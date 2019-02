Ein letztes „Vergelt‘s Gott“ für Pfarrer Willi Milz

Abschied von beliebtem Seelsorger

Eine überaus große Trauergemeinde hat am Samstag in der Jachenau zusammen mit den Angehörigen Abschied von Pfarrer Willi Milz genommen. Der Geistliche war völlig unerwartet nach kurzem Krankenhausaufenthalt am 10. Februar im Alter von 66 Jahren gestorben.