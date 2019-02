Gemeinde Jachenau will den Hecken Grenzen setzen

Zu ausladende Hecken sind dem Jachenauern Rathauschef Georg Riesch ein Dorn im Auge. Er brachte das Thema jetzt im Gemeinderat zur Sprache.

Jachenau – Der Jachenauer Bürgermeister möchte ein Problem angehen, das aktuell besonders offenkundig wird. „Jetzt, wo wir wieder einen richtigen Winter haben, fällt überall auf, dass Hecken und Einfriedungen über die Grundstücksgrenzen hinausgehen“, sagte Georg Riesch in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. So manches Gewächs rage so weit auf die Gemeindestraße, dass dort kein Platz mehr für den zur Seite geräumten Schnee bleibe.

Umgekehrt gingen bei der Gemeinde Beschwerden von Bürgern ein, dass der Schneepflugfahrer ihre Hecke oder ihren Zaun beschädigt habe. Um solchen Debatten vorzubeugen, regte Riesch an, klare Festschreibungen in die Ortsgestaltungssatzung mit aufzunehmen. Dort will er explizit festhalten, dass eine Hecke nicht auf die Grundstücksgrenze gepflanzt werden darf, sondern zum Beispiel erst 40 Zentimeter dahinter, „sodass die Außenseite der Hecke dann der Grundstücksgrenze entspricht“. Dies verstehe sich eigentlich von selbst, „wird aber von vielen nicht so gesehen“.

Mit einem entsprechenden Passus in der Ortsgestaltungssatzung könne man zumindest gegenüber künftigen Bauwerbern klare Regeln durchsetzen.

Im Gemeinderat erntete Riesch breite Zustimmung. „Gegenüber dem Nachbarn achtet man ja auch auf die Einhaltung der Grundstücksgrenze – wenn es um Gemeindegrund geht, ist es dann plötzlich nicht mehr so wichtig“, sagte Rudi Tiefenbrunner. Klaus Stock mahnte lediglich an, dass die Ortsgestaltungssatzung „für Otto Normalbürger leserlich und verständlich“ bleiben müsse und nicht zu viele Details regeln solle.

