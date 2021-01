Jachenauer Bürgermeister: „Im Vergleich zur Pandemie ist das Verkehrschaos Nebensache“

Im ersten Jahr seiner Amtszeit hatte der neue Jachenauer Bürgermeister Klaus Rauchenberger viele Herausforderungen zu bewältigen: Die Corona-Krise sowie den großen Ausflüglerandrang am Walchensee.

Jachenau – Ein Jahr, das wie wie kein anderes zuvor war, geht zu Ende. Die Corona-Pandemie hat das Leben in allen Städten und Gemeinden auf den Kopf gestellt. In der Jachenau gehörte zu den indirekten Auswirkungen auch eine ungekannte Steigerung des Ausflüglerandrangs. Mitten in den Umwälzungen trat mit Klaus Rauchenberger ein neuer Bürgermeister sein Amt an. Er zieht im Interview mit dem Tölzer Kurier Bilanz – und bringt für 2021 unter anderem die Überlegung ins Spiel, am Walchensee-Südufer zusätzliche Parkgebühren einzuführen.

Herr Rauchenberger, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, seit Sie im „Schützenhaus“ als Bürgermeisterkandidat nominiert wurden. Damals saß man noch unbekümmert dicht an dicht beisammen. Seither ist viel passiert. . .

Ja, die Zeit vergeht. Ein Jahr ist das jetzt her. Dann kam die Wahl, und das war ja auch gleichzeitig der Beginn des ersten Lockdowns. Mittlerweile hat man sich ja an vieles gewöhnt, vom Abstandhalten bis zum Masketragen. Und das gesamte dörfliche, Leben und die Kultur sind zum Stillstand gekommen. Hoffentlich hat das keine Nachwirkungen.

Vereinsleben, Jahrtage, kirchliche Feste machen das Leben in der Jachenau aus. Machen Sie sich darum Sorgen?

Ich hab schon meine Bedenken. Heuer gab es kein Fest, nichts mit den Gebirgsschützen, nichts mit dem Trachtenverein. Hoffentlich gewöhnen sich die Leute nicht an diesen Zustand, und das Vereinsleben, das gesellschaftliche Leben und der Gedankenaustausch stellen sich nach der Pandemie wieder ein, denn das gehört einfach dazu.

Ist in der Jachenau zu spüren, dass die Menschen isolierter sind? Oder merkt man einen Zusammenhalt in der Krise?

So viel wird darüber eigentlich nicht geredet, denn es sitzt jeder bei sich daheim. Der Austausch fehlt. Am schlechtesten trifft es eigentlich die Jungen, die in einem Alter sind, in dem sie zum ersten Mal weggehen. Meine jüngste Tocher ist 20, sie ist seit dem Frühjahr meistens zu Hause, trifft vielleicht mal eine Freundin, aber was Festl und Partys angeht, ist nichts los. Wir in unserer Sturm- und Drangzeit haben so ein Jahr nie erlebt. Auf der anderen Seite sehe ich meinen Onkel, der wird demnächst 90, der hat gesagt, er hätte auch nicht gedacht, dass er nach dem Krieg noch einmal so etwas wie Ausgangssperren erleben muss.

Ihr Amtsantritt fiel mitten in die Pandemie. Wie hat sich das konkret ausgewirkt?

Die Coronaauflagen haben bei mir vom ersten Tag an dazugehört. Jeden Tag gab es neue Auflagen zu erfüllen, in der Schule, im Kindergarten, in der Gemeinde. Wir haben nur drei Angestellte – bis Juli waren es sogar nur zwei –, aber trotzdem haben wir im Rathaus nicht den Platz, sie räumlich zu trennen, sodass abwechselnd immer einer zu Hause bleiben musste. In anderen Gemeinden sind Rathaus und Tourist-Info getrennt, bei uns nicht. Das war oft nicht ganz einfach zu handhaben, jeder der Angestellten musste den Tourismus mitmachen.

Apropos Tourismus: Eine Auswirkung, die die Jachenau zu spüren bekam, war ein enormer Ansturm von Tagesausflüglern. Wie haben Sie diese Situation erlebt?

Ganz verrückt war es im Frühjahr. An den ersten paar Wochenenden haben die Leute überall im Dorf geparkt, haben sich an nichts gehalten, sind quer über die Wiesen gelaufen, ohne Rücksicht. Aber durch den Ausweichparkplatz, den wir geschaffen haben, konnten wir die Situation entschärfen. Da haben wir im Sommer auch Massel gehabt, dass das Wetter so gut war. Hätte es größere Regenfälle gegeben, wäre so ein nicht befestigter Parkplatz nicht mehr nutzbar gewesen. So hat sich die Lage im Sommer entspannt – zumindest in der Jachenau selbst. Dafür ist dann das Chaos am Walchensee losgegangen, mit enorm viel Müll am Strand und auf den Grünflächen – für mich unverständlich.

Nicht jeder ist von der Strategie überzeugt, dass man mehr Parkplätze schaffen sollte. In Kochel wurden gegen einen ähnlichen Schritt Unterschriften gesammelt, weil das noch mehr Ausflügler anziehe.

Ich habe da eine andere Meinung. Die Ausflügler kommen, ob Parkplätze da sind oder nicht. Da ist es besser, wenn ein Parkplatz zur Verfügung steht. Dann zahlen sie fürs Parken, und alles läuft in gelenkten Bahnen.

Das heißt, Sie blieben bei dieser Linie?

Ja. Fürs nächste Jahr haben wir schon eine Ausschreibung laufen, dass wir wieder Parkflächen suchen. Letztes Jahr war es super, dass wir die Fläche spontan von einem Landwirt bekommen haben. Aber es soll kein Neid aufkommen, jeder soll die Möglichkeit haben, uns eine Fläche anzubieten. Es schaut aktuell gut aus, ein paar haben sich schon gemeldet, wir werden also voraussichtlich wieder so eine Parkplatz-Lösung haben.

Und jetzt im Winter? Da ist ja wieder mit einem großen Ansturm zu rechnen.

Ja, vergangenes Wochenende war der Schützenhaus-Parkplatz voll, und das ganze Dorf war zugeparkt. Solange es bei uns schneefrei ist, gehen die Leute noch in die Berge. Die Wiese können wir jetzt im Winter nicht als Parkplatz nutzen, nachts friert es, tagsüber ist der Untergrund wieder instabil.

Noch mehr könnte los sein, wenn es schneit. Werden Sie die Loipen spuren?

Ja. Auf der Loipe können die Menschen Abstand halten, sind an der frischen Luft – und für die Natur und das Wild ist es besser, die Langläufer bleiben auf der definierten Strecke. Natürlich wird auf der Loipe einiges los ein. Für uns wird das ein ziemlich hoher Aufwand. Weil die Gaststätten geschlossen sind, brauchen wir an allen Ecken Toiletten. Wir werden im Winter zehn Dixiklos aufstellen, das kostet uns natürlich einiges, und im Winter sind sie auch nicht ganz einfach zu handeln. Es ist sicher nicht so, dass wir als Gemeinde da das große Geschäft machen werden. Wir wissen auch nicht, ob die Wirte ihre Parkplätze räumen werden, obwohl die Gaststätten geschlossen sind. Wenn es einer nicht tut, kann man es ihm nicht verdenken. Wir wissen also noch nicht recht, wo die Autos überall stehen werden.

Wie besorgt sind Sie um die Gastronomen und Tourismusbetriebe in der Jachenau?

Ihre Situation ist schon heftig, sehr schwierig. Ich weiß nicht im einzelnen, wer wie viel Staatshilfe bekommt. Ich hoffe nicht, dass wir nicht einer großen Konkurswelle entgegengehen. Dann wäre es auch schwierig, neue Wirte zu finden.

Wie ist es um den Übernachtungstourismus in der Jachenau bestellt?

Nach dem Lockdown im Frühjahr war der Sommer wieder gut gebucht, mehr als sonst, und die Saison hat auch länger gedauert. Aber jetzt trifft es die Vermieter wieder hart, Weihnachten ist bei uns normalerweise ausgebucht. Das wird sich beim Fremdenverkehrsbeitrag deutlich niederschlagen

Wie stark trifft die Pandemie die Gemeindefinanzen insgesamt?

Wir sind nicht so stark von der Gewerbesteuer abhängig wie manche anderen Kommunen, zum Beispiel Geretsried. Andererseits haben wir auch keinen großen finanziellen Spielraum. Für nächstes Jahr bin ich dank der Schlüsselzuweisungen vom Freistaat noch ganz zuversichtlich, aber die Jahre darauf wir es spannend.

Welche großen Projekte stehen in der Jachenau 2021 an?

Es sollte mit dem Radwegbau weitergehen.

Da hakt es aber, weil die Untere Naturschutzbehörde für die von der Gemeinde favorisierte Jachen-Verlegung eine aktualisierte FFH-Verträglichkeitsprüfung verlangt. Gibt es da etwas Neues?

Nein, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, dass wir da im neuen Jahr vorankommen.

Was steht noch auf dem Programm?

Am Walchensee sollten die Mautstellenverlegung und der Parkplatzbau über die Bühne gehen. Hier fehlt den Staatsforsten aber aktuell noch ein Teil der naturschutzrechtlichen Stellungnahme. Es wäre natürlich wünschenswert, dass die Maßnahme zum Beginn der Badesaison fertig ist. Dann werden wir das ganze Parkplatzsystem am Walchensee überdenken.

Was heißt das konkret?

Der Gedanke ist, dass die Badegäste und Erholungssuchenden zusätzlich zur Maut eine Parkgebühr bezahlen müssen.

Warum das?

Ganz simpel: Damit wir als Gemeinde auch Einnahmen haben. Wir haben dort bisher nur Ausgaben. Wir haben nur einen Bauhof-Mitarbeiter, aber nicht nur er ist am Walchensee zum Müllaufsammeln im Einsatz, sondern wir brauchen dafür zusätzlich eine 450-Euro-Kraft und freiberufliche Kräfte. Die Gemeinde kümmert sich außerdem um die Hundetoiletten und die Uferpflege. Zu letzterer gibt es zwar einen Vertrag mit den Staatsforsten, aber wir übernehmen die Uferpflege nicht nur an der Mautstraße, sondern darüber hinaus auch zwischen Niedernach und Sachenbach. Außerdem haben wir als Verkehrsbehörde viel bürokratische Arbeit mit der Süduferstraße, etwa mit der Beschilderung oder Genehmigungen. Das wir immer alles zum Nulltarif machen, das möchten wir umgehen.

Gibt’s noch ein großes Thema für 2021?

Es hieß, dass das Wasserwirtschaftsamt die Hochwasserschutzplanung für die Große Laine fertigstellt. Seit drei Jahren warten wir darauf. Andererseits hoffe ich, dass es nicht gleich nächstes Jahr mit dem Bau losgeht, denn wir als Gemeinde müssen uns mit 30 Prozent an den Kosten beteiligen, das bedeutet für uns 300 000 Euro. Das ist bei unserer Haushaltslage nicht so einfach. Wir brauchen jedenfalls Sicherheit, wann es losgeht, damit wir das Geld rechtzeitig in den Haushalt einstellen können – und das hoffentlich auf mehrere Jahre verteilt.

Was ist Ihr größter Wunsch für das Neue Jahr?

An erster Stelle Gesundheit für alle, für sämtliche Gemeindebürger. Und dann ist mein Herzenswunsch, dass die Pandemie endet. Die Auswirkungen kann man ja noch gar nicht richtig abschätzen. Ich frage ich mich schon, wo der Staat all das Geld hernehmen will, du hörst ja nur noch von Milliarden. Über kurz oder lang wird die Arbeitslosigkeit sicherlich steigen. Im Vergleich dazu ist ein bisserl Verkehrschaos bei uns nebensächlich.