader bis hin zu den Atomwaffen ein, und erinnerte an 53, von 180 eingerückten Jachenauern, die aus dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in ihre geliebte Heimat zurückgekehrt sind. Ihrer und aller gefallenen und vermissten Kameraden wurde bei einer Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal, einen Tag später noch einmal besonders gedacht. Bürgermeister und Schirmherr Klaus Rauchenberger hatte ein Fahnenband als Geschenk mitgebracht und lobte die Mitglieder für ihr stets fleißiges Ausrücken am Volkstrauertag und bei sonstigen Anlässen. Besonders beeindruckend war dann das gemeinsame Aufspielen von Tambour und Musikkapelle beim „Deutschen Regimentsmarsch“ und dem „Kaiserjägermarsch“.

Jubiläumsbild: Nach einer Vorlage vom 100-jährigen Gründungsfest versammelten sich die Veteranen an gleicher Stelle zum Gruppenfoto. © dh

Auch am Samstag überzeugten beide Klangkörper nach dem Rückmarsch vom Ehrenmal – vor einer überwältigenden Besucherschar – mit dem Großen Zapfenstreich: Gleich zu Beginn erklang die vom Jachenauer Oberstleutnant Hans Orterer komponierte „Jachenauer Serenade“, endend mit der Melodie vom „Jachenauer Lied“. Umrahmt von den „Pfaffenwinklern“ klang im Festzelt ein gelungener Tag aus, ehe sich dann am Sonntag der Kirchenzug pünktlich zur Messe am Feldkreuz hinter der Pfarrkirche in Bewegung setzte. Mit dabei waren viele befreundete Vereine aus der Region. Pfarrer Chummar Gracious ging in seiner Predigt auf die Behauptung „wir leben in Frieden“ ein. Der Geistliche stellte klar: „Wie Syrien, die Ukraine und viele andere Kriegsschauplätze der Welt zeigen, sieht die Wirklichkeit anders aus.“ Dazu gehören auch „Schattenkämpfe“ gegen unsichtbare Gegner unserer hoch entwickelten Gesellschaft. Gracious: „Doch wir müssen den Kampf nicht alleine bestehen. Gott rüstet mich aus.“ Gegen den immer stärker aufkommenden Egoismus fand der Geistliche „den Zusammenhalt im Verein“ als gutes Gegenmittel.

Hut ab zum Gebet hieß es beim Großen Zapfenstreich: „Ich bete an die Macht der Liebe.“ © gh

In einem Festzug durch den Ort, mit mehreren Musikkapellen, ging es zum gemeinsamen Mittagsessen im Festzelt. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Musikkapellen aus Lenggries, Gaißach und Wackersberg. Und dann gab es für alle beteiligten Vereine die beim Gottesdienst gesegneten Fahnenbänder. Die Kinder vergnügten sich draußen vor dem Zelt bei Biertraglkraxeln und Zielwerfen. Bei jedem Treffer landete ein auf dem „Sprungbrett“ sitzendes Mädl im darunter stehenden Pool. Der einzige „Reinfall“ bei den Jachenauer Jubiläumstagen. Veteranen-Vorstand Joachim und Schirmherr Rauchenberger waren gleichermaßen zufrieden: „Es hat alles gepasst!“

