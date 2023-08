Frust über Parkgebühren? Attacken auf Parkautomaten am Walchensee und in Lenggries

Von: Andreas Steppan

Teilen

An den Parkautomaten am Walchensee-Südufer müssen die Besucher 5 Euro Parkgebühr pro Tag entrichten. © Andreas Steppan

Vandalismus in Lenggries und am Walchensee: Am Wochenende wurden fünf Parkautomaten beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ihren Frust ausgelassen haben.

Jachenau/Lenggries – Unbekannte Täter haben am Walchenseee-Südufer drei Parkautomaten gezielt unbrauchbar gemacht. Die Polizei vermutet als Motiv „Frust“. Auch auf dem beiden Lenggrieser Wanderparkplätzen an der Radlbrücke und „Am kalten Wasser“ wurden Parkautomaten beschädigt. Dort waren die Täter mit weißer Graffiti-Farbe am Werk und trugen, so berichtet die Polizei, den Schriftzug „Hier parken Sie umsonst“ auf.

Seit 2021 Parkgebühren an beliebtesten Ausflugszielen

Als die Gemeinden Lenggries und Jachenau 2021 Parkgebühren an ihren beliebtesten Ausflugszielen einführten, ernteten sie teilweise Kritik. Gerade am Walchensee-Südufer gab es mitunter Klagen darüber, dass ein Badeausflug durch 5 Euro Maut und zusätzlich 5 Euro Parkgebühr pro Tag zu teuer werde. Mittlerweile aber hat sich eigentlich alles eingependelt.

Die Gemeinde entschärfte einige Konfliktthemen, indem sie ein Zwei-Stunden-Ticket für 2 Euro einführte, Einheimische von der Parkgebühr befreite und auf dem Ausweichparkplatz vor der Mautstation in Niedernach ein kostenloses Zwei-Stunden-Ticket einführte. Im Jachenauer Rathaus jedenfalls gehen laut Bürgermeister Georg Rauchenberger keine Beschwerden mehr ein. Die Gemeinde Lenggries pachtete ebenfalls 2021 etliche Wanderparkplätze von den Staatsforsten an und ergebt seither eine Gebühr in Höhe von 3 Euro für bis zu sechs Stunden und 5 Euro für bis zu 14 Stunden.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)



Die jüngsten Beschädigungen am Walchensee wertet der Jachenauer Bürgermeister weniger als Protest gegen die Parkgebühren, sondern als „reinen Vandalismus“, wie er sagt: „So etwas ist einfach nicht berechenbar.“



Vandalismus an Parkautomaten in Jachenau und Lenggries

Nach Angaben der Polizei hat sich die Tat vermutlich in der Nacht zum Samstag abgespielt. An den betroffenen Automaten – sie stehen laut Rauchenberger verteilt über das ganze Südufer an den beliebtesten Badestellen bei Altlach, Niedernach und in der Mitte dazwischen – haben die Täter mit einem Werkzeug jeweils die Module für den EC-Karten-Einschub angegangen und beschädigt.

Aus der Vorgehensweise schließt die Polizei, dass es die Täter offenbar nicht auf Geld abgesehen hatten, sondern die Automaten gezielt unbrauchbar machen wollten. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.



Rauchenberger findet den Vorfall „sehr ärgerlich“. Die nötigen Ersatzteile seien bereits bei einer Fachfirma bestellt, es handelt sich ihm zufolge um einen Versicherungsfall. Bis zur Reparatur sind die Parkgebühren am jeweils nächstgelegenen Automaten zu entrichten. „Sie stehen ja nicht so weit auseinander.“



Graffiti an Automaten an Lenggrieser Wanderparkplätzen

Zwei Parkautomaten am Südufer waren auch vergangenes Jahr beschädigt worden. Wie Rauchenberger berichtet, wurde einmal der Schlitz für die Kartenzahlung mit Sekundenkleber verschlossen, ein anders Mal wurde der Kartensensor mit Farbe besprüht.



Schmierereien waren aktuell auch das Problem auf den beiden Lenggrieser Wanderparkplätzen. Die dortigen Taten verortet die Polizei zeitlich zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Der Sachschaden wird mit 600 Euro beziffert.



Zeugenhinweise nehmen die Polizeiinspektion Bad Tölz unter Telefon 0 80 41/76 10 60 und Polizeistation Kochel unter 08041/76106-273 entgegen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.