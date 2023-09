Für Badesaison zu spät: Hinweisschilder für Walchensee-Sperrung lassen auf sich warten

Von: Andreas Steppan

An der Ortsausfahrt von Bad Tölz zeigt ein Schild an, ob die B307 sowie die Mautstraßen Wallgau-Vorderriß und Einsiedl-Niedernach gesperrt sind. Sie sollen durch elektronische Anzeigen ersetzt werden – unten sieht man schon deren Fundamente. © Hias Krinner

Wenn die Mautstraße am Walchensee gesperrt wird, sollen die Autofahrer auf der Anfahrt per elektronischer Anzeige gewarnt werden. Noch aber fehlt die nötige Technik.

Jachenau/Bad Tölz/Lenggries – Dreimal ist es in diesem Sommer am Walchensee passiert: An den Mautstationen der Süduferstraße in Niedernach und Einsiedl senkten sich die Schranken, die Straße wurde wegen Überfüllung gesperrt. Diese Maßnahme, die heuer erstmals bei einer Anzahl von 1100 Fahrzeugen in dem Bereich griff, lief generell reibungslos ab. Nur ein Detail fehlt weiterhin: Die elektronischen Anzeigetafeln, die den Autofahrern schon auf der Anfahrt die Straßensperrung anzeigen sollen, sind nach wie vor nicht in Betrieb.

Neue Hinweis-Schilder kommen für Badsaison am Walchensee zu spät

Wie berichtet ist vorgesehen, dass Schilder an der B13 an der Ortsausfahrt von Bad Tölz sowie an der Bretonenbrücke in Lenggries per automatisch gesteuerter LED-Anzeige darüber informieren, wenn die Mautstraße dicht ist: Die Autofahrer können sich die Weiterfahrt Richtung Walchensee dann sparen.

Aus dem Plan, dass die Schilder pünktlich zum Beginn der Badesaison funktionieren, wurde aber nichts. „Die Fundamente stehen jetzt, die Schilder sollen dieser Tage aufgestellt werden“, erklärt dazu Martin Herda vom Staatlichen Bauamt Weilheim. „Woran es noch hapert, ist der Stromanschluss, da laufen weiterhin die Arbeiten.“ Im Laufe des Herbstes werde alles fertig gestellt, so Herda.

Elektronische Tafeln an der B13 und an der Bretonenbrücke

Sperrungen am Walchensee-Südufer müssen heuer wohl nicht mehr angezeigt werden – der Höhepunkt der Badesaison dürfte überschritten sein. Herda weist allerdings darauf hin, dass die Schilder auch aktuelle Informationen zur B13 vermitteln werden, wenn es dort etwa Sperrungen oder Behinderungen wegen Lawinenabgängen, Baustellen oder Unfällen gibt. Dazu werde es ein LED-Schriftband mit variablem Text geben.

Die Mitarbeiter von Forstbetrieb und Straßenmeisterei bekämen noch Schulungen, wie sie die Tafeln per Mobilfunk steuern. Bei einer Sperrung der Süduferstraße am Walchensee muss bislang immer ein Mitarbeiter zu den Schildern fahren, um von Hand eine Blechklappe umzulegen, sodass statt eines grünen ein roter Punkt auf dem Schild sichtbar wird.

